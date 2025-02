Balatro e outros Pegi foram avaliados após um apelo bem -sucedido, que incentivou a revisão das regras

Balatro, um maravilhoso jogo indie de sucesso, mostrando um deck de cartas místico e extremamente fictício que depende dos poderes mágicos de vários ingressos para Jocker, finalmente avaliou sua classificação na Europa por informações paneurópicas sobre o jogo (PEGI) do Comitê (PEGI) Depois de ser classificado como um jogo adulto. O Comitê PEGI anunciou hoje para revisar a classificação dos 18 jogos PEGI – que efetivamente significa inapropriado para crianças menores de 18 anos – em Pegi 12, para queixas.

Essas queixas chegaram do editor de uma edição especial do jogo, FireShine Games, que implorou ao conselho da PEGI para realmente reconsiderar o conteúdo da Balatro. A classificação do 18º título é o dia seguinte ao comitê anexado o descritor “Gambling”, que não mostra exatamente a mecânica por dentro. Após uma estimativa, Pegi concordou com essas queixas Em uma declaração do dia hoje.

“O PEGI 18 Game Ratings ‘Balatro’ foi alterado em PEGI 12, após um recurso bem -sucedido enviado pelo editor e marketing (o nome pelo qual os jogos de FireShine operam na Europa)”, escreveu o comitê PEGI. “O Comitê de Reclamação concluiu que, embora o jogo explique as várias mãos do poker, o deck de Rogulelek toca continha um elementos fantásticos atenuantes que justificaram o PEGI 12”.

Basicamente, a placa PEGI avalia automaticamente qualquer jogo com uma mecânica de jogo – real ou percebida – como apenas para adultos como resultado da regra governada em 2020. Isso pode ser um problema, porque todas as lojas não tratam essas notas ou essas mecânicas da mesma forma. Há rumores de que uma das razões é que a série Pokemon nunca retroduziu um centro de jogos ou trouxe jogos com um centro de jogo no Switch, que a Nintendo não deseja arriscar o título de Pokemon com uma classificação de PEGI 18.

Como tal, o comitê PEGI indica que eles planejam revisar essa regra novamente.

“Neste ponto, qualquer ensinamento ou glamourização (sic) de jogo simulado leva automaticamente à avaliação do PEGI 18. Com base nessas queixas, um grupo de especialistas em PEGI desenvolverá um conjunto mais detalhado de critérios de classificação para processar os tópicos de jogo e simulação, Ensino e glamourização do jogo em diferentes categorias de idade, que agora incluirão 12, mas também 18, mas também 18 anos como idade, mantenha 18 anos como idade Idade como uma categoria de jogo que simula o jogo geralmente é jogado em salões de jogos e apostas.

A nova classificação de Balatrova também tem o efeito de descer para jogar sorte para ser um possuidor, que era obcecado por Pegi 18 grau. Sua mecânica de jogo fictício o jogou fora do alcance da maioria do público, mas hoje ele foi corrigido pelo novo veredicto de Pegi.

Balatro também chega hoje no Xbox com um novo deck de crossover, incluindo Fallout, Assassin’s Creed, um papel crítico e muito mais.