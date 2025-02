Campeões com números de patinação que funcionarão em favor do acidente de...

Muitos dos melhores skatistas americanos se reunirão em Washington, DC, para um show de vida “Legacy on Ice”, que apoiará as famílias sob a influência de um acidente de avião em 29 de janeiro. Os jovens deslizantes voltaram para casa do campo de treinamento.

Infectada pelo campeão olímpico Brian Boitano, o evento em 2 de março. Na Capital One Arena apresentará os atuais campeões americanos Ilia Malinin, Amber Glenn, Alys Liu, Madison Chock e Evan Bates, além do medalhista de ouro americano aposentado Tara Lipinski, Kristi Yamaguchi, Scott, Scott Hamilton e Johnny Weir.

“Quando começamos a curar com essa perda devastadora, esperamos honrar memórias duradouras desses atletas, treinadores e familiares que representavam o melhor da comunidade deslizante da figura”, disse Samuel Auxer em um diretor executivo temporário.

“Não podemos lembrar a melhor maneira de celebrar seu legado do que através dos esportes que eles amavam”.

Todos os rendimentos serão coletados pela Monumental Sports & Entertainment Foundation e distribuirão igualmente entre o fundo do Fundo do Fundo dos EUA “, Washington Community Community Community Community Community Fund Community Community e Fundação DC.

Havia 64 pessoas em um voo comercial que desabou depois de colidir com o helicóptero de Black Hawk, incluindo muitas jovens esperanças olímpicas. Os EUA disseram que um total de 28 pessoas no avião estavam relacionadas ao esporte, incluindo treinadores, atletas e seus parentes.

Os campeões mundiais de patinação e treinador Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam entre os passageiros mortos.

«Ewing, Reuters

Fonte