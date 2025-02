Como a IA é como mágica para treinamento de habilidades

Não é de surpreender que a inteligência artificial transforme a maneira como aprendemos, mas também tem o potencial de adicionar um spray de magia ao treinamento de exercícios. Convertendo usual em extraordinariamente especialmente útil em lojas qualificadas. Já vemos que as mídias sociais inspiram a próxima geração de um comerciante, e os programas de aprendizagem baseados na IA podem ajudar a atrair, desenvolver e manter jovens talentos.

Nos Estados Unidos, o emprego de papéis hábeis, incluindo eletricistas, trabalhadores de máquinas industriais, hidráulho e técnicos HVAC, poderia ser Mais de 20 vezes Projetado aumento anual em novos empregos de 2022 a 2032.

O pipeline de treinamento atual com artesanato qualificado não pode monitorar a demanda por trabalhadores, e uma porcentagem significativa de estudantes do ensino médio interessados ​​em programas de treinamento são encontrados Na lista de espera. O investimento dos empregadores em programas de treinamento e elevação é crucial para fechar a lacuna no trabalho.

O treinamento de IA requer um conhecimento fundamental

Já vimos que a IA é eficaz para o aprendizado avançado. Sintetiza informações, traduz e cria experiências de aprendizado mais personalizadas. No entanto, a exploração do poder da IA ​​depende de um ingrediente crítico – uma base digital forte. Muitos empregadores passarão aqui. Tradicionalmente, eles se baseavam em seu sombreamento de empregos, treinamento ocasional na sala de aula ou treinamento limitado para conformidade on -line.

Além disso, é um equívoco comum que os trabalhadores qualificados poderão aprender no terreno com um dispositivo com um A permitido como suas informações principais. Esses dispositivos são úteis para resolver um problema ou servir como uma ferramenta de referência rápida, mas devem ser usados ​​apenas em combinação com o conhecimento básico do material.

A carga cognitiva durante a operação torna incrivelmente desafiador aprender de maneira eficaz e eficaz. Imagine estar em um ambiente com riscos de segurança, ruído e distúrbios múltiplos que competem pela sua atenção. Ao mesmo tempo, você deve pegar novas informações, agir sobre elas e mantê -las.

Mas se esse treinamento que suporta a IA nos campos for combinado com um programa digital robusto dirigido pela AI-wedi, é aqui que a magia começa a acontecer. O treinamento mais eficaz ocorre quando os funcionários têm tempo para internalizar o material, pensar sobre ele e revisá -lo.

Precisa conectar a IA com as pessoas

Uma base digital que combina avaliações estratégicas, um curso básico de material, aprendendo o tamanho de um pouco de mordida e simulação digital Com os cenários reais, eles podem fornecer aprendizado prático importante em lojas qualificadas. Além disso, tudo isso pode ser feito em um ambiente seguro e controlado.

A IA pode comunicar grandes idéias e assumir o papel de um mentor, enfatizando o que é importante, avaliando habilidades, fornecendo apoio e fornecendo informações sobre força e fraqueza. A IA pode servir como um guia de aprendizado pessoal, mas não pode fornecer apoio emocional e não substituirá as pessoas. Em vez disso, os grandes professores usarão a IA juntamente com o aprendizado digital para tornar sua interação emocional mais útil.

A IA progride um ritmo acelerado, e muitos diretores executivos se perguntam o que sua organização deve fazer com a IA e quando entrar. A resposta agora é intervir. As consequências de não adotar o aprendizado digital só se tornarão mais difíceis.

A aprendizagem é essencial para todos os papéis e em todas as idades, do gene Zers que está cada vez mais pulando um corpo docente para funcionários existentes que exigem um alojamento que é adaptado às suas necessidades específicas. A Fundação Digital é mágica – ou um ingrediente ausente – que estabelece os fundamentos dos diretores executivos para lidar com a falta de trabalho, reduzindo o risco e aumentando a eficiência operacional dentro de sua força de trabalho.

Doug Donovan é o fundador do CEO da Interplay Learnings.

Fonte