Você pode aprender muitas coisas com um tictoka, como a maneira como você faz um Salada de feijão ou como saber se você tem “Boa harmonia do rosto. “Agora você pode se matricular em cursos universitários com uma Tictorca como em uma sala de aula. Bem -vindo à Universidade Hillmantok.

Como Donald Trump está ocupado iniciativas para devolver a DEI durante o ensino superior, dezenas de criativos levam as coisas em suas próprias mãos e publicam cursos de vídeo para formar uma comunidade educacional gratuita, e as lições mudaram de planta para jardinagem para história.

Apenas uma semana, Hillmantok é um movimento crescente com um atraso 400 Os cursos que já estão em oferta, todos disponíveis gratuitamente. Nome nomeado após uma universidade fictícia do final dos anos 80 ao início dos anos 90 Um mundo diferenteA coleção de cursos era proporcionar experiência educacional semelhante à participação na HBCU (Historicamente Black College and University).

A idéia de Hillmantok chegou a Cierra Hinton, professora da sexta série na Geórgia, quando se deparou com um vídeo de Tiktoca Leah Barlow, professora de estudos liberais da Universidade Agrícola e Técnica da Carolina do Norte. E vídeo Ele foi exclusivamente para 35 alunos matriculados em sua introdução ao ensino de estudos afro -americanos. No entanto, rapidamente se tornou viral, recebendo uma audiência de mais de 4,3 milhões. “Não se mudando para a sala de aula”, comentou um usuário. “Temos um dever de casa amanhã!?! Lawd me permitiu compensar e ler meu currículo “, acrescentou outro.

Inspirados em Barlow, outros professores e educadores negros começaram a compartilhar seus próprios materiais educacionais sobre Tictok, e Hinton teve a idéia de retirar todas essas propostas do guarda -chuva “Hillmantok”. Se a aula de Barlow não atingir sua ocupação, como está a classe na economia negra? Ou química orgânica? Palestras sobre qualquer um desses tópicos são mantidos em comprimento de Rafali Tiktoca e em sessões mais longas via Tiktok Live, com cerca de 16.000 usuários registrados no Hillmantok oficial site.

Como os cursos, o site contém uma loja de escolas que vende camisas T e emite um aluno de IDS. A música da escola, como os participantes foram votados, é “TV OFF” Kendrick Lamar e seu mascote, uma Pantera Negra. As cores da escola são amarelas e marrom em acenar para a Universidade Hillman original em Um mundo diferente.

Devido à natureza desagradável do Tictoka, é difícil para Hinton regulamentar, e alguns atores com má fé usam a hashtag hillmantok como uma maneira de trazer seu próprio conteúdo e vender os bens do livro do IE. No final do mês passado, a página original de Hillman foi invadida e houve tentativas externas para fazer esse nome protegido.

Apesar dessas fileiras de estradas, a missão da Universidade Hillmantok permanece a mesma: fornecer educação gratuita para quem quiser.





