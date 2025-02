Call of Duty aumenta US $ 1,6 milhão para a LA Fire Aid através de uma compra no aplicativo

A Activision disse que levantou US $ 1,6 milhão para a LA Fire Aid como resultado da compra de um jogador no pacote Call of Duty Package: Black Ops 6 e Call of Duty Warzone.

Todos os rendimentos serão divididos entre o Departamento de Bombeiros de Los Angeles (LAFD) e o Direct Relief, disse a Activision, parte do Activision Clizzard, que agora é de propriedade da Microsoft.

Isso é extra Activision é uma doação anterior de um milhão de dólaresAdotando uma contribuição total para alívio de um incêndio de US $ 2,6 milhões. É ótimo ver a comunidade Call of Duty por causa de seu apoio, que terá o impacto certo para aqueles que foram afetados por LA -A incêndios. Streamles também fez parte de arrecadar dinheiro para as vítimas de fogo.