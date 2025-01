Como a experiência de Tiktok quase a morte realmente amplificou marca

Marcadoé uma coluna semanal dedicada à interseção de marketing, negócios, design e cultura.

Tictok está lutando por sua vida nos EUA por preocupação com o relacionamento de sua empresa em casa com o governo da China. Mas Tictok também desfrutou de uma das melhores semanas de marca de todos os tempos, porque sua morte em potencial foi tratada como uma emergência nacional.

Isso soa como uma hipérbole, mas, como você, sem dúvida, ouvia, o presidente dos Estados Unidos literalmente interveio para quebrar a popular plataforma de vídeo de sua placenta mortal – pelo menos por enquanto. A proteção desse componente vital da infraestrutura da Internet de atenção e tendências suspeitas pode não parecer uma das principais prioridades do governo ou mesmo social. Mas nos dias que levaram a uma possível proibição de Tiktoca, a dependência dos americanos nessa máquina de vírus tornou -se massivamente viral.

Os criadores de conteúdo e influenciadores se despediram e publicados Vídeos para lágrimas. Os fãs compartilharam seu sério e adeus. Marcas E anúncio agências perda lamentável; Como um vendedor carregado“Sem substituição.” Amplas influências culturais da plataforma estão listadas no passado. E New York Times alegou que Tiktok tinha “mudou a maneira como cozinhamos“E os editores alertaram sobre o próximo”vácuo“Para a venda de livros. A busca irritada por substituição fez uma foto improvável de um aplicativo em um idioma em um mandarim chamado redução. Os rivais do YouTube e Instagram Corner são para capitalização de capital no colapso da plataforma. Até Kevin O’Leary – Tubarão Tipo – para conseguir atrair atenção para alegar Ele poderia comprar um tom de tirante. A preocupação com o espião acenado com sarcástico “Adeus ao meu espião chinês“Memes.

Mais do que um obituário coletivo, o derramamento foi uma série interminável de avanços em homenagem a uma entidade que, aparentemente, nunca poderíamos realmente substituir. Em suma, era PR Bonanza para TikToc.

Isso foi um granizo. Embora aparentemente popular, entre 170 milhões de usuários, proprietário da TiTok Residência Os detratores são pintados há muito tempo como uma ferramenta em potencial do governo chinês, para coletar dados ou até influenciar seu público. Durante seu primeiro mandato de seu presidente, Donald Trump pediu a proibição de Tiktoc, a menos que ele encontrasse um cliente americano. Mais tarde, o governo Biden expressou problemas semelhantes e apoiou a lei sobre a proteção dos americanos contra as aplicações do oponente estrangeiro adotadas pelo Congresso com amplo apoio de dois lados. A aparência foi que a bytotance precisava encontrar um comprador até 19 de janeiro, ou se tornaria ilegal que os principais fornecedores, incluindo Apple, Google e Oracle, distribuíram ou apoiando o aplicativo, matando -o com eficiência nos EUA, a plataforma foi tudo isso o Tribunal, que apoiou por unanimidade a lei, parece Seal Tictoka Destiny.

Mas, quando ele incha, o apetite político por realmente o excluiu, ele parecia balançar, e a empresa aproveitou completamente a vantagem. Dois dias antes do prazo de desligamento, que culpado “Casa Branca de Biden” porque ela não ofereceu “clareza e garantiu” os provedores de Tictok para comprar mais tempo para encontrar a solução, declarando que “infelizmente Tiktok será forçado a morrer”. A secretária da Casa Branca Karina Jean-Pierre convidado Esse “dublê”, insistindo que não há razão para a ação antes que o outro governo Trump assumisse o dever: “Tictok e outras empresas devem lidar com qualquer problema com elas”. Naquela noite, feeds de vídeo tictok parou de funcionarSubstituído por uma mensagem de salto que culpa a lei que proíbe o pedido, mas acrescentando: “O presidente Trump indicou que trabalharia conosco em uma solução para devolver Tiktor”.

E, de fato, na manhã seguinte, Trump – que, não vamos esquecer, definiu toda a proibição de Tiktok no movimento de 2020 – que é responsável por interromper a implementação de uma nova lei para resolver o contrato. A plataforma funcionou novamente em poucas horas. (No entanto, a Apple e o Google ainda não foram capazes de voltar em suas lojas de aplicativos.) De acordo com as palavras Ladrilho semelhanteAté o final do dia, ele atingiu um recorde de 106,8 milhões de usuários diários ativos, significativamente acima de sua média antes da proibição.

A legalidade desta manobra no melhor do caso é embaçada e e Wall Street Journal Ele o chamou de “anistia ilegal”. Ainda assim, é certamente dizer que a narrativa em torno de Tiktor mudou resolutamente. Trump agora está gastando um “lugar quente em meu coração” para uma plataforma, que ele diz o ajudado a conquistar os eleitores mais jovens. E em uma cadeia de eventos um tanto surpreendente e extraordinariamente contente, o diretor executivo da TiCtok, Shou Zim Chew, se reuniu com Trump no mês passado para Mar-A-Stature, ele mais tarde recebeu um convite para sua inauguração e e O próximo estava sentado na frente e no meio Principais executivos tecnológicos americanos.

No entanto, os detalhes do que Trump tem em mente fora da extensão de 75 dias não são claros, e o aplicativo pode morrer novamente; Política externa de falcões reclamam de definir a ChinaE alguns criadores de Tictoka podem não querer fazer parte da plataforma muito associada a Trump. No que parece ser uma fins de negociação, o presidente agora sugere que o governo dos próprios Estados Unidos deve possuir “como metade de” Tiktoca, que ele diz que poderia valer centenas de bilhões, mas que ele não tinha “valor” sem um Público americano. (Novamente, a legalidade de tal arranjo é questionável.)

Enquanto isso, os crentes de Tictoka foram concedidos por seu apoio vocal, Sale Tiktok Shop mal perdeu um passoE dificilmente pode parecer ninguém preocupado com o aplicativo como uma ferramenta de espionagem – o mais forte de todo Trump, que lançado A importância de uma rival geopolítica espionando “crianças pequenas assistindo vídeos malucos”. Os rumores de clientes em potencial incluem Mrbeast e Elon Musk.

E dentro de um dia ou dois ressurreições, a Tiktok iniciou uma nova tendência de “saúde” que envolve derramar o óleo de mamona no seu umbigo. Sim, de volta ao normal.





Fonte