Como as mulheres lutam contra o ‘irmão da cultura’ de novo

EM entrevista Com Joe Rogan no mês passado, o fundador da Meta Mark Zuckerberg fez um pedido para que as empresas aceitassem mais “energia masculina”. Zuckerberg disse: “Uma cultura que celebra a agressão um pouco mais tem seus méritos”.

Não em mente que o alvo (então o Facebook) se tornou uma das empresas mundiais mais lucrativas quando o COO Sheryl Sandberg realizou operações diárias. Ou Sandberg convidou as mulheres a “magrar” ativamente para desempenhar papéis de liderança e aceitar as oportunidades no local de trabalho, incentivando a comunidade global dedicada a ajudar a promoção da liderança, progresso e envolvimento das mulheres no local de trabalho.

“Quando um diretor executivo muito poderoso que tem uma plataforma que quase metade da população mundial usa diz algo assim, independentemente de qual é sua intenção e sua definição e seu significado, há uma lente inteira sobre o viés individual e como será Percebido “, diz Samantha, Katz, fundadora da Reaction Markets de consultoria de negócios LLC em Manhattan.

Mesmo antes dos comentários de Zuckerberg sobre energia masculina, as mulheres dizem que notaram o re -establamento da masculinidade no local de trabalho. Os líderes dos homens mais velhos não estão mais escondendo que consideram a denúncia de que não podem discutir certos tópicos ou pronunciar algumas piadas no local de trabalho, diz Alma Derricks, fundadora e parceira de gerenciamento da Rev, empresa de consulta de negócios em Los Angeles.

“O comentário de Zuckerberg foi uma tentativa de entrar em colapso qualitativamente”, diz Derricks. “Falar sobre saúde mental, bem -estar e equilíbrio é considerado opiniões fracas e não há lugar no local de trabalho”.

Veja como as mulheres voltam contra a energia masculina venenosa no local de trabalho.

Não alienar aliados

Cuidado para não alienar potenciais aliados do sexo masculino, conectando o “comportamento do irmão” com comportamento masoquista verdadeiramente tóxico, alerta Eliza Vanvancort, autor do livro Guia das mulheres para procurar espaço.

“Quando dizemos”, os irmãos fazem isso “, retiramos uma parte da população que poderia realmente ser aliados para nós e, neste momento, uma vez que nossas vozes não são ouvidas, precisamos de todos os altos possíveis”, diz Vancort. Pode -se ser homem e ainda acreditar em capital, justiça e inclusão, diz ela.

“Acho que o problema de chamar uma” cultura irmão “é que ele envia uma mensagem para os jovens de que ser irmão significa ser um agressor”, diz Vancort. Em vez de chamar a “cultura do irmão”, ela recomenda que ela chama de forma agressiva e domine o comportamento masculino quando você a vê.

Pergunte “O que você quer dizer?”

A maneira mais fácil de combater a micro -agressão é perguntar: “O que você quer dizer?” Por exemplo, quando um dos clientes de Vancort é reconhecido pelo lucro que ela trouxe para a empresa, seu chefe disse antes de todos os seus colegas: “Estamos muito orgulhosos de você. Você ganhou muito dinheiro no último trimestre e espero que Você não gastou em uma nova bolsa.

Em vez de morder a isca e ficar com raiva, o cliente simplesmente disse: “O que você quer dizer?” Seu chefe foi torturado e disse: “Bem, você sabe, é engraçado. A nova bolsa é engraçada”.

Quando ela respondeu ainda: “Então você acha engraçado gastar dinheiro em uma nova bolsa”, um associado masculino entrou e disse ao chefe que seu comentário não era engraçado.

“Quando você enfatiza a microagressão fazendo perguntas, é mais difícil acusar que ele é sensível ou respondendo excessivamente”, disse Vancort.

Não seja uma cópia

Diz -se que as mulheres estão defendendo uma para as outras em reuniões, mas pode ser difícil, especialmente se você e seu colega não conversaram sobre o plano de se apoiar. Sua resposta ao comportamento tóxico durante a reunião não precisa ser profundo. Basta responder, dizendo: “Huh”, diz Vancort.

Os agressores dependem do fato de que todos ao seu redor serem prescritos quando ouvem comentários agressivos passivos ou testemunham a microalgressão, diz Vancort. “Dizendo,” hein “, você diz muito sutil,” eu não vou segui -lo em tal comportamento. “

Fale sobre o seu salário

“O melhor que você pode fazer por outras mulheres no trabalho é falar sobre quanto dinheiro você ganha”, diz Allison Venditti, diretor executivo e fundador Mães no trabalho Em Toronto, Canadá. Muitas empresas americanas estão presentes no Canadá, diz Venditti, por isso não se sabe que as mulheres canadenses encontrarão visões semelhantes no local de trabalho.

Compartilhe informações com os colegas, especialmente os funcionários de mulheres mais jovens, como ter sucesso no local de trabalho, como promover a si mesmo e como negociar um salário mais alto, diz Venditti.

Use seu poder de compra

Mulheres controlam 85% do consumo familiar, de acordo com TechCrunch.

“As mulheres escolhem onde compramos seus carros, pesquisam para comprar uma minivan, compramos todas as roupas de nossos filhos, decidimos onde vamos de férias”, diz Venditti.

Uma das maneiras mais simples de se retirar para a energia masculina é com sua compra, diz Venditti. Ele exige que as mulheres cancelem suas contas da Amazon depois que a empresa reduz seus programas de variedade, capital e inclusão e pare de comprar a Target depois que a empresa começou a abolir seus programas DEI. “Se você não defende as mulheres, por que eu compraria em sua loja?”

