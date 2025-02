Casos de sarampo estão girando no Texas e novi México. Aqui está o que saber

EMo surto de sarampoNa zona rural do oeste do Texas, cresceu em 58 casos de terça -feira, e oito pessoas no vizinho Novi México foram diagnosticadas com sarampo.

As autoridades de saúde pública de Novi México disseram que suspeitavam que alguns casos de estado estão relacionados ao surto do Texas, mas não o confirmaram.

Zapi é uma doença muito contagiosa. Aqui está o que você deve saber sobre como se proteger do sarampo, bem como o que acontece no Texas e no Novo México.

Onde está a expansão do sarampo atualmente?

Os casos ocidentais do Texas estão concentrados no distrito de Gaines, que tem 45 infecções. O condado de Terry, no norte, nove casos confirmados, enquanto os condados Lubbock e Lynn têm um caso e há dois distrito de Yoakum.

O Serviço de Saúde do Departamento de Estado do Texas disse na segunda -feira que 13 pessoas foram hospitalizadas com sarampo.

As autoridades estaduais de saúde dizem que essa epidemia é o Texas ‘O maior em quase 30 anos.A porta-voz da saúde de Lara Anton disse na semana passada que os casos estão concentrados em uma “comunidade fechada e subestimada de” menolito “-entre as famílias que frequentam pequenas escolas religiosas privadas ou estão na escola.

Pelo menos três casos de Novo México estão localizados no condado de Leo, que faz fronteira com o distrito de Gaines no Texas. O Departamento de Saúde do Estado disse que as pessoas podem ter sido expostas ao comércio, escola primária, igreja, hospital nor-legreens em Hobbs, Novo México.

O que é sarampo?

Cortando um vírus respiratório que pode sobreviver no ar por até duas horas. Até 9 em cada 10 pessoas sensíveis terão um vírus se expostas,De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

A maioria das crianças se recuperará do sarampo se a receber, mas a infecção pode levar a complicações perigosas, como pneumonia, cegueira, inchaço cerebral e morte.

A vacina é segura?

Que,sarampo, caxumba e rubéola(MMR) A vacina é segura e muito eficaz na prevenção da infecção pelo sarampo e casos graves da doença.

O primeiro tiro é recomendado para crianças entre 12 e 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos. A série de vacinas é necessária para as crianças antes de entrar no jardim de infância em escolas públicas de todo o país.

Antes da introdução da vacina em 1963, os EUA foram registrados cerca de 3 milhões a 4 milhões de casos por ano. Agora, geralmente é menos de 200 em um ano normal.

Não há conexão entre vacinas e autismo, apesar do estudo agora desacreditado eDesinformação da saúde.

Por que as taxas de vacinação são importantes?

Em comunidades com altas taxas de vacinação – acima de 95% – doenças como o sarampo é mais difícil de se espalhar pelas comunidades. Isso é chamado de “imunidade do rebanho”.

No entanto, as taxas de vacinação na infância reduziram em todo o país do que a pandemia e mais pais que a consciência religiosa ou pessoal renuncia a excluir seus filhos dos tiros necessários.

Ele viu agoraCasos crescentes de sarampo em 2024.incluindo uma epidemia em ChicagoDoente mais de 60.Cinco anos antes, os casos de sarampo foram os piores em quase três décadas em 2019.

O Condado de Gaines tem uma das taxas mais altas no Texas de crianças em idade escolar que renunciam a pelo menos uma vacina necessária, com quase 14% das crianças do ensino fundamental e médio no ano letivo de 2023-24. As autoridades de saúde dizem que o número provavelmente é maior porque não inclui muitas crianças que estão na escola e cujos dados não seriam relatados.

O que as autoridades de saúde pública fazem para interromper a propagação?

Os profissionais de saúde hospedam uma clínica de vacinação regular e os prováveis ​​esforços no Texas. Eles também trabalham com as escolas para educar as pessoas sobre a importância da vacinação e oferecer gravações.

___

O Departamento de Saúde e Ciência da Associated Press recebe apoio do Grupo Médico de Mídia Científica e Educacional do Instituto Médico Howard Hughes e da Fundação Robert Wood Johnson. AP é o único responsável por todo o conteúdo.

—Devi Shastri, escritor de saúde Associated Pressa

Fonte