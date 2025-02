Casas pequenas: uma grande solução para uma recuperação de desastres

As pequenas unidades habitacionais florescem como soluções para moradias acessíveis, camping e glamping. Mas atualmente é o maior interesse, a oportunidade é fornecer essa categoria como fonte de moradia de transição no momento da crise climática e desastres regionais, como o Fires LA.

A Califórnia já tinha regulação cada vez mais positiva De acordo com unidades habitacionais adicionais (ADUS) e pequenas casas antes do incêndio de Los Angeles em Los Angeles. No meio do desastre atual, o prefeito de LA -AA, Karen Bass, emitiu um comando executivo para emergência: Retornar e renovar. Esse novo mandato elimina obstáculos regulatórios significativos para organizar os esforços com o tema “Emergência, senso comum e compaixão”.

Congratulamo -nos com esse esforço, que inclui o uso do uso do modelo de parque, RV e outras estruturas para permitir que os proprietários de imóveis de 12.000 mais afetados se recuperem e reformassem o mais rápido possível. Esta é uma área em que a indústria para os modelos de parque sustentável e de alta qualidade brilhará.

Além da Califórnia, os esforços para recuperar outros desastres iluminam a luz da necessidade e os benefícios do clima e do clima para milhares de pessoas adicionais nos EUA e além.

Recentemente, entrevistei Fitzpatrick Dan, presidente da Associação da Pequena Indústria de Caso sobre essas necessidades. O dia tem 49 anos de experiência em funções públicas e privadas. Ele tinha uma visão da necessidade e do poder das parcerias públicas/privadas para alcançar projetos como a comunidade de carne do Rio Planejada Mestre de 15.000 no lado norte de Fresno, na Califórnia, bem como Tesoro Vieja, o 400 acres planejou uma comunidade de lagos no vale central do estado.

O que pode aprender com o recente desastre de furacões no sudeste

Dan e eu notamos os danos à Flórida e na Carolina do Norte de três furacões catastróficos em 2024: Debby, Helena e Milton. A FEMA respondeu a esses desastres com aprovação por mais de Ajuda de US $ 2,1 bilhõesIncluindo US $ 931,7 milhões para apartamentos e substituição de ativos pessoais, juntamente com mais de US $ 1,18 bilhão para apoiar os governos locais e estaduais nos esforços de recuperação, incluindo a remoção de medidas de resíduos e proteção de emergência.

Essas situações causaram demanda por pequenas casas como moradia de transição. As unidades são demonstradas especialmente úteis para permitir a proximidade constante aos proprietários das casas de gerenciamento e monitoramento de residências e podem servir como estudos e acessórios permanentes e de propriedade após a conclusão da reforma.

Califórnia segue uma ação judicial

Além de uma ordem de ambulância para o prefeito Bass, janeiro de 2025 Comando executivo O governador da Califórnia, Gavin News, acelera os esforços rápidos para reformar em Los Angeles, esta nova ordem suspende os principais requisitos para emissão e inspeção de acordo com a lei da Califórnia sobre qualidade ambiental e direito costeiro da Califórnia para facilitar a renovação mais rápida da propriedade.

Em resposta a desastres naturais, podemos prever a demanda de pequenas casas para aumentar as previsões já agressivas para o crescimento. “O setor doméstico da Assembléia está a caminho de crescer Mais de US $ 30 bilhões Nos anos seguintes, “Dan me disse”. são tons críticos.

A velocidade é nosso amigo – mas também nosso inimigo.

Embora o comando do prefeito Bassi Governor News seja as etapas vitais para remover obstáculos burocráticos para acelerar a renovação, devemos estabelecer um verdadeiro equilíbrio entre a renovação rápida e a adesão às medidas de proteção ambiental.

A qualidade e a natureza das pequenas casas são cruciais para evitar as chances de criar pequenas comunidades domésticas de se transformar em “cidades da cidade” mal construídas e mal localizadas – o que se preocupa o suficiente trazer regulamentação contra eles.

Por exemplo, há também destacou as grandes faixas Em qualidade entre pequenos abrigos para casas de origem, variando de “Cabine com um berço a casas em miniatura com cozinhas e banheiros”.

No caso de minha própria empresa, nossa instalação em Los Angeles, Califórnia, em 2022, mais do que triplicou sua capacidade em uma cirurgia de 2024 a 24/7 para atender à crescente demanda. Somos impressoras 3D de polímeros reciclados e fibra de vidro para criar unidades que são eficazes e sustentáveis ​​e resistentes ao tempo.

É claro que a necessidade e a demanda por pequenas casas de alta qualidade, sustentáveis ​​e resistentes ao tempo nunca foram mais altas. É um setor que afetará todas as regiões dos EUA após 2025 e, em anos e as estações próximas.

Gene Eidelman é um co -fundador Casas impressas do Azure.

Fonte