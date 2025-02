Como Bauhaus e arquitetos imigrantes inspiraram ‘brutalista’

László Toth, o arquiteto judeu húngaro e o sobrevivente do Holocausto, emigrou para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial em busca de uma nova vida. Após um começo difícil, um rico empresário reconhece seu talento e oferece a ele um emprego que mudará sua vida.

Este é um resumo muito curto de Brady Corbeta Brutalistainterpretado por Adrien Brody como Toth. Enquanto o personagem principal é Quase um filme de quatro horas é inventado, sua história é inspirada por muitas figuras reais.

Durante a ascensão do nazismo na Alemanha, e especialmente após a morte de fato República de Weimar Em 1933, muitos intelectuais, cientistas e outras pessoas educadas decidiram emigrar em busca de um clima mais favorável no qual eles trabalhariam. Para muitos, era uma questão de vida e morte.

O legado de Bauhaus

Muitas dessas emigrações foram arquitetos associados à Bauhaus, uma escola de design e arquitetura bem conhecida fundada em 1919 em Weimar. A instituição, que mais tarde se mudou para Deszau e depois para Berlim, deixou um legado que dura até hoje.

Os diretores de Bauhaus estavam entre os que deixaram a Alemanha nesse período. Isso incluiu o arquiteto e fundador de Bauhaus Walter Gropius, que liderou a escola em Weimar e depois Deszau, e projetou um novo prédio lá. Seu sucessor Desaau Hannes Meyer também saiu, assim como Mies van der Rohe, que administrava uma escola em Desa e Berlim, onde o governo nazista fechou a escola.

Edifício Bauhaus em Dessau, projetado por Walter Gropius. (Foto: Wikimedia Commons)

Bauhaus era uma fundação indiscutível de pedra para o desenvolvimento cultural, político e social da Alemanha entrelaçada e, embora seu curso de arquitetura não tenha sido estabelecido apenas no meio do caminho, vale a pena estudar a escola de uma perspectiva arquitetônica.

Embora todos tivessem métodos e prioridades diferentes, os três arquitetos mencionados defendiam a forma de arquitetura moderna que refletia um movimento muito mais amplo que foi procurado – apenas sucesso parcial – estética e ética da arquitetura e até a vida naquela época. Todos os três aprenderam seus alunos a concordar com os estilos do passado a oferecer arquitetura progressiva que satisfez as necessidades físicas, estéticas e culturais da época.

Obviamente, esses homens não eram os únicos emigrantes da Alemanha nazista, mas suas histórias (e as de outras figuras de Bauhaus) podem nos ajudar a entender melhor essa emigração que muitas vezes é mal interpretada.

Sonho americano de Bauhaus?

Quando nos referimos a essa emigração de arquitetos e intelectuais alemães (ou culturalmente relacionados a Weimar alemão), a primeira foto que me vem à mente é a emigração para os Estados Unidos, o país de oportunidades – o arquiteto fictício brutalista László faz exatamente isso.

Essa migração é a mais famosa, certamente a mais comum, mas não a única. Além disso, geralmente inspira imagens de um arquiteto individualista (masculino, é claro) um gênio criativo que coloca seus ideais construtivos acima de tudo. Esta foto foi popularizada por Roman Ayn Rand de 1943 Fontee de acordo com Do mesmo título em 1949. Filme King VidorGary Cooper toca.

Gary Cooper e Kent Smith em Fonte1949 (Figura: Warner Brothers)

É verdade que a imagem é mais complexa e mais problemática. Embora nossos três arquitetos tenham um elemento comum – dedicação à arquitetura moderna e transformadora que moldou e moldou a vida moderna – nem todos emigraram para os EUA. Eles também não foram ao mesmo tempo, ou com as mesmas aspirações, dedicação política e ética ou apreciaram sua própria arquitetura acima de tudo.

