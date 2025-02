Bezos e Musk não serão tão poderosos para sempre – a história diz que

Desde as eleições presidenciais dos EUA em 2024, o poder dos mogos tecnológicos tem sido mais visível do que nunca. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, estava intensamente defendendo Donald Trump e ganhou o status de um “primeiro amigo”. Uma das fotografias mais feias da inauguração mostrou a linha Mošus, Jeff Besos e Mark Zuckerberg em pé em frente aos armários de Trump. Musk doou pelo menos US $ 250 milhões para a campanha de Trump, enquanto Semos e Zuckerberg prometeram um milhão de dólares à inauguração.

Esse apoio ativo ao presidente atingiu muitos como um grande oportunista, dado que os três foram um crítico significativo de Trump e suas ações durante seu primeiro mandato. Mas, olhando como suas empresas e orientações se desenvolveram, pode não ser tão surpresa.

Nas últimas duas décadas das primeiras obrigações desses líderes em relação ao bem do público, eles foram dispersos que sua riqueza se acumulou. Quando eram pequenas startups, seguiram a maneira usual de azarões que lidavam com sistemas que estavam no caminho do sucesso. Mas, à medida que acumularam um enorme poder e se tornaram parte da instituição, seu foco mudou para a proteção dos sistemas que eles usaram.

Este é um padrão de séculos. A família da medicina tornou -se proeminente em Florença e usou sua riqueza para apoiar importantes projetos artísticos e civis. À medida que sua energia consolidou, eles instilaram na política florentina e eventualmente lideraram a corrupção e a violência. Julius Caesar mudou -se de um líder populista para um ditador para a vida toda e também para o Napolean. O ditado “o poder tem uma tendência a corromper, e o poder absoluto é absolutamente corrupto” reflete essa trajetória.

Tecnologicamente os monogues de hoje podem ter o prazer de ter alcançado tal domínio, mas a história mostra que chamadas excessivas chamadas de resistência e, à medida que os valores culturais se desenvolvem, as qualidades que antes definiram o sucesso do líder podem levar à sua queda.

Com o tempo, o ressentimento do público sobre o controle autoritário da Medis e a base de patrocínio levou ao exílio e colapso de seu domínio; César e Napoleão foram mortos e exilados. A história dos negócios modernos está cheia de histórias semelhantes. Henry Ford revolucionou seu salário de US $ 5 por dia e depois continuou a suprimir violentamente o trabalho e, no final de sua vida, lutou para competir com a GM e a Chrysler. Mais recentemente, Adam Neumann, de Wework e Travis Kalanick, da Uber, passou por esse ciclo a uma velocidade recorde.

Semos é um exemplo do livro da primeira metade deste caminho condenado até agora. Nos primeiros dias da Amazon, ele se concentrou no comércio eletrônico com um voto de tornar as mercadorias mais acessíveis e acessíveis a todos. Ele agora é uma empresa pôster no local de trabalho de uma criança.

Mais de uma década atrás, quando Bezos comprou Washington Post,,, Prometeu que ele não interferiria na cobertura do trabalho. Essa obrigação foi quebrada quando ele matou a aprovação dos documentos do candidato presidencial democrata Kamal Harris menos de duas semanas antes da eleição. Bezos disse que a decisão se deveu à atitude de princípios de restabelecer a confiança na mídia, mas seus verdadeiros sentimentos por Trump foram obviamente expostos quando ele foi um dos primeiros bilionários que se ofereceram a ter sucesso após um duplo presidente de “retorno político extraordinário abolido duas vezes “e uma vitória decisiva. “

Enquanto alguns expressaram uma surpresa nesse turno em direção a Trump, as rosas cheias de devoção ao público podem ser seguidas por outros domínios, como a Amazon Tratando trabalhadores E o dele Voltar às suas obrigações climáticas.

A jornada da Amazon de uma pequena livraria da Internet para uma gigante tecnológica global ganhou Bezos por anos de admiração da empresa e da imprensa convencional. Ele era Tempo Na revista de 1999E no topo, existem muitos dos melhores diretores executivos, incluindo os de Fortuna Em 2012 e Harvard Business Review 2014.

Além desses reconhecimentos, havia sérias questões sobre o gerenciamento da Amazon da Bezos. Em maio de 2014, a Confederação da União Internacional marcou com um “pior chefe do mundo”, Condenação de modelos desumanos de negócios e emprego da Amazon. Bezos era Ele desceu de Harvard Business ReviewClassificando os 100 melhores diretores executivos em 2019 Devido a condições de trabalho e políticas de emprego, entre outros fatores, uma omissão dramática, já que ele era um dos poucos diretores executivos que apareciam todos os anos de 2013 a 2018.

