Bookshop.org lança e-books para ajudar as livrarias locais a competir com o Kindle da Amazon

Bookshop.org lança e-books para ajudar as livrarias locais a competir com o...

Andy Hunter decidiu algo sobre o aumento infinito na Amazon em 2018-que o gigante do comércio eletrônico superou 50% dos livros no mercado dos EUA. “Eu estava preocupado com essa taxa de crescimento”, diz o fundador e diretor executivo Bookshop.org. Hunter fez a parte de trás da toalha e percebeu que até 2025 Amazon forneceria 80% do mercado dos EUA.

Isso preocupava que Hunter, que trabalha há muito tempo na indústria editorial, especialmente quando combinada com estatísticas mostrando metade de todas as livrarias locais independentes do país, ao mesmo tempo que a Amazon se tornou um ascendente. “Eu me senti muito forte que os livros eram muito importantes para a nossa cultura lhes dar controle total sobre eles a um vendedor como um monopolista”, diz Hunter.

A visão era o que se tornaria um livrarshop.org, que agora lança a iniciativa do e-book, permitindo que seus usuários assumissem os livros digitais. Mas, independentemente da tecnologia, a missão era a mesma: suporte para livrarias locais, permitindo que elas mantenham a maioria, se não toda, receita com a venda de livros feitos através do site, enquanto lhes dá uma loja digital em um momento em que os clientes trabalham mais e mais compras online. (Bookshop.org ganha seu dinheiro por venda direta, onde recebe 20% do valor contábil; vendas associadas para outras empresas, onde ele recebe 10%; e publicidade da editora.)

Hunter começou a construir um lugar em meados de 2019 e o iniciou em 28 de janeiro de 2020 com uma pequena equipe de quatro pessoas. Ele trabalhou por dois dias na época, juntamente com o booksshop.org como um projeto secundário. Era um grande dado – mas aquele que valeu a pena. No primeiro mês, o site vendeu livros de US $ 50.000. “Eu considerei um sucesso, mas não sabíamos se seria bem -sucedido”, ele admite. “Tivemos apenas oito meses de pista de dinheiro antes de ficarmos sem dinheiro e desaparecermos”.

Embora a pandemia tenha afetado adversamente muitas empresas, o BooksShop.org se beneficiou do mundo que se move na rede. Nas primeiras seis semanas de coid-19, a empresa instalou 1.200 livrarias e lançou o interesse da British Book Book Association-Which em novembro de 2020 lançou uma empresa lançada no Reino Unido na véspera da temporada de festas. “Voltamos à direita na melhor temporada de negociação”, diz Nicole Vanderbilt, ex -diretora executiva do Etsy, que liderou o British Hand Bookshop.org. “Foi um sucesso imediato.”

A plataforma continuou a crescer em cinco anos desde então, incorporando -se a uma indústria de uma maneira que surpreende até Hunter. Receita global em dezembro de 2024. Atingiu US $ 8,6 milhões, dos quais US $ 7,5 milhões eram dos Estados Unidos. Hunter acredita que é um toque e conhecimento personalizados que toda compra suporta livrarias independentes, o que ajudou a empresa a ter sucesso.

“Não somos mais baratos que a Amazon e não somos mais rápidos”, diz ele. Embora a empresa tente permanecer competitiva no preço e tempo de entrega, ela não pode competir com a infraestrutura ou escala da Amazon. “Em última análise, a única razão pela qual você compraria um livro de livrarias ou de uma de nossas lojas é por causa de seus valores, porque você é culturalmente apreciado”, diz ele. “É por isso que conseguimos: porque há o suficiente daquelas pessoas que compartilharam os valores que temos”.

Até agora, o BooksShop.org competiu com a Amazon apenas com venda física de livros. Mas hoje, ele está lutando contra uma gigante tecnológica com a venda de e-books. A empresa desenvolveu sua própria plataforma de livros eletrônicos, disponível através de um navegador da Web ou do download do aplicativo para Apple e Android, projetado para competir com o Kindle, permitindo que os clientes comprem versões digitais de seus livros favoritos dos independentes. “Isso nos custou cerca de dois milhões de dólares e levou cerca de nove meses a mais do que pensávamos”, diz Hunter.

Esse custo não é tão significativo para grandes empresas tecnológicas, mas isso foi para o bookshop.org, explica o diretor executivo. Ainda assim, foi uma decisão necessária permanecer competitiva. “O e-book é de cerca de 15 a 20% de todos os livros vendidos, e você não pode comprá-los de uma livraria local agora”, diz ele, apontando para um feriado europeu que ele levou com seus filhos no verão passado, onde eles queriam Leia os leitores eletrônicos, mas foram forçados a entender a grande tecnologia para fazê-lo. O Audioclion também será publicado no Reino Unido ainda este ano, diz Hunter – outra tentativa de manter a parcela de recursos com a Amazon.

Nos cinco anos seguintes, o bookshop.org verá que a empresa segue outras opções digitais para os clientes, diz Hunter – imprimindo a inserção da participação de mercado da Amazon e diminuir a velocidade como uma entidade dominante no mercado. Afinal, foi o princípio do estabelecimento que motivou a Hunter a estabelecer sua empresa: impedir a Amazon para atingir a previsão de 80% até 2025.

“Nós comemos”, diz ele. “Eu sei que comemos isso. Mas a analogia é que roubamos uma migalha da boca dos gigantes”. O que significa que existe um mercado não utilizado que pode ser para resolver ainda mais.

Fonte