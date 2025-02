Caçando para fechar todas as lojas: Lista completa de locais condenados, vendas fora dos negócios no meio da falência

Vários anos se passaram para alveiros e morteiros. Em 2024, inúmeras empresas de grande nome fecharam ou anunciaram suas intenções de fechar locais em todo o país, incluindo grandes lotes, Macy’s, CVS, LL Pods, Walgreens e Family Dollar.

Agora, a cadeia de descontos anunciou com quase cem lojas que fechará todos os seus locais. Este vendedor é uma caça à barganha, que se candidatou à falência do capítulo 11 no início deste mês. Aqui está o que você precisa saber sobre a falência dela e o fechamento de armazenamento:

Por que ele ofereceu Hunt de falência?

Curiosamente, a Hunt de barganha não revelou razões especiais para enviar uma solicitação de falência. Normalmente, os comerciantes de combate que partiram da mesma maneira citam uma queda nas pernas, reduzirão o consumo do consumidor, aumentam a concorrência ou a pressão da inflação, como os fatores por trás dos motivos para enviar uma solicitação de falência, mas até agora, a caça à Bagain não foi determinada suas razões.

No entanto, a petição voluntária de falência de que o proprietário Hunt havia apresentado aos Estados Unidos o Tribunal de Falências para o Distrito Médio do Tennessee em 3 de fevereiro.

Neste aplicativo, a empresa controladora Bragain Hunt, Essex Technology Group LLC, disse que atualmente existem entre 1.000 e 5.000 credores. Ele também revelou que tinha entre US $ 50.000,001 e US $ 100 milhões estimados, mas a propriedade estava apenas entre US $ 10.000,00 e US $ 50 milhões.

Isso significa que a caça à barganha tem mais obrigações do que a propriedade e sugere que pode não haver meios para pagar por todos os seus credores existentes.

Que locais de caça à caça eles estão fechando?

Em um comunicado de imprensa, Bragain Hunt anunciou que ele será mantido Saia do negócio de vendas Em todo lugar restante. A empresa diz que atualmente possui 92 lojas distribuídas em 10 países.

O estado com as lojas mais notáveis ​​de caça é o Tennessee, onde a empresa se baseia. Outros países com lojas de caça são Alabama, Arkansas, Geórgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Carolina do Norte, Ohio e Carolina do Sul.

Uma lista completa de todos os pontos de fechamento pode ser encontrada em site Da Hilco Global, uma empresa que lida com a liquidação da caça à barganha.

Você também pode usar seu próprio caçador Localização da loja da Internet Para encontrar o seu local mais próximo.

A pechincha diz que os clientes poderão obter até 40% dos itens nos estoques restantes, incluindo roupas e sapatos, brinquedos, materiais de gramado e jardim, carro, animal de estimação, decoração de casa e muito mais. No entanto, os clientes devem estar cientes de que todas as vendas são finais.

Quando as lojas de caça são fechadas?

Todas as lojas de negócios estão em processo de fechamento agora. A empresa não deu uma data precisa quando suas lojas se encerrariam para sempre, mas afirmou que “foram fechadas no final de fevereiro de 2025”.

Mais traders fecharão em 2025?

Os principais comerciantes como Macy’s e Big Lots já anunciaram o fechamento das lojas para 2025, mas é improvável que isso seja o fim.

Em janeiro, um relatório da Coresight Research sugeriu que até 15.000 lojas de varejo poderiam fechar em 2025. Além de grandes lotes, outros comerciantes já anunciaram sua intenção de fechar locais, incluindo Walgreens e Party City, o último dos quais estes estão completamente fora de trabalho.

Quanto ao motivo pelo qual tantos locais de varejo podem fechar suas portas em 2025, a Coresight disse que vários fatores estavam envolvidos, incluindo clientes de inflação que retornam ao consumo e aumento da concorrência de comerciantes da Internet.

