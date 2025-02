Como a IA da AP Orchid e o Google Cloud mudam o jogo para analisar dados de negócios

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Orquídea de aplicativosEmpresa de inteligência artificial especializada em análises da empresa, a colaboração prolongada anunciada hoje Google Cloud Isso pretende ajudar as empresas mais fáceis de alocar informações de seus dados corporativos usando uma consulta de idioma natural que é lançada pelo Google Gêmeos tem modelos.

A parceria se concentra na integração da tecnologia de tecnologia da Orchid Quadro do córtexque ajuda as organizações a gerenciar dados de um sistema como Suco e Poder de vendas. A combinação permite que os usuários de negócios façam perguntas sobre seus dados em inglês comum e recebam análises e insights que geram IA.

“Por muito tempo, as organizações lutaram em tempo hábil para obter respostas para perguntas críticas dos negócios”, disse Wes Capsa, CEO da Receita no App Ochid, em uma entrevista exclusiva ao VentureBeat. “Com o App Orchid e o Google Cloud Cortex Framework, os clientes podem obter informações atuais, oportunas e precisas”.

Gráfico de conhecimento e linguagem natural: uma nova abordagem para os dados da empresa

Acesso da empresa a concorrentes usando o que chama “”Quadro guiado por ontologia“Isso cria um gráfico de negócios dos dados da empresa. Isso permite que os modelos de IA entendam melhor informações e relacionamentos complexos de negócios.

“É realmente difícil aprender o modelo lingüístico como entender os dados do banco de dados, porque, como pessoa, é difícil entender os dados do banco de dados”, explicou Rehan Refai, vice -presidente soluções no aplicativo Orchid, em entrevista ao VentureBeat. “O que desenvolvemos é um método em que você pode acessar dados do Cortex usando nosso produto chamado respostas fáceis”.

Segundo a Refai, a taxa de precisão do texto para SQL de 99,8% supera significativamente a competição que atinge cerca de 90% de precisão. O sistema também fornece explicações detalhadas de como se trata de respostas – um recurso crítico para as empresas relativas à alucinação de IA.

Quebrando o silo de dados com a análise drive ai

A parceria é uma expansão estratégica para a App Orchida, que historicamente se concentrou em verticais específicos na indústria, como produção e logística. “Este é o nosso primeiro empreendimento na oferta que é mais horizontal”, observou a capsa.

A cooperação ocorre porque as empresas estão vendo cada vez mais a democratização do acesso aos seus dados, mantendo a precisão e a confiança. App Orchid afirma que sua tecnologia pode reduzir o tempo de preparação de dados em até 85% em comparação com os métodos tradicionais.

Agentes de IA e análise preditiva: o que se segue para as informações da empresa

Olhando com antecedência, a Orchid do App desenvolve novas oportunidades, incluindo ontologias prováveis ​​que podem prever resultados prováveis ​​e integração com a nova arquitetura de agentes da IA. “Os agentes são o próximo grande negócio com o LLMS”, disse Refai. “Somos uma das melhores opções quando se trata de se você quiser ter um agente que seja um jogador do LLM que deseja entender informações estruturadas”.

EM Respostas simples O aplicativo já está disponível em Google Cloud Platform Market. Embora as condições financeiras da parceria não tenham sido publicadas, é uma renderização significativa do acesso à abordagem do App Ochid que os dados da empresa se tornem mais acessíveis através da IA.