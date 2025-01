Como atender às necessidades de saúde exclusivas da América rural

Os residentes rurais enfrentam desafios e obstáculos únicos quando se trata de acesso a cuidados de saúde de alta qualidade. Muitas áreas rurais não têm um hospital ou centro médico nas proximidades, forçando os moradores a dirigir horas para o médico ou clínica de saúde mais próxima. Isso atrasa – em alguns casos, os residentes são rápidos, eficazes e seguros. Parcialmente por causa desses obstáculos, os pacientes rurais exploram os cuidados preventivos com menos frequência do que seus colegas urbanos e enfrentaram mais Riscos à saúdeComo câncer, doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas, derrame e lesão não intencional.

As mulheres, especialmente as mães, entre aquelas que mais importantes influenciaram essas comunidades rurais. De fato, menos da metade das mulheres rurais vive a uma viagem de 30 minutos até o hospital mais próximo, oferecendo serviços perinatais. De acordo com Dimes de março36% dos municípios dos EUA são desertos da maternidade – significa que não há hospitais que prestem atendimento aos acusadores, nenhum centro de nascimento, nenhum OB/GYNS -AI não possui enfermeiros certificados de parteira. Desses municípios, cerca de 62% são considerados rurais.

Além de tudo, materno e recém -nascido Taxas de mortalidade Nas áreas mais distantes do país, elas são significativamente maiores do que as das grandes áreas da cidade, e os hospitais rurais relatam taxas mais altas após o nascimento de sangramento e transfusão de sangue durante o parto e o parto, em comparação com seus colegas urbanos. Como mulher e mãe, esses números estão profundamente preocupados. Mas eles devem estar igualmente preocupados com todos os americanos.

Etapa primeiro: expanda sua força de trabalho de saúde

Lida com a falta de trabalho em saúde em todo o país é o primeiro passo para lidar com essas desigualdades de saúde. Todo mundo sabe que precisamos de mais provedores de serviços de saúde. Mas os números são assustadores. Se todos – incluindo marginalizados, rurais e sem seguro – tinham a mesma abordagem dos cuidados de saúde que aqueles com menos obstáculos, agora deveriam 202.800 Médicos adicionais desde 2021. Além disso, é necessário substituir os prestadores de serviços que deixam a força de trabalho diariamente para combustão e estresse. Isso não é uma tarefa fácil, mas isso pode ser feito.

Começa com a expansão do acesso à educação em saúde e ao treinamento de profissionais de saúde em proporção. Para fazer isso, precisamos ser criativos da maneira como pensamos na educação tradicional neste país. Para atrair uma população diversificada de estudantes, devemos realmente entender os obstáculos que enfrentam algumas populações na educação. Seja financeiramente, academicamente ou logisticamente, precisamos encontrar maneiras de desmontar sistematicamente esse obstáculo e projetar programas educacionais que atendam às necessidades dos estudantes do mundo real. Isso pode incluir processos de recebimento simplificados, cursos da Internet, opções aprimoradas de bolsas de estudos, programas de apoio permanente e tecnologias inovadoras que incentivam o envolvimento e o sucesso educacional dos alunos.

Também precisamos garantir que preparemos adequadamente os alunos de sucesso acadêmico e prático da carreira, complementando o aprendizado de uma sala de aula com experiência clínica prática. Parcerias com hospitais e centros de saúde podem fornecer aos alunos experiências educacionais que imitam o ambiente clínico e fornecem uma compreensão real das habilidades necessárias para a área especial selecionada. Essas são etapas críticas para espalhar oportunidades educacionais para vários estudantes interessados ​​na profissão de saúde.

Enquanto esses graduados continuam a atender aos pacientes, muitos deles retornam à prática em suas próprias comunidades, liberamos uma força de trabalho de saúde robusta e muito necessária que atende às necessidades críticas da atenção primária e da população insuficiente nos EUA quando esses graduados receberam apoio educacional e em Real, o treinamento necessário para ter sucesso, eles estão prontos no primeiro dia para atender às necessidades exclusivas dos serviços de saúde de seus pacientes. Ele usa isso para mães em áreas rurais – assim como pais, avós, tias e tios, irmãos e irmãs, filhos e filhas e toda a comunidade.

O código postal nunca deve servir como um obstáculo à abordagem dos serviços críticos de saúde. Aqueles que vivem em comunidades rurais enfrentam desafios únicos à saúde, e as mulheres, incluindo mulheres grávidas, estão entre as influências mais importantes. Precisamos expandir o pipeline de diferentes profissionais de saúde e equipá -los com treinamento especializado e de alta qualidade para servir essas comunidades. Ao fazer isso, podemos desmantelar obstáculos para cuidar e ajudar a satisfazer as necessidades exclusivas de saúde de pacientes rurais.

Blake Simpson é o principal secretário de comunicações e questões corporativas Adtalem Global Education.

