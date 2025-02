Como aprender a trabalhar com seu novo associado de IA

A IA, sem dúvida, se tornará uma presença maior em sua vida profissional nos próximos anos. Na verdade, isso provavelmente já é, mesmo sem saber. De acordo com um Estudo recente da GallupQuase todos os americanos (de fato, 99%) usam produtos que incluem recursos de inteligência artificial, mas (64%) eles nem o entendem.

Nosso nível atual de uso de IA pode parecer sutil e inofensivo de assistentes virtuais, aplicativos de navegação ou páginas da Web comprometidas com o tempo. Mas a velocidade da nova tecnologia é rápida e a promessa que lhe é dada para transformar nosso trabalho é muito tentadora para ser transmitida por muitas empresas. Você gosta ou não, independentemente do seu setor, e provavelmente será seu novo associado.

Então, como podemos nos adaptar ao trabalho com a IA em vez de treiná -lo para nos substituir? No último episódio A nova maneira de trabalharmosConversei com Nigel Vasus, diretor executivo da Publicis Sapient, consultando uma transformação digital focada em uma transformação digital.

Durante décadas, o VAS tem ajudado as empresas a se adaptarem a novas tecnologias e a ver paralelos e diferenças significativas entre a nossa transição atual de IA e o DOT-COM florescer na década de 1990.

Como é esse tempo diferente

Vaz ressalta que, quando a Internet começou a mudar de empresa, muitos líderes duvidavam que isso teria um grande impacto. A venda de comércio eletrônico fez, por exemplo, uma porcentagem tão pequena de vendas, e levou 20 anos para que a mudança acontecesse completamente.

Agora, ele diz, os líderes lembram o quanto a Internet está se transformando e mais ansiosos para aceitar as mudanças que a IA trará. “A diferença no momento está toda interessada em” O que é IA? Como a IA se manifestará? O que isso significa para o meu trabalho? “” Mas há um reconhecimento de que poderia ser um motorista significativo. “Ele também observa que a velocidade da mudança agora é muito mais rápida do que antes.

“Nós realmente pedimos às organizações e às pessoas que se desenvolvam enquanto agem de forma exponencial”, diz ele.

Como funcionários e líderes podem se adaptar

“A transformação tecnológica é uma parte fácil”, diz Vaz. “É uma transformação de pessoas com transformação tecnológica. É uma parte difícil. “

Então, como os funcionários e líderes podem se adaptar à velocidade do progresso da tecnologia? Vaz diz que a pessoa comum pode (e deve) adaptar todas as discussões sobre o desenvolvimento do chip e, em vez disso, se concentrar nos próprios aplicativos e em quais problemas eles ajudam na solução – e quais são as informações em que são treinadas. Ele aconselha que as empresas precisam analisar suas necessidades e ver se o Alans General de Ajuda pode ou precisa de ferramentas adaptadas.

Aprender, aprender e enfraquecer

Então, e os funcionários que têm medo de perder o emprego na IA? Vaz diz que a natureza do trabalho se desenvolve e não é a capacidade de executar tarefas que tornam os funcionários valiosos; É a capacidade deles de aprender. “Se você cercar o que sabe, sempre será basicamente menos valioso para se organizar. Acho que o que você deve ser obcecado é sua capacidade de aprendizado”, diz ele. Usa o termo “Aprenda, aprenda e olhe para trás”.

“O maior presente que uma organização pode dar a você, e você pode se dar, é que o que valorizamos é sua capacidade de ajustar e aprender e desenvolver à medida que as coisas se desenvolvem”, diz ele.

Ouça o episódio inteiro para saber mais sobre como as empresas e os funcionários precisam se preparar para as mudanças de IA, como devem verificar novas tecnologias e para onde a tecnologia vai no futuro.



Você pode ouvir e se inscreverA nova maneira de trabalharmossobreApple subcástica,,,Google Podcasta,,,Alfaiate,,,Spotics,,,Radiopublicou onde quer que você obtenha suas subcastias.

