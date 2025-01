Cheetos projetou deliberadamente uma fonte personalizada terrível

Projetar fontes personalizadas com base no logotipo da marca tornou -se flexível para empresas como WK Kellogg Co e Maxx, e isso faz sentido. Pegue um dos ativos de marca mais famosos e transforme -o em um alfabeto completamente para expandi -lo em vários lugares. Devido à sua nova fonte personalizada, a Cheetos adotou uma abordagem muito diferente.

Em vez de brincar com uma marca de fontes de desenho animado baseada em um logotipo Cheetos, Fonte de outra mão é uma fonte irregular e escrita que joga com a experiência da marca: imagina a carta com designers cujos dedos são cobertos com poeira laranja Cheetos.

A fonte está disponível em três pesos diferentes. (Figura: Cheetos)

O Cascade da fonte é o primeiro “totalmente projetado com o outro”, diz Cheetos em seu site, onde a fonte está disponível para download ou experiência através da expansão do navegador. Alegando que 99% das pessoas comem Cheetos com a mão dominante, a empresa assume que “os amantes da Cheetos precisam viver suas vidas usando a outra mão”.

Em um vídeo promocional, Cheetos mostra os designers reais da agência de anúncios da SG&P com dedos laranja, por um lado, falando auto -eliminados sobre o que é essencialmente uma fonte que parece ter sido feita por pequenos.

“Se você projetar a espécie corretamente, ela se torna muito versátil e você pode usá -la para comunicação corporativa, folhetos, sites, para titculos de vídeo”, diz o co -fundador da SG&P Rich Silverstein sobre fotos de uma fonte terrível em piada, Tote e tatuagem que diz “carpe diem” ‘

Como o Walmart -um ridicular Meme de publicação Imaginando que seu logotipo “Spark” se torna maior com o tempo, Cheetos mostra que é divertido ter um design gráfico tão sério – e há um público que está brincando.

Publicado a tempo para o Dia Nacional do Manuscrito, a abordagem de outra mão não é aquela que funcionaria para a maioria das outras marcas, mas para um lanche de comida com desenhos animados como mascote, a brincadeira se encaixa. É um golpe tão ruim que pode ser bom.

Fonte