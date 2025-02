Benefícios do mercado do Facebook para negócios

Como as empresas podem se beneficiar do aplicativo do Facebook? O recurso Diva Facebook Market oferece às redes sociais uma maneira fácil e conveniente de comprar e vender on -line. Se os proprietários de pequenas empresas estão procurando ferramentas ou suprimentos ou desejam comercializar seus produtos para um público local, os mercados do Facebook podem ajudá -los a cumprir seus objetivos.

O que é o Facebook Marketplace?

O Facebook lançou seu aplicativo de mercado com o objetivo de fornecer um “destino apropriado para descobrir, comprar e vender itens com pessoas em sua comunidade”. Disponível no aplicativo do Facebook, bem como na versão do desktop e tablet na plataforma, o Marketplace serve como um canal de vendas popular que atinge o Facebook 2,91 bilhões de usuários mensais. O mercado está disponível para usuários em 70 países, onde clientes e vendedores do Facebook geralmente fecham em suas áreas locais.

Como uma empresa pode usar um mercado do Facebook?

As empresas podem ser conectadas a um novo público -alvo na lista de seus produtos no mercado do Facebook. Para iniciantes, a pesquisa de mercado para obter informações sobre a concorrência e os tipos de produtos disponíveis em determinadas categorias de mercado no Facebook.

Quando você estiver disposto a criar uma nova entrada, inclua o título, a descrição e até 10 fotos de qualquer item que você vender. Certifique -se de usar palavras -chave relevantes para fazer sua lista antes dos clientes interessados. Você poderá revisar suas listas de produtos antes de publicá -las, para ter a oportunidade de garantir a melhor representação da sua marca.

Vantagens do mercado do Facebook para empresas

Existem muitas vantagens para produtos de marketing de negócios em sua página no Facebook. De fato, alguns alcançarão melhores resultados da lista de mercado do que por outros esforços de marketing. Se você está pensando em usar um mercado do Facebook para o seu negócio, não deixe de levar em consideração o seguinte:

Aplicativo móvel ajustado aos usuários

Os clientes podem comprar e vender em um mercado do Facebook com praticamente em qualquer lugar, graças a um aplicativo de plataforma móvel adequado.

Postagem simples

Não há procedimento complicado que listaria itens no Facebook no Facebook. Basta tirar fotos do item e adicioná -lo ao Facebook, inserir a descrição e o preço do produto, confirmar a localização e a categoria e depois postá -lo.

Foco local

Embora os usuários do Facebook possam expandir sua pesquisa geográfica, o Marketplace exibiu automaticamente listas nas proximidades locais, por isso é fácil para os vendedores alcançarem os clientes nas proximidades.

Exame otimizado

Um recurso de um recurso de revisão do Facebook Marketplace foi projetado para mostrar os objetos de acordo com o histórico de navegar em cada usuário, ajudando a economizar tempo.

Revise o recurso de compra

O Marketplace examinou os usuários de usuários da Feed com produtos que podem comprar na comunidade do Facebook e no grupo ao qual pertencem.

Engajamento do cliente

O Facebook Marketplace oferece oportunidades para clientes e vendedores se comunicarem. Esse engajamento ajuda as marcas a criar relacionamentos comerciais com clientes em potencial em plataformas.

Comunidades baseadas na confiança

O Facebook não verifica os itens listados para venda, confiando em vez de confiança entre clientes e vendedores para a atividade do mercado. Como resultado, as empresas têm a oportunidade de criar confiança e desenvolver relacionamentos positivos com seus clientes.

Oportunidades de emprego

A oferta de emprego no Facebook Marketplace permite que os usuários vendam seus serviços a grupos específicos.

Suporte para mais fotos

O Facebook permite que os usuários incluam até 10 fotos ao vender itens no mercado, fornecendo às empresas mostrar seus produtos visualmente.

Procedimento de publicação rápida

Como o Facebook permite que os usuários do mercado transmitam imagens e descrições de produtos reais de tempo através do aplicativo, as empresas podem publicar de maneira fácil e rápida seus produtos.

Uma mensagem direta

Os acordos de compra podem ser facilitados no mercado, pois os clientes podem dizer diretamente aos vendedores.

Listas gratuitas e taxas baixas

Ao contrário de outros mercados da Internet, o Facebook não cobra os usuários por uma lista de seus itens. Quando as vendas são concluídas pelo mercado, a plataforma rejeita automaticamente uma taxa de apenas 5% do preço de venda.

Mercado maciço

O Facebook possui quase 3 bilhões de usuários mensais, portanto a venda de produtos no mercado os expõe potencialmente milhões de usuários em todo o mundo.

Múltiplas opções de pagamento

Os clientes podem pagar por cartão de crédito, cartão de débito ou conta do PayPal ao fazer compras no mercado do Facebook, oferecendo flexibilidade adicional.

Exposição à marca

A lista de produtos para venda no mercado do Facebook não apenas aumenta a exposição a itens, mas também para a marca que os vende porque o nome da empresa está listado abaixo do produto.

Quanto custa os usuários do Facebook à venda no mercado do Facebook?

Não custa nada para uma lista de itens à venda no mercado do Facebook -sua conta pessoal do Facebook ou na página comercial. Quando as vendas são feitas, o Facebook rejeita automaticamente uma taxa de vendas de 5% do pagamento ou 40 centavos retos por itens a um preço de 8 ou menos. A empresa de origem do Facebook, Meta, renunciou temporariamente às taxas de vendas padrão para todos os pedidos marcados como entregues em um período limitado.

Você tem que pagar por anúncios do Facebook?

O proprietário da empresa pode transcender a lista fácil de itens à venda no mercado do Facebook; Eles também podem investir em publicidade através do Metta Ads Manager. O custo exato da publicidade no Facebook depende de vários fatores, mas as empresas podem gerenciar seus custos definindo um orçamento personalizado para sua promoção no Facebook.

Embora os custos de publicidade dependam de quantas pessoas clicam no anúncio, a campanha geralmente interrompe após o esgotamento desse orçamento. Nos Estados Unidos, o custo médio por clique nos anúncios do Facebook é de cerca de 28 centavos.

Como você publica o mercado como em uma página comercial do Facebook?

Embora a empresa possa listar itens à venda no mercado do Facebook -como um indivíduo, ela também tem a oportunidade de criar uma loja do Facebook e transferir todo o seu catálogo. Esse recurso permite que os proprietários da empresa escolham diferentes métodos de pagamento, como convidar clientes interessados ​​a pagar pelo Facebook ou Instagram, preencher a compra do site de uma empresa ou aceitar o pagamento através do aplicativo Facebook Messenger.

O trabalho também deverá adicionar detalhes do pagamento do gerente do Facebook à troca no cheque do Facebook, que permite que os processadores paguem por terceiros para cumprir as transações e ocorrem como comerciante de registros.

