Casal da empresa de bate-papo de IA GameOn é preso por fraudar investidores em mais de US $ 60 milhões em financiamento de casamento e muito mais

O fundador da GameOn Technology, Alexander Charles Beckman, e a advogada Valerie Lau Beckman (casal) foram presos ontem pelas autoridades por supostamente fraudar investidores em US$ 60 milhões.

Em uma acusação de 25 acusações, o Departamento de Justiça dos EUA alega que a dupla supostamente falsificou dezenas de extratos bancários e relatórios de auditoria para fraudar os investidores da GameOn. A suposta fraude durou seis anos.

Beckman foi o fundador e ex-CEO da GameOn e renunciou à empresa no ano passado depois que os cofundadores alegaram na época que US$ 11 milhões haviam desaparecido da conta bancária da empresa, restando apenas 37 centavos nela. A empresa fechou e demitiu funcionários em julho de 2024. As autoridades acusaram ele e a advogada Valerie Lau Beckman – um casal – de conspiração, fraude eletrônica, fraude de títulos, roubo de identidade e outros crimes. Lau também foi acusado de obstrução da justiça.

De acordo com a acusação apresentada em 21 de janeiro, Beckman, 41, e Lau, 38, ambos de São Francisco, supostamente conspiraram para fraudar investidores da GameOn, da GameOn e de um banco. GameOn era uma empresa privada com sede em São Francisco que oferece um programa de software que afirma ter uma função de inteligência artificial que imita a conversa e a interação humana, comumente conhecida como chatbot ou “chat”.

Seus clientes incluíam ligas e equipes esportivas profissionais americanas proeminentes e marcas líderes de moda e varejo de luxo. Durante o suposto esquema, de setembro de 2018 a julho de 2024, Beckman levantou mais de US$ 60 milhões de investidores da GameOn. Lau foi um advogado que trabalhou em questões corporativas e transacionais da GameOn pelo menos de 2016 a 2024.

O casal se casou em outubro de 2023. Beckman e Lau supostamente usaram mais de US$ 4 milhões em fundos de investidores da GameOn para despesas pessoais, incluindo compra de residências em São Francisco, pagamento de escolas particulares e pagamento do local do casamento.

“A Bay Area é o lar de inovações incríveis e de empreendedores trabalhadores, mas a inovação não pode crescer através da fraude. Esquemas como os de que os réus são acusados ​​ameaçam nossos mercados financeiros e fraudam os investidores”, disse o primeiro procurador assistente dos EUA, Patrick D. Robbins, em um comunicado. “Esta acusação deve servir como um lembrete de que investigaremos e responsabilizaremos os fraudadores”.

“A fraude mina a integridade dos nossos mercados de capitais e corrói a confiança que os investidores depositam neles”, disse Dan Costin, agente especial interino do FBI. “O FBI está empenhado em garantir que os nossos mercados financeiros permaneçam justos e transparentes, investigando e responsabilizando aqueles que se envolvem em práticas fraudulentas”.

Como alega a acusação, as declarações de Beckman aos investidores da GameOn frequentemente descreviam receitas inexistentes, saldos de caixa inflacionados e relacionamentos fraudulentos e exagerados com os clientes. Para promover o esquema, Beckman supostamente usou os nomes de pelo menos sete pessoas reais – incluindo e-mails e assinaturas falsas – sem sua permissão para distribuir informações e documentos financeiros e comerciais falsos e fraudulentos da GameOn com a intenção de fraudar a GameOn e seus investidores.

Entre os indivíduos cujos nomes Beckman usou para cometer o esquema de fraude estavam o CFO da GameOn, dois funcionários de banco e um funcionário de uma importante liga esportiva profissional, segundo o documento. Beckman também fabricou dois relatórios de auditoria da GameOn usando nomes, assinaturas e marcas registradas de empresas de contabilidade respeitáveis, incluindo uma das Quatro Grandes empresas de contabilidade, para confirmar as demonstrações financeiras falsas, e distribuiu mais de uma dúzia de extratos bancários falsos para contas da GameOn como parte de o esquema, é afirmado na acusação.

Alex Beckman foi o CEO e cofundador da On, anteriormente GameOn Technology.

