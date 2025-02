Chefes odeia, Taylor Swift Booed, vitória de Kendrick Lamar: por que o Super Bowl foi um grande jogo de dieses

À distância de três jogos no segundo trimestre do evento mais assistido na televisão, os chefes de Kansas City, Patrick Mahomes . E como essa série de eventos infelizes ocorreu para os chefes do Super Bowl Lix, os Estados Unidos pareciam estar se regozijando.

Como um X Usuário escreveu Antes do grande jogo: “A quantidade de pessoas que conheço que torcerá pelas águias só porque elas não querem que os Chiefs vencem é uma coisa linda. Odeio ganhar tudo. “

Vencer de ódio parece ser uma história sobre o espetáculo de domingo. Eagles tem chefes artesanais, uma equipe cuja temporada de sucesso está borrada exposição excessiva e polêmica. E durante a metade do tempo, Kendrick Lamar envergonhou publicamente o colega de seu gravador Drake, um artista que Grande parte do país se voltou contra. Do próprio jogo até o intervalo cheio de show, as pessoas que gostam de odiar desfrutaram do jantar porque definiram “Schadenfreude” a maior parte da noite.

A palavra schadenfreude tem suas raízes em alemão –dano o significado do dano, alegria O que a alegria significa e Shadenfreude então O que a felicidade que está no infortúnio dos outros significa. E os americanos certamente aceitaram a lei nos últimos anos: a popularidade de Schadenfreude tem crescido exponencialmente desde o início de um milênioDe acordo com a palavra do Google, seguindo a palavra.

O Super Bowl não foi exceção.

Três turfa rejeitada

Os chefes podem ser “Equipe mais feliz da NFL” Quando um Super Bowl é transmitido. Parecia que a maior parte da América não estava necessariamente torcendo para Águias para vencer, mas sim contra Alguma sorte para Kansas City. Depois de vencer na Filadélfia, um X usuário célebre: “O grande mal foi derrotado”.

A dinastia venceu os dois últimos Super Bowls, e este ano eles se tornaram o primeiro time na história da NFL, que fez o terceiro Super Bowl consecutivo depois de vencer os dois primeiros. Se eles tivessem vencido o jogo de domingo, teriam sido o primeiro time da história da NFL em “Three to Pat” (vencer três vezes seguidas). Mas muitos espectadores não queriam ver que isso estava acontecendo.

A impopularidade do chefe se deve em parte a um juiz percebido que favorece. Muitos dos líderes do chefe nesta temporada decidiram questionar, os pedidos do árbitro que mudam o jogo. E embora o comissário da NFL ferozmente rejeitado Quaisquer “estados”, que não impediram os fãs de fazê -los. Após uma vitória questionável nos playoffs, até o rapper Lil Wayne disse a seus seguidores de 34 milhões x sim ele odeia “Chefs Azz”.

As alegações de trapaça podem não ter nenhum mérito, como Os dados mostram que os chefes não recebem quase tanta assistência de juízes Como muitos assumem. Mas os odiadores encontraram outros motivos para não amar a equipe; Revista de Nova York O colunista Jake Nevins escreveu Embora os chefes possam não ser Varača, eles são “chatos e despreocupados, auto -suficientes e irritantes”.

À medida que o Super Bowl Lix progredia e os chefes lutavam para compor qualquer coisa ofensivamente, o entusiasmo pela perda só cresceu. Estatisticamente falando, Mahomes tinha um dos Os piores brinquedos Na história do Super Bowla. Os fãs na Filadélfia responderam alegremente queimando um sapo de kércia de fantoche“Muitas pessoas disseram que parecem exatamente como mahomes”, as espécies bizarras de Effigy.

Por fim, os Chiefs perderam de uma maneira ainda desagradável do que sugerir uma pontuação final de 40-22. E os emitores sabiam que muitos espectadores ficariam muito felizes. Nick Wright, um anfitrião de conversas conhecido por sua obsessão por chefes, anunciou na segunda -feira de manhã para fazer seu possível show de perdas “Ele está sem dúvida satisfeito com tudo, menos eu.“E eles seguiram alegremente os comentários: um usuário respondeu:” Mal posso esperar para ouvi -lo hoje “e o outro disse:” Você merece. “

A estrela pop Taylor Swift também se virou para o centro dos odiadores: o estádio do Super Bowl entrou em erupção em uma vaia luxuosa Depois que ela pulou para Jumbotron. Desde que o cantor começou a sair com os chefes de Chicals Travis Kelce no final de 2023, a NFL enfrentou críticas por muitos tiros rápidos durante sua transmissão de jogo. (Mas talvez Swift não deva se sentir tão ruim: os fãs de águias também têm Famous Booed Papai Noel.)

Pista vencedora

A CNN afirmou que “Drake perdeu as escadas do chefe“No LIX do Super Bowl. E com base em um show de meio tempo de Kendrick Lamar, isso pode ser verdade.

Quando a NFL anunciou que Lamar seria o título deste ano no intervalo, muitos souberem imediatamente que a parte central da performance seria amada (e agora confessada do Grammy) Diss Track of Drake: “Não como nós”.

A oferta entre dois rappers está em andamento desde 2013. E na maior fase de todos, com milhões de olhos e ouvidos, Lamar aproveitou a oportunidade para indicar rumores de que seu rival rival tem uma tendência que tem sido mais jovem até agora.

Durante o show, Lamar estuprou: “Diga Drake, eu ouço você como você” e disse aos espectadores: “Esconda sua irmãzinha dele”. Seu registro de Dis -O também inclui Lirk, que chama Drake de “Pedófilo”, e embora Lamar não proferisse em voz alta a palavra durante sua apresentação, o público o fez de bom grado por ele, gritando e aplaudindo.

O mundo notou esse ódio alegre na tela inteira. Como Um usuário X coloque -o: “Todo o estádio que o chama de pedófilo durante o Super Bowl deve ser o fundo da pedra, certo?”

E DISS não se limitou a textos. Lamar também trouxe a estrela do tênis Serena Williams como convidada por meio tempo, que se apresentou “”andar“Dance durante” não é como nós. “Há rumores de que Williams e Drake foram brevemente datados em 2011 e 2015 e Drake rejeitou publicamente o atleta Em duas de suas músicas. O público – e as mídias sociais – são selvagens.

Mas, como concluiu “Hrgge Bowl”, houve muitas vitórias para celebrar verdadeiramente, não maliciosas. O atacante do Eagles, Jalen, prejudicou as chances de vencer seu primeiro Super Bowl depois de perder para Patrick Mahomes há dois anos. A Philadelphia Running Saquoon Barkley também venceu seu primeiro Super Bowl após uma partida tumultuada do New York Giants. Mesmo antes do início da partida, o show começou com a mudança de honras às vítimas do ataque terrorista do dia de Ano Novo em Nova Orleans, e os dois sobreviventes se mudaram para o campo como capitães honorários.

