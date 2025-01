Atualização da Frito-Lay Revocation: FDA classifica um impacto nas batatas fritas clássicas de Lay como um risco sério de saúde

A administração de alimentos e medicamentos (FDA) classificou o recall de chips Frito-Lambs feitos de batata no nível mais alto de risco. A classificação recém -anunciada significa que, sob certas condições, aqueles que consomem chips são ameaçados de experimentar sérias conseqüências prejudiciais à saúde ou mesmo morte. Aqui está o que você precisa saber sobre as batatas fritas de batata.

O que aconteceu?

16 de dezembro de 2024. Frito-Lay traído voluntário Recall limitado em pacotes selecionados de algumas das batatas fritas clássicas. O recall foi o primeiro publicado No site da FDA, dois dias depois.

Mas nesta semana, a FDA disse em seu Banco de dados de implementação que o recall classificado como “Classe 1.” O porta -voz da FDA confirmou a classificação com Uma empresa rápida.

O que é o FDA Classe 1 lembrando?

FDA tem Três classificações Qual agência para os sulcos lembra com base em perigo e risco potenciais para o público.

Classe III Lembre -se dela pelo menos sério. De acordo com o FDA, esse tipo de produto recordado “é improvável que cause conseqüências adversas à saúde”.

Classe II Lembre -se um pouco mais, mas é improvável que o uso ou a interação com o produto cause danos permanentes. Como observa a FDA, a exposição ao produto "pode ​​causar efeitos prejudiciais à saúde reversíveis temporários ou médicos ou se a probabilidade de graves efeitos prejudiciais à saúde está distante".

Classe e Lembre -se dela mais seriamente. Isso significa que o uso ou a exposição ao produto tem uma "probabilidade razoável" de causar "efeitos ou mortes graves da saúde prejudiciais", afirma o FDA.

A classe 1 é um status em que os chips desgastados de batatas fritos estão caindo agora.

Por que as batatas fritas de batata se lembravam da classe 1?

O chip Chip Chip Chip é classificado como recall de classe 1, porque os chips podem conter leite intacto. Para aqueles que têm alergias ao leite, isso pode ser um risco significativo de saúde – até a morte.

De acordo com a clínica Mayo, a alergia ao leite é um dos mais comuns Alergias alimentares entre crianças.

Quais são as batatas fritas de batata-lays da parte dos recalls?

De acordo com a Frito-Lay’s Lembrar Postado em 16 de dezembro e FDA perceber Postado em 18 de dezembro, ele se lembra de apenas um produto: as batatas fritas clássicas de Lay com as seguintes características:

Tamanho: 13 onças. (368,5 gramas)

13 onças. (368,5 gramas) UPC: 28400 31041

28400 31041 Data “Garantida Fresh”: 11 de fevereiro de 2025

11 de fevereiro de 2025 Código de fabricação: 6462307xx ou 6463307xx

A notificação da FDA diz que os chips devem ter uma data “nova e garantida” acima, mais um dos dois código de fabricação que estarão envolvidos no recall.

Segundo o FDA, mais de 6.300 sacos de chips influenciaram. Uma foto de um produto recordado pode ser visto aqui.

Onde e quando o Frito Gerenciado mentiu para as batatas fritas?

Os chips retirados foram distribuídos em Oregon e Washington “certas lojas de varejo e distribuidores de comércio eletrônico”, afirma a notificação da FDA. O aviso não indica quais comerciantes da Internet e lojas de varejo receberam chips distribuídos.

Os chips visitados foram vendidos em 3 de novembro de 2024, e a primeira notificação do recall foi publicada em 16 de dezembro. Isso significa que as pessoas tinham tempo suficiente para armazenar chips antes das férias.

Além disso, como os chips lascados têm uma data “fresca garantida” de 11 de fevereiro de 2025, muitas pessoas ainda poderiam ter lembrado batatas fritas em sua posse.

O que devo fazer se me lembrar de fichas?

Leia todo o aviso de recall aqui.

A notificação do recall alerta: “Aqueles com alergia ou sensibilidade grave ao risco de leite graves ou perigosos para as reações alérgicas se consumidas pelo produto de recall”.

De acordo com o aviso, se você tiver sensibilidade ou alergia ao leite, não deve consumir os chips recordados e descartá -los imediatamente.

Aqueles com perguntas adicionais podem entrar em contato com os relacionamentos da Frito-Lay com os consumidores no número 1-800-352-4477 entre as 9:00 e as 16:30, de segunda a sexta-feira.

