Como as empresas podem continuar trabalhando dei, apesar dos comandos executivos de Trump

Menos de três semanas em seu segundo mandato, o presidente Trump deixou claro que seu longo ataque à diversidade, igualdade e envolvimento é a principal prioridade de seu governo. Por meio de uma ordem executiva mais baixa, Trump estabeleceu suas perspectivas para desmantelar a iniciativa DEI no governo federal e no exército – mas também deu um passo adiante e apontou para o setor privado.

Trunfo ele lembrou Uma ordem executiva crítica datada de 1965, que estava envolvida em práticas de emprego discriminatórias entre os artistas federais e foi crucial para promover a igualdade racial; Na mesma ação executiva, ele também instruiu a agência federal a abrir uma investigação sobre um setor privado para expulsar programas dei que “representam discriminação ou inclinação ilegal”.

Tudo isso ocorre quase dois anos após o julgamento da Suprema Corte sobre ação afirmativa incentivou uma onda de ações judiciais de ativistas conservadores, que estavam buscando os esforços para dei no setor público e em empresas privadas – levando alguns grandes empregadores a mudar ou devolver partes de partes de suas partes de seus programas de diversidade. Várias empresas, entre elas, o Walmart e o McDonald’s, fizeram mudanças significativas em seus objetivos de DEI e deixaram de participar da exploração anual da campanha de direitos humanos que mede o envolvimento em funcionários LGBTQ+, enquanto o alvo não terá mais uma equipe dedicada de DEI .

Mas a onda de comandos executivos que Trump emitiu desde que assumiu o dever poderia representar uma nova ameaça ao dei corporativo, seja ou não supervisão legal. Advogados de emprego como Aaron Goldstein estão preocupados com o fato de a vaga linguagem da ordem executiva de Trump atingir o setor privado para incentivar uma empresa a assumir uma posição extrema em Dei. “Não sabemos qual o governo de Trump continuará necessariamente e não sabemos realmente quais são as consequências”, diz ele. “Quando o governo não lhe diz exatamente o que você pode ou não, ou as consequências, as pessoas racionais correm atrás das colinas”.

As ordens executivas foram lançadas por “caos e pânico” entre os líderes corporativos, em relação a Kenji Yoshin, embora ele aponte que Trump tem autoridade legal limitada sobre o trabalho DEI no setor privado. “Ele pode deixar uma autoridade executiva por trás dos processos que visam o setor privado por causa da atividade ilegal, mas o que é” ilegalmente “não dependerá dos padrões que ele estabeleceu”, diz Yoshino, advogado constitucional e diretor de Meltzer para diversidade, inclusão e Afiliação na lei da NYU. “Em última análise, esses casos serão resolvidos contra o setor privado nos tribunais federais, de acordo com os estatutos federais”.

A questão maior, diz Yoshino, é as empresas que sentem ainda mais pressão social para se retirar para perguntas de DEI que poderiam considerar o controverso ou o ataque do governo Trump, como identidade de gênero e direitos trans. “Não existe uma lei que diga que você não pode participar da pesquisa”, acrescenta, citando um índice de igualdade corporativa, uma pesquisa anual da HRC. “Mas se os empregadores forem muito inclinados de questões sociais, eles os atingirão à esquerda e seus próprios funcionários disseram:” Pensamos que você estava defendendo a diversidade, a igualdade e o envolvimento. Você disse que era um milhão de vezes. Por que você está retornando tão rapidamente ao primeiro sinal de resistência? “”

À medida que as empresas respondem aos comandos executivos

Alguns especialistas em espaço da DEI afirmam que é improvável que muitos líderes corporativos reduzam completamente seu trabalho sobre a diversidade, apesar das declarações públicas de que as empresas no ano passado estão sinalizando a dedicação endividada ao DEI corporativo. “A maioria das empresas com equipes jurídicas internas sofisticadas não está tão preocupada porque já assistiu e avaliou sua prática antes mesmo de Trump assumir o dever”, diz Joelle Emerson, co -fundadora e diretora executiva da plataforma Paradigma para cultura e inclusão. “Agora isso não significa que o governo não se esforce para criar muitos ataques de distrações às empresas, embora, em última análise, uma investigação possa ser frívola. Acho que as empresas altas são sobre isso”.

De fato, Emerson acredita que algumas das mudanças que as empresas fizeram em seus programas de diversidade e como a ação afirmativa foi confirmada e, mais recentemente, à luz do anti-dei de Trump, o esforço-não tão extremo quanto eles pode aparecer na superfície. Em certos casos, as mudanças podem ser corretivas para algumas das obrigações ocas que as empresas fizeram em resposta à pressão do público durante a pandemia; Alguns dos empregadores que se retiraram para a DEI podem nunca ser realmente investidos na melhoria desses esforços.

Quando ele assistiu cuidadosamente 15 declarações feitas por empresas aparentemente ocorrendo no ano passado, Yoshino e sua equipe concluíram que apenas um empregador – um trator – rejeitou efetivamente todos os esforços na diversidade. “As outras 14 empresas disseram”, é claro, ainda acreditamos em envolvimento e pertencimento; Estamos apenas nos retirando dessas políticas “, disse Yoshino, descrevendo a resposta da empresa como” o desempenho da retirada. ”

Quanto à maneira como os líderes corporativos devem continuar, dada a ameaça de procedimentos legais, muitos especialistas dei convidam empresas a não tomar decisões rudes sobre o futuro de sua diversidade. “Acho que os pedidos são projetados para que tenham um efeito frio e façam que as empresas parem de fazer mais coisas do que a lei realmente exige que eles parem de funcionar”, diz Emerson. “E é por isso que me preocupo. Eu apenas incentivo as empresas a ler as ordens executivas com cuidado e não a serem cumpridas”.