Tais razões, pelo menos em parte, devem ser o fato de que as expectativas sobre o que é uma mudança responsável de liderança ao longo do tempo. Embora as realizações dos líderes empresariais sejam frequentemente atribuídas à sua habilidade e esforço pessoais, pesquisar Da Escola de Negócios de Harvard a 1.000 líderes mais famosos do século XX Henry Ford a Jack Welch-eu consideraram que seus sucessos e percepções do público sobre eles, principalmente por causa da maneira como eles gostaram dos valores culturais dominantes de seus valores culturais de seu tempo de cultura.

A conclusão é que os líderes que conseguem comemorar certas práticas comerciais são problemas quando o ambiente de negócios se move.

Considere Welch, CEO General Electric de 1981 a 2001. Em 1999, ele foi chamado como o melhor diretor executivo do século XX para incorporar a idéia de um “recibo de parte interessado”, que mostra que o único objetivo da corporação maximiza os lucros de curto prazo para lucros de curto prazo dos acionistas. Mas o pioneiro padrão da Welch passou por uma avaliação crítica. Harvard Business Review Afirmou em 2020 que “provavelmente não é um modelo ideal para os executivos do século XXI”. Em um Livro recente intitulado O homem que quebrou o capitalismo,,, New York Times O jornalista David Gelles está historicamente localizado Welch e explorou sua herança devastadora.

Desde que Welch deixou o cargo, Geo lutou desde 2024. Quando a empresa se dividiu, Suas ações ainda estão negociando por menos do que ele quando Welch se retirou. Em 2018, foi removido da média industrial da Dow Jones depois de ser fundadora no índice há mais de 120 anos. Um motivo significativo foi que a GA Capital, um mecanismo de crescimento sob Welch, registrou grandes perdas após a crise financeira de 2008.

Avaliar o foco do legado e o foco médio de Welch da empresa de 2000 serve como uma forte ilustração do ceticismo evolutivo a um modelo neoliberal destinado a acionistas, que ele é um exemplo. É também um símbolo da maneira como os modelos dos líderes se tornam antigos, depois de mudanças no ambiente de negócios. As idéias de Welch agora são vistas como catastróficas em uma época que mais procurou um foco fora do lucro de curto prazo.

Visto dessa perspectiva, apesar da posição privilegiada de “”Brooligarhi“Eles gostaram da inauguração de Trump, seus dias no topo podem ser numerados.

Enquanto muitos compararam as idéias e a política de Trump como o retorno do dia de WelchA principal diferença é que existem muitas indicações de que o público está cada vez mais entediado com executivos gananciosos. Em um exemplo trágico, Luigi Mangione – que demitiu e matou o diretor executivo UnitedHealthcare Brian Thompson – comemorou na rede como um herói folclórico que atingiu o diretor executivo, que se gabava de que a empresa foi positiva por uma redução no seguro de seguro. Pesquisa recente do YouGov descobriu que mais de 18 a 29 anos favorável A opinião da mangion do desfavorável, que pode ser um indicador líder da profundidade de desprezo para os líderes empresariais que exploram o público.

Não está claro quanto tempo o público defenderá as representações difíceis de desigualdade de hoje. Bezos, por exemplo, alegadamente Ele acredita que as pessoas são inerentemente “preguiçosas” e, além das nítidas condições de trabalho, o modelo de emprego da Amazon é projetado para uma mobilidade mínima. Recentemente, no entanto, a empresa experimentou um retorno significativo de trabalhadores que votaram em associar em uma das instalações de distribuição da empresa e Supermarket Whole Foods de propriedade da Amazon. Também é notável Amazon,,, Teslae Alvo Todo mundo sofreu recentemente uma reação de retorno da abominação dos consumidores por causa do comportamento de seus líderes.

Com a crescente insatisfação, há uma mudança nos valores culturais e, embora hoje o poder dos irmãos tecnológicos possa parecer indisponível, a história mostra que ela pode mudar rapidamente, e pode não passar muito antes que os cidadãos mais ricos da nação não sejam vistos como como Heróis pioneiros, mas como encarnações da ganância, corrupção e o pior excesso do capitalismo do século XXI.

Fonte