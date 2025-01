Cantando para ai ai ai como considerar a telemetria ruidosa reduzida em 70%, fortalecendo a segurança das empresas

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Ai Boom iniciou a explosão de dados. Os modelos de IA precisam de enormes conjuntos de dados para dados de treinamento e cargas de trabalho nas quais ferramentas ou aplicativos internos se concentram em um raio de raios de cliente de dados de telemetria: registros, métricas, traços e muito mais.

Mesmo com as ferramentas de observação que existem há algum tempo, as organizações geralmente estão lutando para acompanhar, dificultando a detecção e a resposta a incidentes a tempo. Há um novo jogador, Eu noto aíentra.

A startup sediada na Califórnia, que acabou de apoiar a Felicis e a Lightzpeed Venture Partners, desenvolveu uma plataforma que cria um dados de dados de IA para fluxo automático de telemetria. Em última análise, isso ajuda empresas como TI e Bill.com a reduzir o tempo da disciplina do incidente em mais de 40%e o custo de observar a observação em mais da metade.

Problema: controle da telemetria com base nas regras

Os sistemas de negócios contemporâneos geram informações operacionais sobre petabritos.

Embora essa informação barulhenta e não estruturada tenha algum valor, nem todo ponto de dados é um sinal crítico para o reconhecimento de incidentes. Isso deixa as equipes que lidam com muitos dados de filtragem para seus sistemas de respostas. Se eles entrarem em tudo no sistema, os custos e os resultados falsos positivos aumentam. Por outro lado, se eles escolherem e selecionarem, escalabilidade e precisão atingidos – novamente levam a uma detecção perdida e respondem às ameaças.

Em um estudo recente KpmgQuase 50% das empresas disseram que sofreram violação de segurança, com baixa qualidade de dados e falsos avisos uma grande contribuição. É verdade que algumas ferramentas de informação de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM) e ferramentas de observação têm filtros com base em regras que reduzirão o ruído, mas essa abordagem rígida não se desenvolve em resposta a quantidades crescentes de dados.

Para lidar com esse espaço, a Gurjeet Arora, que anteriormente liderou uma engenharia na seção, desenvolveu uma general, uma plataforma que otimiza esses pipelines operacionais com IA.

A oferta está entre fontes e destinos de telemetria e usa modelos de ML para analisar o fluxo de dados. Ele entende essas informações e reduz o ruído para decidir onde procurar avisos de alto valor sobre incidentes e respostas ou um lago mais acessível com dados cobertos por diferentes categorias de dados. Basicamente, ele encontra sinais altos e os direciona para o lugar certo.

“O general AI … aprende dinamicamente, adapta e automatiza decisões em pipelines complexos”, disse Arora à VentureBeat. “Ao usar ML e LLMS, ele filtra através de dados de telemetria barulhentos e não estruturados, desenhando apenas os sinais mais críticos para detecção e resposta ao incidente. Além disso, o engenheiro de dados Orion Orion automatiza diferentes funções de pipeline de dados, incluindo a capacidade de obter informações usando a capacidade de pedir a uma linguagem natural. “

O que é ainda mais interessante aqui é que a plataforma continua desenvolvendo seu entendimento em uma contínua, ajustando proativamente suas regras de filtragem e otimizando o pipeline entre fontes e destinos em tempo real. Isso garante que continue mesmo quando novas ameaças e anomalias aparecem e não exigem que novas regras sejam definidas.

Eu olho para a pilha lá

Valor para empresas

A IA geral existe há nove meses e já entrou em mais de uma dúzia de clientes comerciais, incluindo Bill.com, Alteryx, a seção, Humber River Health e Harbor Freight. Arora observou que eles haviam registrado 600% do crescimento da receita no trimestre e já haviam atraído alguns dos clientes de seus clientes.

“Nosso maior concorrente hoje é outra start-up chamada Cribl. Temos uma clara diferenciação de produtos e valores de acordo com o CRIBL e também os deslocamos em várias empresas. No nível mais alto, nosso uso de IA é um fator diferente diferente, que leva a uma maior otimização de dados e enriquecimento, o que leva a uma melhor análise de ROI, o que leva a uma resolução de incidentes mais rápida “, acrescentou, observando que a empresa geralmente otimiza dados PIELINES SOBRE os dados A extensão da redução de “ruído” em 60-70%em comparação com 20-30%da concorrência.

O diretor executivo não compartilhou que os clientes acima mencionados receberam benefícios do Opceso, embora ele tenha apontado o que a plataforma poderia fazer pelas empresas que operam em indústrias altamente regulamentadas (sem compartilhar nomes).

Em um caso, o grande hospital norte -americano lutou com as crescentes quantidades de telemetria de segurança de diferentes fontes, o que levou a milhares de avisos insignificantes e enormes custos para o Azure Sentinel Siem, retenção e calculamento. Os analistas das operações de segurança da organização tentaram criar pipelines improvisados ​​para amostragem manual e reduzir a quantidade de ingestão de dados, mas temiam que pudessem perder alguns sinais de que poderiam ter um grande impacto.

Além dos algoritmos específicos para dados obesos, a organização foi inicialmente capaz de reduzir mais de 78% do volume total de um diário de engolir no Sentinel, enquanto embarcam totalmente em todos os dados importantes. À medida que a ferramenta continua a melhorar, a empresa espera alcançar mais de 85% da redução nos três primeiros meses. Na frente do custo, reduziu o custo total do Sentinel, incluindo armazenamento e cálculo em mais de 50%.

Isso permitiu que sua equipe priorizasse os avisos mais importantes, o que levou a uma redução do tempo médio de 35% para lidar com incidentes críticos.

Da mesma forma, no segundo caso, os dados e a empresa global da IA ​​conseguiram reduzir a quantidade de diário em mais de 70% e reduzir a observação total do Elasticsearch e os custos do SIEM em mais de 40%.

Planeje com antecedência

Como o próximo passo neste artigo, a empresa planeja acelerar seus esforços para o mercado e assumir outros players na categoria-CRIBL, Composto,,, Datadogetc.

Ele também planeja melhorar o produto com mais recursos de IA, detectar anomalias, mecanismo de dados, análise e conectores originais e de destino.

De acordo com as idéias de MercadoO tamanho do mercado para ferramentas globais e plataformas de observação deve aumentar quase 12%, com US $ 2,4 bilhões em US $ 2023. Em US $ 4,1 bilhões até 2028.