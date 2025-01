Como as associações para advogados são excelentes – com grandes riscos

O advogado de Illinois Mathew Kerbis Sam vende como Um advogado de assinaturaAs empresas de cobrança e clientes individuais é uma taxa de aconselhamento jurídico de um mês e oferecendo serviços adicionais, como um contrato de contrato e compondo documentos legais para taxa fixa.

Kerbis é um advogado bastante técnico é regular na associação de bares dos EUA Conferência ABA Techshowele Podcasta host Sobre o pagamento do pagamento com base em assinaturas e outras inovações industriais e usa as listras integradas do portal da web para simplificar o pagamento de clientes. Portanto, não é de surpreender que ele tenha passado algum tempo experimentando ferramentas da ALA para ajudá -lo a fazer pesquisas legais, redigir documentos e ajudar os clientes a mais eficazes.

“Quanto mais rápido conseguir algo para um cliente, se você pensar sobre isso em termos de tempo, o mesmo é dinheiro, mais dinheiro eu ganho”, diz ele. “Mas também, mais valiosos para os clientes, as coisas mais rápidas são alcançadas”.

Hoje é um comprador de Kerbis Paxton aiUm provedor legal que se orgulha pode ajudar os advogados a redigir rapidamente documentos legais, analisar tudo, desde contratos a acusações judiciais e a realizar pesquisas sobre questões legais com base em leis de dados e precedentes do tribunal. Ele diz que Paxton pode ajudar a ajustar o contrato de modelo do cliente, encontrar partes relevantes da lei para uma questão legal específica e revisar os acordos propostos para condições potencialmente problemáticas.

Realizando o trabalho de um jovem advogado – a uma velocidade sobre -humana

“Se um cliente do livro se contrair comigo e me dirigir um contrato lá com um telefone com eles, poderíamos começar a reconhecer problemas problemáticos antes mesmo de colocar os olhos humanos no contrato”, diz Kerbis.

A Paxton, uma startup que acaba de anunciar um círculo de financiamento da série de US $ 22 milhões, é uma das muitas empresas para ajudar os advogados. Seus concorrentes variam de fornecedores estabelecidos de dados legais, como Lexisnexis e Thomson Reuters Para outras startups, todo mundo quer usar o poder textual da grande linguagem da IA ​​para uma limpeza mais rápida, análise e elaboração de documentos volumosos e precisos que são inerentes à prática legal parte dos motivos ‘ Infamemente longas horas.

“A idéia é fazer um trabalho, digamos, um jovem assistente ou mesmo um jovem advogado da empresa, mas fazê -lo em velocidade sobre -humana”, diz Jake Heller, um chefe de produto para Que tipo deFerramenta de IA legal da Thomson Reuters. “Se você está conversando com advogados, acho que há um sentimento universal de que não há horas suficientes no dia para fazer todas as coisas que eles querem fazer pelas empresas em que trabalham, seus clientes, seu escritório de advocacia”.

(Screenshot: Paxton Kindness)

Estudo 2024 pelo fornecedor de tecnologias legais Klio Eles descobriram que 79% dos especialistas jurídicos já estão usando ferramentas de inteligência artificial até certo ponto. Cerca de 25% “aceitaram a IA de largura ou universal”, afirmou o estudo. Clio Cto Jonathan Watson diz Duo Clio AI é o produto que mais cresce na história da empresa; Ajuda os advogados a responder a perguntas sobre determinados documentos, agendar reuniões e até analisar dados das empresas de gerenciamento de software de gerenciamento da empresa – as quais lhes permitem se concentrar mais no trabalho jurídico e menos nas tarefas.

“O que queremos fazer é libertá -los desse fardo, para que eles possam retornar ao que fazem de melhor, que é a prática da lei”, diz Watson.

Colocando ai -a na faculdade de direito

E enquanto os advogados abusam Ai criou títulos às vezes Quando eles apresentaram relatórios judiciais com citações e citações alucinadas, os provedores legais de IA geralmente dizem que construíram seu software com cercas de proteção para reduzir esses erros e a proteção de advogados e clientes e conectar seus modelos lingüísticos com conhecimento legal especializado da base.

