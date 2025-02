Com o tempo uma fatia? 3 maneiras pelas quais os genes podem passar em uma embreagem

Em apenas alguns anos, a IA generativa (Genai) causou um grande impacto na maneira como as pessoas, as empresas e todo o setor estão pensando em trabalhar. Ajuda Médicos e enfermeirosPassando mais de um terço da sua semana de trabalho na papelada, liberando mais tempo para se concentrar nos pacientes. Cientistas Eles usam genes para alcançar o avanço da pesquisa.

Na área da lei, onde o tempo é tão valioso, é frequentemente medido em etapas de seis minutos, a capacidade de Genai de entender e analisar documentos mais rapidamente do que qualquer pessoa pode se tornar rapidamente necessária. Muitas equipes jurídicas que trabalham com texto usam ferramentas inovadoras para acelerar sua raça contra um relógio constante.

Na próxima vez que você estiver falhado com seu trabalho, os genes também podem vir na embreagem para você. Aqui estão três maneiras inspiradoras pelas quais os genes oferecem às equipes jurídicas uma vantagem inconfundível na velocidade.

1.

Até os dramas mais importantes da sala do tribunal dependem das evidências. Questões complexas, como casos criminais, disputas comerciais, fusões corporativas e inúmeras outras pessoas, são baseadas em fatos encontrados em milhões de documentos probatórios. Por exemplo, um processo civil contra Indústria de Opióides Ele criou mais de quatro milhões de documentos.

A grande maioria dos casos legais nunca vai a julgamento. Em vez disso, eles ocorrem no que se sentiu como xadrez, porque as partes adversárias manobram e negociam para frente -award. O conhecimento e a velocidade são fundos estratégicos aqui, e a Genai se tornou uma ferramenta importante que os advogados usam para alcançar os dois.

Cole, Scott & Kissane, um escritório de advocacia especializado em litígios cívicos, teve um impacto real na solução de coisas mais rapidamente do que antes com a ajuda da tecnologia de IA. “O software legal da Genai se mostrou útil para chegar a um acordo”, disse Manuel Delgado, gerente de suporte da empresa. “Com ela, fomos capazes de resumir rapidamente uma dúzia de demonstrações financeiras antes da conferência. Algumas das idéias que adquirimos pegaram o autor para surpreender. O acordo foi então demitido e nosso cliente ficou encantado. “

2. Encontre a agulha no plano de feno mais rápido

A descoberta é uma fase de um processo civil no qual os partidos adversários coletam e trocam informações e evidências relevantes para seus casos. Faz parte da lei do litígio que o sistema jurídico dos EUA adotou em 1938.

Recentemente, no final dos anos 90, a descoberta foi uma papelada. Com casos grandes, centenas de “caixas bancárias” de papelão seriam submetidas a empresas de direito; Junior Associates passou horas examinando milhares de páginas, procurando informações inestimáveis ​​como uma agulha no feno. Era tedioso, “cérebro“Trabalhar.

Hoje, o problema parece mais difícil: milhões de documentos de detecção podem ser alcançados de uma só vez, eletronicamente, geralmente no último minuto.

Às vezes a agulha está no feno. Em disputas cívicas contra o co -fundador de Theranos Elizabeth HolmesOs promotores entraram em evidências para encontrar mais de 40 documentos -chave, e todos potencialmente intensificaram o caso de Holmes e outros gerentes de empresa estavam cientes de decepção A empresa foi mais tarde acusada e pela qual Holmes acabou sendo encontrado Criminal culpado. Mas, historicamente, as equipes jurídicas tiveram que gastar grandes quantidades de tempo, geralmente medidas em meses e muitas vezes exigindo dezenas de advogados, revisando manualmente os documentos de descoberta para encontrar essas agulhas.

S Cal Yeaman completou mais de 10.000 documentos em minutos – algo que levaria uma equipe de revisores humanos por vários dias. Yeaman é advogado de projeto em Orričk, uma das maiores empresas de direito do país. Na cúpula de nossa empresa, ele disse que as sugestões de código de Genai, que ajudam a reconhecer os documentos relevantes na descoberta, são mais precisos e mais consistentes que o exame humano.

Executando os números, Yeaman estimou que o novo processo de revisão na unidade de IA reduziu seus custos de inspeção de documentos em mais de 50%.

3. Inclua o país em alguns minutos

A lei é um trabalho de serviço com uma alta expectativa de clientes. As empresas têm orgulho de sua dedicação em atender às necessidades dos clientes, uma atitude que se estende às equipes para obter apoio legal nos bastidores.

Jen Jackson, analista sênior do Baker Baker Dolinko & Schwartz, Genai chegou à embreagem quando 10 novos requisitos de negócios para propostas, incluindo mais de 120 perguntas e 500 casos, desembarcaram em sua caixa de entrada. Ela também mencionou em nossa cúpula que, em vez de ensinar um advogado mais jovem, gastando tempo e coletando horas, carregou documentos na ferramenta Genii que funciona como um “mais inteligente” e recebeu um resumo conciso em duas páginas em alguns minutos.

Como os genes chegarão à embreagem para você?

Você precisa entrar no caos? Encontrando uma agulha no feno? Pegue o país, rápido? Com um pouco de imaginação, os genes podem ser uma ferramenta inestimável na próxima vez que você estiver no tempo.

AJ Shankar é o CEO da Everlaw.

