Calarts inicia o programa Dreams para vestir os alunos divertidos com base em um local

E O Instituto de Arte da Califórnia (CALARTS) lançou uma iniciativa Dream (pesquisa digital de entretenimento de artes artísticas) Apoiado pelo presente de Tom Dolana e pela Family Foundation Dolan.

A iniciativa se destina à preparação dos estudantes para uma carreira dinâmica em uma indústria de entretenimento em rápido crescimento baseada na localização (LBE)-a criação de experiências exclusivamente imersas destinadas a diversão e educação dos visitantes.

A Fundação Dolan foi parcialmente atraída para a CALARTS porque o instituto se baseava nos princípios de perturbar a tradição acadêmica rígida, enquanto aceitava inovações, risco criativo assumindo o controle e experimentação. Este programa é um dos poucos tipos de ensino superior, oferecendo aos alunos acesso incomparável a parcerias industriais e experiências práticas de aprendizado.

“Iniciativas como sonhos são cruciais para posicionar nossos estudantes de carreira amanhã”, disse Ravi Rajan, presidente Calarts, em comunicado. “Este é apenas o exemplo mais recente de como os Calarts ainda lideram o caminho para definir o futuro da indústria de arte, entretenimento e mídia imersa”.

Os principais componentes da iniciativa dos sonhos incluem:

Estágios de estudantes pagos, onde os alunos podem obter experiência prática com empresas líderes em tecnologias imerivas e entretenimento.

Fundo de risco para estudantes que permitirão que os alunos estabeleçam suas idéias, desenvolvam planos de negócios e forneçam capital para inserir suas visões na indústria criativa.

Novos programas de microcredita para equipar os alunos têm como alvo as habilidades relevantes para o setor, expandindo os programas de acesso dos CALARTs.

“Com o apoio visionário de Thomas Dolna e o líder da indústria, o programa incentiva a colaboração real de tempo entre artistas e profissionais, além de educação e empresas”, disse Rajan. “Eles permitirão que a próxima geração de estudantes pense de maneira diferente, empurre fronteiras e explore novas mídias”.

Localizado no Patty Disney Center for Life and Work na Calarts, a Dream Initiative servirá como centro de parceria industrial, conectando os alunos e a faculdade de Calarts a projetos comerciais reais que incluem tecnologia imersa.

“A aprendizagem experiente formará um futuro de engajamento imerso, o que é crucial porque o mercado divertido é baseado em um local mais de quatro nos próximos cinco anos. Nenhuma casa de sonho melhor do que Walt Disney “, disse Travis Cloyd, futurista, em comunicado.

A visão de Cloyd foi crucial para o desenvolvimento da iniciativa. O programa, que será claramente visitado por palestrantes e palestrantes, incluindo Cloyd e o executivo da LBE, Vincent Butt, permitirá que os alunos explorem, desenvolvam e desenvolvam melhor as tendências emergentes em tempo real.

“Acreditamos no poder da criatividade para moldar o futuro”, disse Tom Dolan, diretor da Dolan Family Foundation, em comunicado. “Esta iniciativa incorpora nossa dedicação em apoiar a próxima geração de contadores de histórias, artistas e inovadores que terão uma abordagem sem precedentes de técnicas e técnicas de imersão nova e evolutiva”.

O lançamento desta iniciativa está alinhado com Calarts com um longo compromisso com a inovação e a experimentação em arte e tecnologia, tecnologia musical, design e produção de experiência e mídia interativa, e continua seu legado, presente desde o início, parcerias criativas no indústria. A Iniciativa Dream será lançada oficialmente na primavera de 2025.

O Instituto de Arte da Califórnia Ele estabeleceu um ritmo para a educação de artistas profissionais desde 1970. Oferecendo estudos rigorosos de graduação e pós -graduação em seis escolas – arte, estudos críticos, dança, cinema/vídeo, música e teatro – Calarts defendeu a excelência criativa, a reflexão crítica e o desenvolvimento de novas formas e expressões.