“Para ser um assistente jurídico real, você precisa de treinamento jurídico”, diz o co -fundador da Paxton AI e CEO da Tanguy Chau. “E o que isso significa para nós é um entendimento completo de todas as leis, regras, regulamentos, estatutos que gerenciam a prática jurídica”.

Paxton Ai usou um grande modelo linguístico para ajudar a analisar as decisões judiciais e documentar como eles se relacionam com a estrutura do gráfico de rede, diz o co -fundador e o CTO Michael Ulin. “Decidimos se for apoiado ou desfeito”, diz ele, algo que os advogados humanos fizeram historicamente atualizando livros e bancos de dados de referência jurídicos.

Tais materiais são, de fato, parte do que ajuda o poderoso Cocounsel, com Heller indica a história da publicação da empresa de dados legais e referências que datam da fundação do Livro da Lei Gigante Publicação ocidental– Então agora faz parte da Thomson Reuters – 1800.

“Eles contrataram alguns dos melhores advogados do país e disseram:” Bem, dê -nos seu comentário ou pensa sobre esse tópico “, diz Heller, com esse material agora disponível ai”. Isso é extraído desses recursos, primeiro leia -os, uma profunda compreensão do tópico ou campo dos melhores especialistas do mundo que realmente nos tem e depois o informa sobre sua decisão.

Reduzindo o risco de alucinação

Alanses legal geralmente usam uma técnica conhecida como geração de pesquisa (RAG), na qual os processos de pesquisa primeiro encontram materiais originais relevantes e depois fornecem modelos linguísticos que serão usados ​​no poço citado, para o ponto de resposta com menor risco de alucinação .

“Mesmo alguns anos atrás, ficou muito claro que a busca – você sabe, R O elemento de panos – foi a parte mais importante de todo esse processo, capaz de identificar corretamente quais casos são apropriados. Não apenas casos, mas também legislação, regulamentação “, diz Mark Doble, co -fundador e diretor executivo Alexique oferece uma IA legal com ênfase em um litígio. “E assim fizemos o tom do trabalho para garantir que o componente de pesquisa seja realmente bom”.

Alexi também desenvolveu rigorosos artesanatos automatizados e artesanais para verificar consistentemente sua IA e, estatisticamente, previsivelmente fornece respostas precisas, diz Doble. Da mesma forma, Cocounsel foi rotineiramente questionado dezenas de milhares de casos de teste, diz Heller e Paxton Anunciou que o github seus resultados em dois valores de referência de IA legaisincluindo o desenvolvido por cientistas em Stanford e Yaleu Como parte de um estudo de alucinações legais pela LLMSonde paxton reivindicações A taxa de precisão é de quase 94%.

(Screenshot: Paxton Kindness)

Ainda assim, mesmo os sistemas de IA mais estritamente testados não são imunes a erros. Os sistemas de acionamento de pano ainda podem alucinar, especialmente se o procedimento de busca fundamental produzir sucessos irrelevantes ou enganosos, algo conhecido por qualquer pessoa que leia os resumos de IA que agora estão além de muitos resultados de pesquisa na Internet.

“Do ponto de vista da pesquisa geral da IA, sabemos que o KRP pode reduzir a velocidade das alucinações, mas não é uma bala de prata”, diz ele Daniel E. HoProfessor da Stanford Law School. Ho é um dos autores de um estudo de alucinação legal e Papel adicional Especialmente olhando para os erros cometidos pela IA para direcionados legalmente.

Em um exemplo, Ho e seus colegas descobriram que o sistema legal de IA com um pano pediu para identificar as opiniões notáveis ​​escritas pelo “juiz Luther A. Wilgarten” (um advogado fictício com a lei notável nas iniciais) apontou para o caso chamado Luther v. Locke. Qualquer Provavelmente o resultado de pesquisas de rotina falsamente positivas com base em um juiz nativo. Enquanto um advogado humano buscando um banco de dados de tomada de decisão entenderia a interferência e rapidamente pularia o passado desse resultado de pesquisa, e obviamente não conseguiu notar que o caso havia decidido um juiz de maneira diferente.

