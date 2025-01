Como as marcas estão aproveitando a revolução de influência do LinkedIn

À medida que as empresas procuram campanhas de influenciadores mais direcionadas, os influenciadores do LinkedIn estão a provar que influência e experiência podem ser uma combinação vencedora em 2025.

Para marcas que buscam se conectar com um público profissional, o LinkedIn emergiu como a estrela surpresa do marketing de influenciadores. Antes conhecido apenas como uma plataforma de currículo e networking, transformou-se num mercado próspero onde influenciadores partilham ideias, constroem autoridade e impulsionam ações significativas.

“O LinkedIn pode não ser a primeira plataforma que vem à mente para o marketing de influenciadores, mas isso está mudando rapidamente. Os profissionais de marketing e criadores B2B estão liderando essa transformação, e até mesmo algumas marcas B2C estão começando a perceber”, afirma Jasmine EnbergVice-presidente e analista-chefe da Emarketer. Ela diz que a turbulência do Twitter/X foi um grande fator para ajudar o LinkedIn a atrair alguns usuários insatisfeitos, especialmente influenciadores.

Para me aprofundar nessa tendência crescente, conversei com cinco profissionais de marketing de marcas como HubSpot, Wix, ClickUp e Teachable para descobrir como eles estão aproveitando os influenciadores do LinkedIn para atrair públicos profissionais de nicho e por que essa tendência está apenas começando.

As marcas estão prestando atenção

Várias tendências convergentes estão impulsionando a ascensão do influenciador do LinkedIn. Olivia Owenschefe de parcerias com criadores e desenvolvimento de negócios da Teachable, observa: “Estamos em um momento na economia criativa em que os influenciadores não são mais apenas artistas; há uma nova classe de criadores educacionais que estão construindo comunidades online com base em seus conhecimentos.” Recente Uma pesquisa instrutiva descobriram que 95% dos consumidores aprenderam algo novo com o criador. “Isso levou ao surgimento de ‘criadores B2B’ – influenciadores com autoridade comprovada, público engajado e plataforma escalável que as marcas procuram”, explica Owens.

“Quando alguém com um alto cargo em uma empresa de sucesso fala, você vai ouvir”, ele compartilha Chris Cunninghammembro fundador e chefe de marketing social da ClickUp. Ele confirma que “os influenciadores do LinkedIn estão mais procurados do que nunca no cenário de marketing B2B”.

“O LinkedIn não é apenas uma potência para alcançar públicos; é uma plataforma fundamental para descobrir novos criadores”, diz ele Alanah Josipchefe de parcerias com criadores da HubSpot. Ela notou um número crescente de influenciadores usando o LinkedIn para interagir com marcas e profissionais da economia criativa. A plataforma também se transformou em um hub onde marcas, agências, criadores e seus gestores podem buscar novos negócios e oportunidades de marca.

Embora o LinkedIn exista há mais de duas décadas, Sara Adamschefe de parcerias e marketing de influenciadores do Wix, observa que “cada vez mais marcas B2B estão finalmente olhando para o LinkedIn como um caminho viável para o marketing de influenciadores”. No entanto, esta mudança traz consigo os seus próprios desafios. Adams enfatiza que “há muitas ações que o LinkedIn pode e deve tomar para torná-lo mais amigável ao marketing de influenciadores”, observando a necessidade de melhorias nos recursos de pesquisa, análises e visibilidade pós-impressão.

Exemplos de colaboração de pessoas influentes no LinkedIn

Como Chefe de Parcerias com Criadores da HubSpot, Joseph destaca que “os criadores no espaço B2B são nossa principal prioridade”. Em 2024, a HubSpot fez parceria com mais de 20 criadores no LinkedIn para promover produtos e recursos da HubSpot, principalmente por meio de postagens estáticas, mas também está experimentando vídeos ao vivo e boletins informativos. Eles estão focados em criadores que atuam como “mentores de negócios sob demanda”, ajudando o público a desenvolver suas estratégias B2B usando ferramentas HubSpot. Suas campanhas são bem-sucedidas porque dão aos criadores total liberdade editorial e priorizam parcerias de longo prazo em vez de compras de anúncios de curto prazo, oferecendo oportunidades aos colaboradores em sua rede de mídia por meio de colunas de blog e conteúdo exclusivo.

