Atualização da verificação de estímulo do IRS para 2025: os pagamentos finais vencem este mês, marcando o fim do programa da era COVID

Atualização da verificação de estímulo do IRS para 2025: os pagamentos finais...

O Internal Revenue Service (IRS) anunciou no mês passado que pagamentos automáticos estão sendo enviados para aproximadamente um milhão de contribuintes que não solicitaram reembolso de recuperação de 2021 em suas declarações fiscais.

De acordo com o IRS, esperava-se que esses pagamentos fossem feitos durante dezembro e chegassem até o final de janeiro de 2025 “na maioria dos casos”, o que significa que a maioria dos destinatários elegíveis deveria recebê-los até esta semana ou na próxima, o mais tardar.

Por que esses pagamentos estão sendo enviados?

O Crédito de Desconto de Recuperação foi criado para fornecer apoio financeiro durante a pandemia de COVID-19 para indivíduos que perderam ou não receberam o valor total de seus pagamentos de desempenho econômico, conhecidos como cheques de estímulo.

Embora a maioria dos contribuintes elegíveis já tenha reivindicado os seus créditos, os funcionários do IRS identificaram um grupo significativo que ignorou este benefício.

“Olhando para os nossos dados internos, percebemos que um milhão de contribuintes ignoraram a reivindicação deste crédito complexo, embora fossem de facto elegíveis”, Danny Werfel, Comissário do IRS, é afirmado no comunicado de imprensa em dezembro. “Para minimizar dores de cabeça e levar esse dinheiro aos contribuintes elegíveis, estamos fazendo esses pagamentos automaticamente, o que significa que essas pessoas não terão que passar pelo extenso processo de apresentação de uma declaração alterada para recebê-la”.

Como são feitos esses pagamentos?

Os pagamentos, que podem chegar a US$ 1.400 por pessoa, serão enviados por depósito direto ou cheque em papel para o endereço ou conta bancária listado na declaração de imposto de renda de 2023 do destinatário. Aqueles que receberem pagamentos também serão notificados por carta. Caso a conta bancária do contribuinte tenha mudado, os recursos serão reemitidos em cheque para o endereço atualizado cadastrado.

Tenho direito a um pagamento?

No total, o IRS estima que aproximadamente 2,4 mil milhões de dólares serão distribuídos através destes pagamentos finais. Os contribuintes que não para apresentar uma candidatura para 2021, mas acreditam que cumprem os requisitos, têm até 15 de abril de 2025 para apresentar a sua candidatura e solicitar um empréstimo.

O IRS incentiva os contribuintes a confirmarem sua elegibilidade usando fontes on-line ou por meio de visão geral das diretrizes de crédito no site da administração tributária.

É importante ressaltar que se você tiver direito ao pagamento e tiver apresentado a declaração para 2021, não precisará fazer nada. Os pagamentos são automáticos.

A agência também se comprometeu a uma maior divulgação durante a época fiscal de 2025 para garantir que os indivíduos compreendem outros benefícios disponíveis, como o Crédito de Imposto sobre o Rendimento do Trabalho e outras reduções fiscais relacionadas com a pandemia.

Esta última ronda de pagamentos encerra o capítulo sobre medidas de estímulo à pandemia, oferecendo aos indivíduos elegíveis uma última oportunidade de aceder a apoio financeiro não reclamado.

