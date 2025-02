Comece com problemas, Sandbox, identifique o Trustworth – um guia rápido para começar com ai

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

COM 77% Das empresas que já usam ou exploram o uso de IA e mais de 80% que alegam ser uma grande prioridade, os líderes querem obter o máximo valor da tecnologia. No entanto, a quantidade de soluções disponíveis e o ataque de mensagens de marketing que as seguem podem dificultar a localização de um caminho claro. Aqui estão algumas diretrizes que ajudarão você a avaliar os recursos da ferramenta AR e determinar o melhor adequado para sua organização.

Quando a mídia elogia uma plataforma específica ou descobre que seus concorrentes usam o mesmo, é natural se perguntar se você precisa de você. Mas antes de examinar um novo sistema, identifique os problemas que sua empresa está enfrentando. Quais são seus principais desafios? Sua necessidade central? Depois de redirecionar o foco, reverta a solução que você está considerando através desta lente.

Se a tecnologia de IA resolver os problemas mensuráveis ​​e bem definidos que sua empresa encontra (ou seja, para automatizar tarefas de rotina ou aumentar a produção da equipe), vale a pena explorar a ferramenta. Se não se associar diretamente à solução de seus problemas, siga em frente. A IA pode ser incrivelmente poderosa, mas há limitações. Seu objetivo deve ser aplicado apenas a áreas em que possa ter a influência mais significativa.

Programas piloto e orçamentos experimentais

Quando você descobriu que um sistema específico pode apoiar estrategicamente suas necessidades, você atendeu aos primeiros critérios necessários – mas isso não significa que você esteja pronto para fazer uma compra. O próximo passo é reservar um tempo para testes de tecnologia significativos por meio de um programa piloto em pequena escala para determinar sua eficácia.

O teste mais valioso usa a caixa que se conecta aos principais indicadores do desempenho -chave (KPI). De acordo com Google Cloud: “O KPI é crucial na implementação do gene AI por muitos motivos: avaliação objetiva do desempenho, conformidade com as metas de negócios, permitindo ajustes com base em dados, melhoria da adaptabilidade, facilitando as partes interessadas e demonstrações do projeto ROI AI. Eles são críticos para medir o sucesso e direcionar melhorias nas iniciativas de IA. ”

Em outras palavras, sua caixa de teste pode ser baseada na precisão, cobertura, risco ou que seja a mais importante para você. Você só precisa ter um KPI claro. Depois de fazê -lo, reúna de cinco a 15 pessoas para fazer os testes. Duas equipes de sete pessoas são ideais para isso. À medida que os indivíduos experientes começam a testar essas ferramentas, você poderá coletar entrada suficiente para determinar se esse sistema vale uma escala valiosa.

Os líderes costumam perguntar o que devem fazer se o fornecedor não estiver disposto a fazer um programa piloto com eles. Esta é uma pergunta válida, mas a resposta é simples. Se você se encontrar nessa situação, não saia com a empresa. Todo fornecedor valioso será a honra de criar um programa piloto para você.

Além disso, planeje com antecedência e aloque fundos para o orçamento experimental da IA. Deve ser onde você deseja experimentar diferentes soluções sem dobrar excessivamente os recursos. Mesmo que tudo pareça despercebido, dê à sua equipe tempo suficiente para se familiarizar com a tecnologia e ajustar antes de comprar ou marcar.

Configure a segurança de dados e a transparência do fornecedor

Quando você pensa na plataforma, lembre -se de que não é apenas avaliado pela tecnologia, mas também pela empresa por trás dela. Os vendedores devem ser feitos com cuidado – se não mais – da própria tecnologia. Certifique -se de trabalhar apenas com fornecedores que mantêm os mais altos padrões em termos de segurança de dados. Eles devem aderir aos padrões globais de proteção de dados e aos princípios da IA ​​ética, e as próprias plataformas devem ser certificadas como SOC 2 tipo 1, SOC 2 tipo 2, Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e ISO 27001.

Além disso, verifique se seus fornecedores não usam suas informações comerciais para fins de treinamento de IA sem consentimento expresso. O provedor de reuniões virtual é um exemplo de uma empresa popular que teve Planin Para coletar o conteúdo dos clientes para uso em seus modelos de IA e ML. Embora eles não tenham implementado esses planos, o incidente deve causar preocupação com empresas e consumidores.

Se você colocar a orientação intencional da IA ​​encarregada dessa área, essa pessoa poderá gerenciar todas as necessidades de segurança de dados e garantir a conformidade com a organização. Isso pode ser sentido desnecessário, trabalho extra, mas é crucial. Lembre -se de que tudo o que você precisa é uma violação de um de seus provedores de serviços para perder a confiança do seu cliente – se não seus clientes.

Pensamentos finais

Os líderes devem usar uma abordagem estruturada para avaliar a solução de IA para obter o valor máximo deles. Primeiro, concentre -se na solução de problemas, seguido de programas cuidadosos de testes e piloto, segurança de dados e identificação de valor tangível. A IA pode ser imensamente poderosa, mas apenas se for aplicada aos problemas certos após uma seleção e implementação cuidadosas.

Arjun Pillai é co -fundador e diretor executivo Pier.