Como a Cidade do Cabo, Melbourne e outras cidades enfrentam a principal crise de crise de abastecimento de água

A impressão aquática é frequentemente vista como um problema do oeste americano seco, mas a experiência dos EUA no nordeste de 2024 mostra que as secas pesadas podem aparecer em qualquer parte do país.

As cidades do nordeste experimentaram condições recordes de seca no segundo semestre de 2024. Após um verão quente e seco em muitas áreas. Incêndios eclodiram Em vários países que raramente os vêem.

Em dezembro, grande parte da região experimentado seca moderada a pesada. Residentes em Nova York e Boston foram solicitados a reduzir o uso de água enquanto Filadélfia Enfrentando o risco de abastecimento de água devido à água salgada que apareceu ao longo do rio Delaware.

Anteriormente, muitas pessoas na região não estavam preparadas para escassez de água ou mesmo prestando muita atenção ao uso da água.

À medida que as temperaturas globais aumentam, as cidades de largura -a -A são mais propensas a experimentar Condições quentes e secas assim. Essas condições aumentam a evaporação, secando vegetação e solo e reduzem as mesas de água subterrânea.

Seca do nordeste estava mitigando na maior parte da região No início de 2025, mas as comunidades dos EUA devem levar em consideração o que aconteceu. Eles podem aprender com as experiências de cidades que tiveram que lidar com grandes crises de abastecimento de água – como a Cidade do Cabo, África do Sul; São Paulo, Brasil; Melbourne, Austrália; Las Vegas; E Nova Orleans – e comece a planejar agora para evitar os piores efeitos de secas futuras.

As lições das cidades que viram o pior

Nosso novo Análise das experiências dessas cinco cidades Fornece lições sobre como evitar a crise do abastecimento de água ou reduzir os efeitos por meio de políticas proativas e planejamento.

Muitas cidades tiveram que lidar com a grande crise de abastecimento de água nos últimos anos. Talvez o exemplo mais famoso seja “Zero” Cidade do Cabo.

Após três anos de seca persistente na região, as autoridades da Cidade do Cabo no outono de 2017 começaram a contar até Dia zero– O ponto em que o abastecimento de água provavelmente será tão baixo para ser excluído nos distritos e os moradores teriam que atribuir água diariamente em pontos de distribuição pública. Inicialmente, foi previsto que isso aconteceria em abril de 2018.

As taxas de água foram aumentadas e Algumas famílias instalaram o fluxo de limiteso que limitaria automaticamente a quantidade de água que poderia ser usada. Os esforços da consciência pública e preservação reduzem o consumo de água ao meio, permitindo que a cidade retire sua estimativa quando o dia zero chegar. E quando a chuva finalmente chegou no verão de 2018, o Day Zero foi cancelado.

Outro exemplo é São Paulo, que também experimentou uma forte seca entre 2013 e 2015. Os tanques da cidade foram reduzidos para apenas 5% de sua capacidade, e o programa de utilidade de água reduziu a pressão no sistema de água para limitar o uso da água pelos moradores.

Os ajustes dos preços da água foram usados ​​para Punir usuários de alta água e recompensar a conservação de águaE a campanha em toda a cidade procurou aumentar a consciência e incentivar a preservação. Como na Cidade do Cabo, a crise terminou com fortes chuvas em 2016. Desde então, investimentos significativos foram investidos na atualização da infraestrutura da cidade para distribuição de água, impedindo vazamentos e trazendo água para a cidade de outras piscinas de rios.

O planejamento com antecedência pode reduzir os danos

As experiências da Cidade do Cabo e de São Paula – e outras cidades em nossa pesquisa – dão que as crises de abastecimento de água podem afetar as comunidades.

Quando grandes mudanças são feitas para reduzir o consumo de água, elas podem influenciar a vida cotidiana das pessoas e livros de bolso. Esforços rapidamente projetados na preservação podem ter efeitos adversos nas comunidades pobres e vulneráveis ​​que podem ter menos alternativas em caso de restrições ou exclusão ou carecer da possibilidade de pagar preços mais altos da água, forçando fortes eleições domésticas entre água e outros suprimentos.

O planejamento pré -habilitou o design atencioso da política.

Por exemplo, lutas de Las Vegas Condições secas nas últimas duas décadas. Durante esse período, a região foi implementada Políticas de conservação de água que se concentram no estímulo e até requer redução do consumo de água.

Desde 2023, o distrito de água de Las Vegas Valley tem Taxas de água implementadas Isso estimula a preservação e pode diferir da disponibilidade de suprimentos de água durante a seca. Somente em seu primeiro ano, política Economize 3 bilhões de litros de água e gerou taxas de US $ 31 milhões que os programas podem usar para detectar e reparar vazamentos, entre outros esforços para preservar. A lei estadual agora exige empresas e associações de proprietários de proprietários no vale de Las Vegas Remova sua grama decorativa Até o final de 2026.

Desde 2002, o uso per capita de água em Las Vegas caiu com 58%impressionantes.

Soluções e estratégias para o futuro

A maioria das cidades que estudamos incorporou diferentes abordagens para a construção da segurança da água e da seca que estavam em sua comunidade para publicar painéis de controle de tempo real Mostrando o uso de água e disponibilidade na Cidade do Cabo para investir Desalinização em Melbourne.

Mas descobrimos que as mudanças mais importantes vieram dos membros da comunidade que são obrigados e apoiam os esforços para preservar a água e investir na segurança da água, como a redução da rega do gramado.

Também existem ações de longo prazo que podem ajudar na seca, como reparar ou substituir Água e energia intensas equipamentos e estruturas. Isso inclui uma atualização de dispositivos domésticos, como chuveiros, lava -louças e banheiros, para ser mais eficaz e investir na água Paisagem nativa e tolerante à seca.

Prioridade com infraestrutura verde, como Lagoas e biowales retidosquem ajuda a absorver a chuva quando ela cai e investimento Reciclagem de água Também pode diversificar o suprimento de água.

Atualmente, na véspera da véspera da próxima seca, pode preparar as cidades e reduzir a dor.

Sara Hughes é um professor assistente de meio ambiente e sustentabilidade em Universidade de Michigan.

Michael Wilson é um professor de análise de política em Escola de pós -graduação de Pardee Rand.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

Fonte