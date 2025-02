Este é um problema com frango e ovo: restaurantes lutamPreços dos ovos americanos gravadosMas suas omeletes, Charmble e Huevos Rancheros podem fazer parte do problema.

O café da manhã deve florescer nas refeições americanas.Primeira horaA cadeia de restaurantes que serve café da manhã, café da manhã e almoço quase dobrou seus locais na última década a 570 dC. O EGSS UP Grill tem 90 restaurantes em nove países do sul, em comparação com 26 em 2018. O segundo café com a Flórida comemorou seu 100º restaurante no ano passado.

Cadeias de fast foodEles também adicionam mais itens de café da manhã. A Starbucks, que iniciou lanches de ovo em 2017, agora tem um menu de café da manhã com 12 ovos separados contendo ovos.Wendy’sRE -Introduzido café da manhã em 2020 e oferece 10 itens de ovo.

O site do Yelp disse que 6.421 café da manhã e café da manhã foi inaugurado nos Estados Unidos, 23% a mais que em 2019.

Nos momentos normais, os fabricantes podem satisfazer a demanda por todos esses ovos. Mas no cursoInterrupção da gripeo que até agora forçou as fazendas a quase abate159 milhões de galinhas, perus e outros pássaros –Incluindo quase 47 milhões desde o início de dezembro – compensasuprimentose empurrando preços. Em janeiro, o preço médio dos ovos nos Estados Unidos atingiu um recorde de US $ 4,95 por dúzia.

A porcentagem de ovos que vão para nós, restaurantes em frenteOutros lugaresComo produtos alimentícios ou fabricantes de alimentos, ele não está disponível ao público. Os alimentos americanos de comida, fornecedor de restaurantes e alimentos Cal-Maine, o maior fabricante dos EUA, não responderam aos pedidos de PRESA associados de comentários.

Mas a demanda do restaurante está quase certamente crescendo. O tráfego de pedestres nos restaurantes americanos aumentou mais desde 2019 para as refeições da manhã de 2019, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado da Circun. O horário de funcionamento antes da demolição consistia em 21% do total de visitas ao restaurante até o ano de 2024.

Os sanduíches de café da manhã são a ordem mais popular durante as visitas da manhã, disse Circuna, e 70% dos sanduíches de café da manhã nos menus dos EUA incluem ovos.

Diretor executivo do Grint Ricky Richardson disse que os restaurantes para o café da manhã foram atrásPandemia de coidPorque as pessoas desejavam conforto e conexão. ComoA inflação fez comidaMais caros, os clientes consideraram o café da manhã e o almoço mais acessíveis para comer, disse ele.

O crescimento da demanda por um restaurante redefine o padrão que apareceu durante a pandemia, quando os consumidores tentaram mergulhar ovos para uso doméstico, mas os restaurantes precisavam de menos deles, porque muitos deles tiveram que fechar por um tempo, de acordo com Brian Earnest, O principal economista de proteínas animais de Cobank.

Uma mudança na tendênciaDesde então, eles causaram maior estresse no mercado. Os americanos estão cada vez mais procurando proteínas com vários ingredientes adicionados, e os ovos correspondem a essa conta.

“Os consumidores acham que os ovos são realmente frescos; portanto, se você fizer algo com ovos, sabe que é fresco”, disse Earnest.

Resolva preocupação com os direitos dos animais,McDonald’sE algumas outras empresas cruzaram para 100%ovos sem gaiolaque limita as fontes de onde comprarão. Dez países, incluindo Califórnia e Colorado, aprovaram leis que limitam a venda de ovos a produtos de um ambiente sem gaiola.

“Esse mercado o torna muito mais complexo do que há 20 anos”, disse Earnest.

Existem preços mais altosatingindo os restaurantes com força. Os preços sondados dos ovos na semana passada atingiram uma média nacional de US $ 7,34 por dúzia, de acordo com o Ministério da Agricultura dos EUA. Isso foi 51% a mais do que no início do ano. Grandes custos podem ser mais altos que os preços de varejo, porque os alimentos usam ovos como líder de perda para levar os clientes à porta.

Algumas correntes, comoVaffleEles adicionaram uma cobrança extra para ajudar a compensar os custos dos ovos. Outros podem recorrer a deputados de ovos, como amido de Tapioca, para algumas receitas ou cortar pratos de ovos do menu, disse Phil Kafarakis, presidente e diretor executivo da International Food Manufacturers Association.

O presidente e diretor executivo da primeira visualização de Chris Tomasso disse que os ovos são críticos para a marca da cadeia e que estão na maioria de seus lances, no centro da placa ou como ingrediente na massa. Até agora, ele disse, a empresa conseguiu obter os ovos de que precisava e não cobra por eles mais.

A primeira hora também aumenta o tamanho da parte para objetos que não são de OGG, como carne e batatas, disse Tomasso.

Richardson, do The Eggs Up Grill, disse que havia se encontrado recentemente com franqueados para falar sobre adicionar uma cobrança extra, mas eles decidiram contra.

“Os ovos sempre foram e continuarão sendo uma parte importante da dieta americana”, disse Richardson.

—Dee-Ann Durbin, escritor de negócios da AP