Depois de mudar de escritório de advocacia várias vezes, Lau ingressou na empresa de capital de risco em setembro de 2021. Lau supostamente forneceu a Beckman relatórios de auditoria originais que recebeu de seu próprio empregador, que Beckman então usou para criar relatórios de auditoria falsos para GameOn. A acusação alega que Lau enviou pessoalmente por e-mail um desses relatórios de auditoria falsos a um representante de investidores da GameOn, sabendo que era falso, a fim de encorajar novos investimentos na empresa, disse o Departamento de Justiça.

Em junho de 2024, Lau promoveu o esquema de fraude ao entregar um extrato de conta GameOn falso – um que ela sabia que listava falsamente o saldo da GameOn em uma instituição financeira específica como superior a US$ 13 milhões, quando o saldo verdadeiro da empresa era de apenas US$ 25,93 – a filial do banco em São Francisco e peça a um funcionário do banco para guardar o extrato falso em um envelope no banco para Beckman retirar mais tarde naquele dia. Lau sabia que Beckman estava planejando obter uma declaração falsa de um executivo da GameOn que representava o principal investidor no conselho da GameOn. Beckman recebeu a declaração falsa de um executivo da GameOn naquele dia, de acordo com a acusação.

Em agosto de 2024, quando o empregador de Lau abordou Lau sobre GameOn, Lau mentiu para seu empregador sobre seu trabalho para GameOn e então tentou excluir centenas de arquivos relacionados a esse trabalho de GameOn dos registros de seu empregador em um momento em que a investigação do grande júri contra GameOn foi pendente.

Beckman e Lau foram presos esta semana e compareceram pela primeira vez ao tribunal federal de São Francisco. Eles se declararam inocentes. Tentamos entrar em contato com Beckman para comentar.

A acusação apenas afirma que crimes foram cometidos e todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável. Se condenados, os réus enfrentam as seguintes penas máximas: 20 anos de prisão por cada acusação de fraude eletrônica e conspiração para fraudar, cinco anos de prisão por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, 30 anos de prisão por cada acusação de conspiração para cometer fraude bancária e extratos bancários falsos; 10 anos de prisão por envolvimento em transações financeiras com bens obtidos nas referidas ações ilícitas; e dois anos de prisão por cada acusação de roubo de identidade agravado. Lau também enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por obstrução da justiça.

A tecnologia GameOn foi renomeada para On em dezembro de 2023.

O procurador estadual assistente, Patrick O’Brien, está processando o caso com a ajuda de Lance Libatique e Maryam Beros. A acusação é resultado de uma investigação do FBI. Beckman e Kalin Stanojev, diretor de produtos, fundaram a empresa em 2014 para construir uma plataforma de IA conversacional de nível empresarial.

Em julho passado, Stanojev e o diretor da empresa Jon Layman, chefe de operações (nenhum dos dois foi acusado), escreveram uma carta aos acionistas de outros funcionários da empresa dizendo que descobriram, para seu “choque e horror”, que uma conta bancária que deveria conter milhões estava sendo quase vazio. A carta dizia que o conselho pressionou Beckman a renunciar em 1º de julho de 2024.

“Esse dinheiro foi fundamental para as operações contínuas da empresa na qual você investiu”, dizia a carta. “Para nosso choque e horror, descobrimos que, na realidade, o saldo da conta naquele banco era de apenas 37 centavos. Esta revelação deixou a empresa numa crise de liquidez e o conselho e a gestão foram forçados a agir rapidamente, na esperança de evitar a falência.”

Em entrevista em julho de 2024, Beckman confirmou à GamesBeat que deixou a empresa no início de julho. Ele disse que não estava em posição de discutir a decisão da empresa de encerrar as operações.

“Desde o início, eu só queria o que era melhor para a empresa e seus colaboradores. E pedi demissão porque acreditei que era o melhor interesse da empresa. Estou ciente da comunicação que descreve minha partida. Essa comunicação contém uma série de exageros e distorções e não dá uma imagem precisa do que aconteceu”, disse ele. “Estou ansioso para corrigir o registro, fornecendo a história completa no momento apropriado.”

Beckman disse que não poderia comentar se há um processo judicial. Ele confirmou que a empresa arrecadou US$ 35,5 milhões em diversas rodadas e cresceu para mais de 60 funcionários. Ele disse que adora a companhia e que este é um “momento incrivelmente doloroso”. Mais sobre o que ele disse está em nossa matéria publicada na época.