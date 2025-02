Como a cor dos alimentos afeta o que comemos

Você sabe que disse isso. Todos nós temos. “Mmm, isso parece tão saboroso – eu quero experimentar um pouco!” Isso ocorre porque, quando se trata do que comemos, não é apenas uma questão de gosto.

Como são a comida e a bebida – as cores que vemos antes dos primeiros lanches ou goles atingirem o nosso paladar – eles eram importantes para milênios. E em nenhum lugar era mais óbvio que o palato de comida americano, onde o espectro visual que escolhemos inclui não apenas as cores básicas, mas também o artificial que a natureza nem sequer sonhava.

Por mais de um século, os produtores de alimentos nos Estados Unidos usaram cores sintéticas em seus produtos como parte de seus esforços de produção e marketing. Muitas vezes, é a esperança de que os alimentos produzidos em massa pareçam o mais fresco e natural possível, lembrando os ingredientes crus usados ​​em sua produção. Em outros casos, foi que o sujeito parece interessante ou característico dos concorrentes, como doces ou sobremesa em azul elétrico ou rosa neon. Pense em “lenço azul Malina” ou “flamin” Cheetos.

Não foi sem controvérsia. Ao longo das décadas, houve um retorno e regulamentação governamental apenas sobre como Alimentos e bebidas são coloridos, recentemente, com uma decisão no mês passado da Federal Food and Drug AdministrationProibir a cor vermelha não. 3de alimentos e oralmente envolvidos em medicamentos devido à preocupação com o possível risco de câncer. Mas ninguém pede que a comida não seja colorida.

Isso ocorre porque não há evitar a importância do que vemos quando se trata do que comemos, diz Devina Wadher, associada da faculdade da Faculdade de Ciências Integrativas e Artes da Universidade Estadual do Arizona.

“Seu primeiro contato sensorial, se seus olhos estiverem abertos, será uma visão”, diz ela. “Será o primeiro veredicto que traremos”.

A atração visual é a principal

Os produtores de alimentos do final do século XIX sabiam que tinham que corrigir a atração visual. Fazia parte de seu marketing, como abreviação de incentivar o reconhecimento da marca para que os consumidores se sintam confortáveis ​​com a qualidade e a superação de preocupações (ou realidade) por causa da deterioração de como a produção de alimentos se tornou industrializada, diz Ai Hisano, autor do autor do livro Visualização do gosto: como o trabalho mudou a aparência do que você come.

As cores sintéticas ajudaram a superar problemas como alimentos que perdem cor no processo de produção e ajudaram a parecer mais “mais natural”, diz ela. Então as cores foram organizadas com o tempo para tornar a comida “divertida” e atraente para o público como crianças pequenas. (Isso não significa que os fabricantes às vezes não usam cores que podem ser mortais – daí a razão pela qual existe um regulamento.)

Por exemplo, apontou uma mistura de bolos em meados do século XX, o que reduziu a quantidade de esforço necessária para assar bolo em casa, porque a maioria dos ingredientes já estava ligada. As empresas de alimentos começaram a promover um bolo colorido para bolos como uma maneira de mulheres assando em casa “elas poderiam apresentar sua personalidade, mesmo que façam um bolo”, diz Hisano.

Ficamos condicionados por colorir

As conexões que estabelecemos entre cores e alimentos são feridas, diz Wadher. “Ao longo de nossas vidas, criamos associações que significam coisas. O bolo está associado a aniversários. O sorvete está associado a festas e bons tempos, então tudo é um aprendizado associativo. A cor é uma daquelas coisas que temos e tendemos a aprender sobre diferentes pares de sabores. “

Ela deu um exemplo de uma série de produtos como chips e outros lanches vendidos como um golpe extra. Eles geralmente são “super vermelhos porque (empresas) tentam dizer:” Ei, isso será picante “porque tentam chegar a essa sensação ou percepção de que será realmente picante – compre. ”

Os links que estabelecemos entre cor e sabor também podem mudar de acordo com o contexto, diz Charles Spence, professor de psicologia experimental da Universidade de Oxford. Líquido azul em um copo de plástico no banheiro? Pode ser um enxaguatório bucal Myant. Eles destacam o fluido de cores, no bar, que é mantido em uma rocha de vidro? Pode ser um gin amargo. Culturas diferentes em todo o mundo também têm diferentes associações de cores, diz ele, embora seja constantemente através da geografia que, quanto mais vibrante é, mais intensas as pessoas assumem que o sabor será.

Até os próprios alimentos podem ser expandidos para as cores envolvidas em sua apresentação, diz Wadher, apontando para pesquisas mostrando que as pessoas comem quantidades diferentes ou preferem certos alimentos associados às cores dos pratos que os serviam. E na maioria das vezes, ele diz, as pessoas não estão necessariamente cientes de que fazem.

“Há muitas coisas com cor que você pode manipular e afetar julgamentos”, diz ela. “Ainda assim, você não quer dizer isso. . . . Trazemos julgamentos automáticos de alimentos e nem o entendemos. “

– Deepti Hajela, Associated Press

Fonte