O LinkedIn é um lugar onde os empresários se encontram. Cunningham prossegue dizendo que “é onde eles vão estudar na hora do almoço. É um lugar onde eles compartilham suas conquistas. É onde encontram novas tendências/estratégias. Torna-se até um lugar onde eles estouram a pipoca e assistem ao drama entre as empresas.” E sua estratégia também é fazer rir. Sua série de influenciadores “HR Going Too Hard in a Meeting” tem mais de 80 milhões de visualizações.

A estratégia de influenciador da ClickUp é semelhante a uma “abordagem abrangente e profunda”, onde eles preferem trabalhar com menos influenciadores e se aprofundar em parcerias. “No passado, tentamos trabalhar com muitos influenciadores do LinkedIn ao mesmo tempo, mas conseguimos selecionar alguns fortes e investir muito tempo para garantir o sucesso de ambos os lados”. Isso inclui reuniões de produtos, reuniões de trabalho e parcerias de webinars.

Uma forma única de fazer parceria com influenciadores do LinkedIn é incentivá-los a “construir em público”. Esta é a estratégia que Owens incorpora no Teachable, que ele usou em sua primeira campanha no LinkedIn em 2024 em parceria com a LinkedIn Creator Agency. Criadores correspondentesonde ele aconselha seus parceiros influenciadores a “criar conteúdo que ajude seus seguidores a ver como estão diversificando seus fluxos de renda e transformando sua autoridade em negócios reais”.

O futuro da colaboração de marca

“Os influenciadores do LinkedIn e as parcerias de marcas continuarão a crescer e acredito que a forma como as marcas trabalham com os influenciadores irá além do conteúdo patrocinado”, compartilha Adams. Um bom exemplo disso é a capacidade relativamente nova das marcas de promover postagens de influenciadores, usuários e funcionários no LinkedIn. Anúncios de líderes inovadoresque antes estava disponível apenas para empresas para aumentar o conteúdo dos funcionários.

Da mesma forma, na HubSpot, Joseph confirma que “planejamos continuar a investir em influenciadores do LinkedIn e colaborar em parcerias de longo prazo que abrangem suas plataformas e canais de mídia da HubSpot no futuro próximo”.

Owens prevê que a tendência de alavancar os influenciadores do LinkedIn só se intensificará, afirmando: “Acho que é inevitável que o LinkedIn intensifique a sua abordagem estratégica aos influenciadores nos próximos meses. À medida que isto se desenrola, as marcas continuarão a investir sabiamente neste canal de marketing. Na Teachable, estamos ansiosos para aprofundar nossa parceria com influenciadores do LinkedIn, ampliando suas narrativas de crescimento e expansão de negócios por meio da diversificação de receitas.”

Na ClickUp, Cunningham revelou que “vemos os influenciadores do LinkedIn como parceiros de longo prazo, não como postagens únicas. Nosso objetivo é trabalhar com influenciadores maiores para amplo alcance e microinfluenciadores menores para um envolvimento mais direcionado. O poder dos microinfluenciadores para gerar interações e engajamento autênticos é inegável, e o LinkedIn não será exceção a essa tendência.

À medida que a plataforma evolui, também crescem as oportunidades de envolvimento autêntico e direcionado com influenciadores que trazem experiência e credibilidade ao seu nicho de público. Das campanhas “construídas em público” do Teachable às parcerias de longo prazo com influenciadores da HubSpot, as estratégias e sucessos compartilhados neste artigo deixam uma coisa clara: o marketing de influenciadores do LinkedIn não é apenas uma tendência; é o futuro do envolvimento profissional com a marca em 2025. Para as empresas prontas para abraçar esta mudança, o potencial para criar conexões significativas e de longo prazo e gerar impacto real nunca foi tão grande.

