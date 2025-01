Cansado de sobrecarga de menu? Apenas deixe a salada AI encontrar sua tigela perfeita

Precisa de uma ajudinha para pedir seu próximo almoço? A partir de sexta-feira, a rede fast-casual Just Salad lançará um novo recurso de pedido móvel chamado “salad ai”, que se baseia no modelo GPT-4O da OpenAi para gerar texto e personalizar recomendações que correspondam às preferências culinárias do cliente. Salad AI permite que os clientes selecionem suas restrições alimentares, prioridades de nutrientes e recomendações de sabores desejados e, em 15 segundos, a ferramenta alimentada por IA gerará quatro ideias de pedidos.

“É uma ferramenta realmente poderosa para navegar por centenas de milhares de combinações potenciais”, disse Nick Kenner, fundador e CEO da Just Salad, em entrevista. Empresa rápida. “Ficamos superconfiantes de que o cliente queria ajuda.”

O AI Salad estará disponível em todos os locais, exceto 100 Salad Restaurant, em todo o Nordeste, Flórida e região metropolitana de Chicago. A tecnologia também será adicionada à versão web em computadores desktop ainda este ano.

A inspiração para a Salada AI veio há um ano, quando Kenner discutiu seu desejo pessoal de comer mais comida vegana, que também incorporava muita proteína. “Eu disse que seria ótimo se a IA pudesse me dizer o que colocar no menu Just Salad”, lembra Kenner. “E eu levei isso ao nosso CTO (Matt Silverman) e ele disse: ‘Podemos fazer isso.’ “

A primeira das três telas rápidas pede aos clientes que selecionem preferências, incluindo “vegano”, “evitar glúten” ou “minimizar a pegada de carbono”. Em seguida, são oferecidos nutrientes como “alto teor de proteína”, “baixa caloria” e “baixo teor de açúcar”. A última etapa pergunta sobre desejos como doce, picante e salgado. Numa manifestação, Empresa rápida Ela optou por uma tigela alta vegana de salada picante e a principal recomendação foi uma “fiesta vegana picante” que incluía couve, amêndoas, batata doce, milho e vinagrete de coentro.

(Foto: somente salada)

“A descoberta de menus, especialmente em categorias de SKU de restaurantes importantes, como saladas, é muito relevante para isso (tecnologia)”, diz Mark Abraham, diretor do Boston Consulting Group que ajudou a aconselhar clientes de restaurantes sobre como fornecer experiências mais personalizadas aos clientes.

Abraham diz que grande parte do investimento em IA generativa e preditiva no setor de restaurantes está focada nas operações de funcionários e de back-office. Esses casos de uso podem facilitar o agendamento, a contratação e a comunicação, o que é benéfico para o setor, que enfrenta escassez persistente de mão de obra. A IA também pode ajudar as cadeias a prever tendências futuras da procura e a gerir o seu inventário.

Mas a última parte, que não está tão longe, são os casos de uso voltados para o cliente. A IA preditiva já está sendo usada para ajudar a fazer recomendações precisas e personalizadas para itens adicionais em aplicativos móveis popularizados por redes como Starbucks e McDonald’s. “Observamos um aumento de até 8% nas vendas para clientes que recebem essas ofertas personalizadas”, diz Abraham sobre o poder da IA ​​preditiva e do aprendizado de máquina.

A inflação e a pressão sobre os preços dos menus levaram a uma queda na procura, com a despesa geral dos restaurantes a cair Declínio de 1,2% Entre dezembro de 2023 e 2024, de acordo com o grupo comercial da National Restaurant Association. Uma das maneiras pelas quais os restaurantes buscam se tornar mais eficientes é por meio da automação, adicionando mais quiosques de self-checkout e incorporando robótica para enviar mais pedidos em redes como a Sweetgreen.

“O que isso não substitui é a conexão humana, a criatividade e a inovação”, diz Fred Lefranc, fundador e CEO da Restaurant Consulting Firm Results Through Strategy.

Várias grandes redes de restaurantes aderiram ao uso de assistentes de voz com tecnologia de IA para receber pedidos de clientes drive-thru. Em 2023, a Wendy’s fez parceria com o Google Cloud para lançar o Frefai, que foi testado primeiro em Ohio e desde então se expandiu para várias dezenas de locais adicionais. Mas um esforço semelhante no McDonald’s, em colaboração com a IBM, colocou os consumidores online porque a ferramenta alimentada por IA deu errado. McDonald’s puxou o plugue em um experimento no verão passado.

Apenas Salad diz que pesquisou demais sobre IA na fábrica, mas não se convenceu da experiência do consumidor. Por enquanto, o processamento desses pedidos será feito por humanos, embora a cadeia continue a avaliar essas tecnologias à medida que se desenvolvem.

Salad AI, diz Kenner, também oferece muita liberdade, permitindo que os clientes tenham a palavra final sobre seus pedidos. Mesmo depois de a ferramenta recomendar algumas saladas personalizadas, os clientes podem fazer modificações antes de comprar.

“Não é intrusivo, é uma etapa opcional”, diz Kenner. “É como se um especialista ajudasse você a navegar em nosso menu e encontrar o que deseja.”