“Não surpreenderia nenhum advogado que passou algum tempo tentando explorar os casos de ser falso positivo, resultados obtidos “, diz Ho. “E quando eles fazem a base de declarações geradas via RAG, podem resultar em alucinações”.

No entanto, ele diz, as ferramentas ainda podem ser úteis em pesquisas legais, redação e outras tarefas, desde que não sejam tratadas como substituições para advogados humanos e no ideal, e os desenvolvedores de IA fornecem informações sobre como foram construídos e como eles se apresentam.

(Screenshot: Paxton Kindness)

“Um advogado é totalmente responsável por trabalhar em nome do cliente”

Como os advogados já estão acostumados a separar documentos, argumentos e cotações, além de verificar o trabalho de associados e paraléticos mais jovens, eles podem estar tão equipados quanto qualquer profissional para usar a IA como uma ferramenta útil ou último par em um documento ou Uma maneira de encontrar práticas judiciais relevantes para uma pergunta específica – do que todo o Oracle.

“É algo que você pede para concluir como responder a você e você tem que olhar para ele com um olhar crítico e sair, isso faz sentido?” diz Watson de Clio.

Como alguns advogados usam ferramentas de uso geral aprendido de uma maneira difícilgrupos como Disse a Associação de Advogados dos EUA A confiança na IA não libera os advogados de seus deveres básicos para representar com competência seus clientes, proteger sua confidencialidade e garante que o que eles apresentaram no tribunal seja verdadeiro e verdadeiro. “Em suma, independentemente do nível de auditoria que o advogado escolhe, o advogado é totalmente responsável por trabalhar em nome do cliente”, “” Na opinião formal da American Bar Association Desde julho.

Especialistas sugerir aquele advogado que Confie nas informações erradas geradas pela IA Os clientes conseguiram processar por abuso. Até as soluções de IA destinadas à lei com frequência renúncia jurídico responsabilidade Para erros, o que significa que os advogados provavelmente estão em um gancho para todos os erros de IA que não conseguem capturar.

Kerbis diz que usa Paxton AI para encontrar os compartimentos da lei, mas ainda lerá as referências citadas reais. E quando ele pede à IA que encontre bandeiras vermelhas em potencial no contrato, ele os avaliará naturalmente.

Outros clientes da Paxton usam uma ferramenta para pesquisar “feno no feno” relevante nos documentos volumosos, como cartões médicos envolvidos em um processo de lesão, diz Ulin. Como a IA pode funcionar tão rápido e suas descobertas geralmente podem verificar rapidamente advogados humanos, pode haver poucas razões para pelo menos ver o que ela pode encontrar. Kerbis diz que a IA às vezes denota uma parte de um contrato que, em última análise, é inquestionável, como um contrato incomumente longo que realmente usa seu cliente, mas essas descobertas são simples o suficiente para pular o passado.

Como os Kerbis geralmente cobram clientes com taxas fixas em vez de uma hora, é a seu favor se puder fazer um bom trabalho legal mais rapidamente. Alguns especialistas prevêem que tais acordos serão mais comuns se a IA ajudar mais advogados a trabalharem mais rápido Previsões anteriores do final do relógio de publicação Eles provaram muito cedo.

Deve -se determinar também se os advogados e as empresas de advogados poderiam finalmente obter ferramentas de IA através de um fornecedor existente como Thomson Reuters ou Clio, ou de uma startup focada em IA como Alex ou Paxton. E resta saber se a tecnologia realmente fornecerá advogados ao nível de proponente da produtividade e esperança dos fornecedores de IA. Se isso acontecer, pode se tornar necessário para a prática moderna da lei como Word Microsoft.

Alguns dos que pagam as contas e aguardam conselhos jurídicos começaram a ligar para os advogados para adotar a IA, diz Doble, acrescentando: “Os clientes não ficaram com raiva quando os advogados usam uma ferramenta. Os clientes ficam com raiva quando os advogados não usam ferramentas de IA. “

Fonte