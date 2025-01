Como as ameaças de tarifas e deportações de Trump afetam as taxas de juros do Fed

O presidente Donald Trump pode querer taxas de juros mais baixas, mas as reservas federais quase certamente manterão sua taxa de juros de referência inalterada em sua reunião de dois dias de uma política que termina na quarta -feira.

Provavelmente será um começo tranquilo para o evento para o banco central. Trump disse na semana passada na Suíça que reduziria os preços da energia e, em seguida, “procuraria” que o Fed de Menores Custos de Empréstimos.

Mais tarde, quando perguntado por um jornalista se ele esperava que o Fed o ouvi, ele disse: “Sim”. Nas últimas décadas, os presidentes evitaram pressionar publicamente o Fed por respeito à sua independência política.

Fora do presidente dos EUA, a Fed também enfrenta desafios para alcançar seus objetivos econômicos. A inflação permanece acima de sua meta de 2%: sua medida preferida é de 2,4%, embora os preços fundamentais sejam considerados por uma medida melhor em que a inflação se move – em novembro de um ano atrás, 2,8%.

Os funcionários do Fed, liderados pela presidência Jerome Powell, querem estimular uma agulha a começar: mantendo os custos de empréstimos mais altos, o Fed espera desacelerar os empréstimos e usar o suficiente para reduzir a inflação, mas sem causar uma recessão dolorosa.

Powell disse em dezembro que o banco central entrou na “nova fase”, que deve se mover deliberadamente depois de reduzir sua taxa chave para 4,3%, de 5,3% para as últimas três reuniões de 2024. Em dezembro, os funcionários do Fed sinalizam este ano podem reduzir a taxa apenas o dobro. Os economistas do Goldman Sachs acreditam que esses cortes não acontecerão até junho e dezembro.

A seção cruzada em março ainda é possível, embora os preços do futuro nos mercados financeiros digam que isso acontece com apenas um terço.

Como resultado, é improvável que as famílias e empresas americanas vejam muito alívio dos altos custos de empréstimos em breve. A taxa média de hipoteca de 30 anos deslizou para pouco abaixo de 7% na semana passada, após aumentar cinco semanas. O custo do empréstimo de dinheiro permaneceu alto em toda a economia, mesmo depois que o Fed reduziu sua taxa de referência.

Isso ocorre porque os investidores esperam crescimento econômico saudável e inflação teimosa para impedir a redução de taxas futuras. Recentemente, eles ofereceram um tesouro de 10 anos acima de 4,80%, que é o nível mais alto desde 2023.

Outro motivo de cautela entre os doadores da política do Fed este ano é que ele desejará avaliar quaisquer mudanças na política econômica pelo governo de Trump. Trump disse que, em 1º de fevereiro, ele poderia prejudicar 25% sobre as importações do Canadá e do México. Durante sua campanha presidencial, ele ameaçou impor impostos a todas as importações.

O governo de Trump também disse que ela realizaria as deportações massivas de migrantes, o que poderia incentivar a inflação, reduzindo a capacidade da economia de produzir bens e serviços. Ao mesmo tempo, alguns economistas dizem que as promessas de Trump seriam desreguladas a economia ao longo do tempo para reduzir os preços.

Quando Trump impôs tarifas a um número limitado de importações em 2018 e 2019, os economistas do Fed esperavam que o maior impacto caísse no crescimento econômico e a influência da inflação seja relativamente menor. Como resultado, quando o crescimento aumentou, o Fed reduziu sua taxa chave em 2019, em vez de levantá -lo para combater qualquer influência da inflação.

Na quarta -feira, os funcionários do Fed também poderiam alterar a declaração que publicaram após cada reunião para atualizar sua avaliação do mercado de trabalho, o que é um sinal de que a redução da taxa pode atrasar.

Em dezembro, a declaração incluiu uma tomada levemente pessimista: “As condições do mercado de trabalho geralmente facilitaram e a taxa de desemprego se moveu, mas permanece baixa”. No verão e outono, os empregadores diminuíram o emprego. O aumento da taxa de desemprego teve funcionários do Fed não regulamentados e foi uma grande razão para que, em setembro, eles reduziram sua taxa-chave para um ponto incomumente grande de meio comprimento.

No início deste mês, o governador Feda Chris Waller citou um emprego mais fraco como evidência de que a taxa chave do Feda é “restritiva”, o que significa que ele atua como um freio na economia e que deve diminuir a inflação ao longo do tempo. Se as taxas forem restritivas, significa que o Fed teria mais espaço para reduzi -las se a inflação cair.

No entanto, neste mês, apenas alguns dias após as observações de Waller, um relatório de dezembro mostrou que o emprego foi acelerado e a taxa de desemprego deslizou para 4,1% com 4,2%.

Números de emprego mais saudáveis ​​sugeriram que o emprego pelo menos empatou. Se permanecer tão forte quanto no mês passado, ganhos aprimorados de trabalho sugerem que a taxa do Fed não é restritiva, e poucos, se houver, exigem redução de taxas.

Christopher Rugaber, AP Economy Writer