Walter Gropiusque era de uma família bem -fara, deixou inicialmente a Alemanha em 1934 para o Reino Unido antes de se estabelecer em Boston, Massachusetts, 1937, como uma faculdade de destaque, uma escola recém -fundada para a Universidade de Harvard de Harvard. Lá, além do ensino, ele estabeleceu uma prática arquitetônica chamada Colaboração de arquitetos.

Ludwig Mies van der RoheSem dúvida, o grupo mais brilhante, permaneceu na Alemanha até 1938, onde continuou a trabalhar em não um clima político completamente hospitaleiro. Ele finalmente se estabeleceu em Chicago como diretor do Instituto de Tecnologia de Illinois e iniciou uma ótima carreira que o tornaria o arquiteto do pós-guerra dos EUA (talvez do mundo). Seu trabalho foi crucial para, entre outras coisas, o desenvolvimento de um prédio de escritórios corporativos que aboliria o capitalismo expansionista dos EUA após a guerra.

Retrato Lilly Reich. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-S)

Vale a pena mencionar aqui seu parceiro de negócios, designer e arquiteto de longa data de Berlim Lilly Reichque também ensinou em Bauhaus. Até recentemente, Reich ignorava isso devido ao seu papel direto na maior parte do trabalho de Mies van del Rohe e sua produção individual. Felizmente, pesquisadores gostam Laura Martínez de Guereño Agora a luz brilha em sua vida e trabalho.

Por sua parte, Reich decidiu ficar em sua Alemanha natal. O status de sua esposa, sem dúvida, contribuiria para essa decisão, embora seja difícil dizer em que medida.

Visões arquitetônicas socialistas

Como podemos ver, naquela época, as mulheres de arquitetos realmente trabalharam na Alemanha, mesmo que seu gênero os tornasse invisíveis.

Também havia, sem dúvida, muitos arquitetos cujo perfil não se encaixava no molde de um forte gênio criativo, mas o de intelectuais progressistas e politicamente comprometidos. Em muitos casos, essas pessoas estavam muito próximas do comunismo e da alternativa oferecida pela Rússia soviética na época.

Hannes Meyer 1928 (Foto: Hermann Bunzel/Wikimedia Commons)

Hannes MeyerO menos conhecido dos três diretores mencionados de Bauhaus aqui, eles escolheram nesta segunda vez.

Sua busca pelo local ideal para trabalhar não incluía uma sociedade individualista e comercializada do capitalismo americano, mas, seguindo suas próprias preferências comunistas, a URSS, onde chegou no final da década de 1930. Seu modelo era um arquiteto completamente a serviço da sociedade, e ele evitou qualquer protagonismo estético ou artístico. Ele estava convencido de que esse tipo de arquitetura só poderia ser praticado em uma classe sem classe, onde os agentes de produção pertenciam ao proletariado.

Ele permaneceu em Moscou até 1936, quando a terra, sob a ditadura de Stalin, ficou mais fechada pela presença. Depois de retornar à Alemanha, ele emigrou novamente para o México em 1939 e trabalhou por dez anos no meio dos programas progressistas de reforma social e política do presidente Lázar Cárdenas. Ele finalmente retornou à sua terra natal, a Suíça, onde morreu em 1954.

Os emigrantes que seguiram os passos de Meyer não apenas queriam evitar os EUA, mas também procuraram um refúgio onde pudessem (ou acreditar que poderiam) seguir melhor seus ideais. Em vez de belos edifícios, eles imaginaram uma arquitetura que ajudaria a criar uma nova sociedade e uma nova humanidade.

De fato, de acordo com um arquiteto e um estudioso Daniel talentosoProvavelmente havia um “Red Bauhaus” que fez arquitetos modernos que, após sua fuga da Alemanha nazista, trabalharam para o governo soviético.

Esses outros casos, cujas trajetórias mal esboçamos aqui eram menos conhecidas pelo público em geral e até recentemente os acadêmicos. No entanto, isso não diminui seu significado e eles merecem um lugar maior na história do que parece que eles conseguiram.

José Vela Castillo é professor de teoria, história e projetos de arquitetura na Escola de Arquitetura e Design do IE IE Universidade.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

Fonte