Alvin Tillery, professor da Northwestern University e fundador da empresa de consultoria de grupo de estratégia de 2040, aconselhou muitos empregadores a “se manter firmemente e esperar até que você seja derrotado”. Se as empresas exagerarem ou tomarem medidas extremas para se proteger da supervisão do governo Trump Trump, elas também poderiam correr o risco de pedir reivindicações de discriminação tradicionais. (Em a Novo envio regulatórioO Pinterest citou os ataques a Dei como um risco comercial potencial, observando que, se seus programas de diversidade “são percebidos como insuficientes ou exagerados”, a empresa pode lutar para atrair talentos ou enfrentar procedimentos legais.)

“O que é engraçado é que, quando a maioria dessas empresas começou a fazer Dei, elas descobriram que está realmente ajudando o fundo da linha”, diz Tillery. “Os processos são reduzidos. Trabalhadores como nós são melhores. Portanto, as pessoas que se destacam são inteligentes o suficiente para vê -las ajudarem seu trabalho ou estão preocupadas com algumas mudanças regulatórias adicionais que descem o pique para outras partes de seus negócios”.

O que as empresas podem fazer para continuar trabalhando

Mesmo no meio de um para -choque conservador e ameaças de procedimentos legais, a DEI corporativa permanece popular. Nas pesquisas realizadas pelo Pew Research Center, o apoio desses programas caiu entre 2023 e 2024 – mas mais da metade dos entrevistados ainda disse que acreditava que Dei era uma grande força para o bem. Tillery ressalta que muitos trabalhadores apreciam programas DEI, incluindo funcionários brancos. “Quando cheguei para consultar a empresa, a maioria dos gerentes de homens brancos dizem:” Graças a Deus você está aqui. Por favor, ensine -me a não insultar ninguém “, diz ele.”

Em empresas que ainda se dedicam a Dei Rada, Emerson recomenda que os líderes sejam difíceis de analisar quaisquer iniciativas caras ou aposentadas, como programas de treinamento que usam linguagem desatualizada. Yoshino e sua equipe no Meltzer Center ajudam as empresas Análise de risco De seus programas DEI, que incluem assistir se a iniciativa fornece um tratamento preferencial a um grupo protegido que significa “benefício tangível”. Programas que geralmente são riscos são bolsas de estudo ou outras iniciativas que fornecem exclusivamente um grupo específico – como mulheres ou pessoas – e é por isso que muitas empresas abriram esses programas a todos os candidatos nos últimos anos.

Às vezes, no entanto, o programa pode ter maiores riscos legais, mas também se beneficia significativamente da empresa, e é por isso que Yoshino diz que é importante analisar os esforços do DEI individualmente antes de abolê -los completamente. “Uma das vantagens dessas auditorias de risco que fazemos com as empresas é que elas as ajudam a reconhecer programas em que estão dispostos a tolerar algum risco”, diz Yoshino. “Você precisa mostrar esse risco em comparação com o impacto do programa para ver sua tolerância ao risco para cada programa – não para DEI como um todo”.

Em 2020, muitos empregadores fizeram grandes gestos e proclamaram o público público, que atraiu muita atenção, mas pode não ter dado resultados tangíveis; Segundo Emerson, esses tipos de ações “performativas” podem ser mostradas como mais arriscadas. Algumas empresas podem se afastar dos objetivos da representação, que muitos gigantes tecnológicos aceitaram décadas atrás, quando começaram a publicar relatórios de diversidade. “Tanto esforço da empresa está focado na representação, o que eu acho realmente importante”, diz ela. “Mas costumávamos ver as empresas se concentrarem na seleção, mas elas não falam sobre as lacunas que levaram a esses resultados da equipe nacional”.

Em alguns casos, as empresas parecem dobrar o trabalho dei para outros departamentos. No entanto, também poderia fazer sentido expandir a transmissão de equipes que antes estavam estruturadas para se concentrar no DEI, pois as práticas de diversidade são cortadas com tantas outras partes dos negócios e devem estar envolvidas em toda a empresa. “Se você perceber que não há títulos DEI nesta empresa, acho que pode ser uma má notícia”, diz Emerson. “Ou poderia ser que a empresa esteja realmente incorporando estrategicamente parte dessa experiência de maneiras que terão um impacto maior no trabalho”.

Para alguns empregadores, afastar-se do acrônimo Dei-Koji tornou-se uma expressão carregada e um objetivo fácil para os conservadores de direita-vistas como uma chamada real. Mas também é importante para os líderes encontrarem uma maneira de comunicar efetivamente esses tipos de mudanças em seus programas DEI, para que os funcionários não sintam que sua empresa abandonou completamente suas obrigações com a diversidade.

“Atualmente, as empresas estão realmente procurando uma maneira de sinalizar para seus funcionários:” Cuidando de você “, diz Emerson”.

