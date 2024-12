Cinco resgatados após rebocador e graneleiro colidirem no rio Mississippi, no sul da Louisiana

Um rebocador local e um graneleiro com registro estrangeiro colidiram no rio Mississippi na tarde (hora local) de domingo, 29 de dezembro, perto da milha 123, ao norte da ponte Hale Boggs em Luling, na paróquia de St. As autoridades paroquiais confirmaram isso.

Todos os tripulantes do rebocador. Patrick J. Studdert navio abandonado e foram avaliados em um hospital local. Todos os tripulantes do graneleiro de bandeira liberiana Clara B. foram contabilizados, e esse navio desde então atracou rio acima, enquanto o rebocador posteriormente afundou no rio.