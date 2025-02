Como competir globalmente em uma raça mineral crítica

O Fast Company Council é uma comunidade de membros privados de líderes, especialistas, executivos e empreendedores influentes que compartilham suas idéias com nosso público. Os membros pagam taxas anuais de associação pelo acesso à aprendizagem de pares e liderança de pensamento, eventos e muito mais.

A mineração do lítio da Virgem é um ponto focal para os EUA e é necessário para o crescimento do país no mercado mineral crítico. No entanto, existe outra fonte primária para o seguro de baterias -chave (lítio, níquel, cobalto e manganês), que é a reciclagem de baterias para o fim da vida e resíduos. A fonte doméstica é crucial para espalhar nossos esforços de produção, e é necessário complementar a reciclagem e a mineração entre si, se quisermos ter sucesso em nossos esforços de estabilização da cadeia de suprimentos.

Atualmente, eles produzem uma massa preta (reciclagem de saída de metais de íons de lítio que podem retornar à cadeia de suprimentos). Nos próximos anos, teremos um grande suprimento desse material que será facilmente acessível ao mercado doméstico. O que também é importante é que teremos um aumento da capacidade de refinamento de desenhar materiais críticos contidos na massa preta disponível doméstica para permitir que a produção de cátodo produza pó de cátodo para produtores de células.

A indústria global de minerais críticos está em um caminho de crescimento e há uma enorme oportunidade de devolver esses metais dentro de nossas fronteiras e recusá -los a produzir novos materiais, incluindo sistemas de armazenamento de energia, progresso tecnológico, produtos de consumo e aplicações de defesa. Agora é a hora de fortalecer a estratégia americana de materiais críticos e competitividade global, com ênfase nos principais fatores:

Acelerando o acesso a minerais críticos no país

Tornando -se um fabricante líder de minerais críticos

Comprometer -se com o aumento da produção de matéria -prima nos EUA

Influência global

Os desafios do treinamento na indústria de baterias são semelhantes a outras indústrias de crescimento, com muitos novos participantes não entendem completamente o investimento necessário para o sucesso do mercado. A experiência principal e a compreensão dessa complexa rede de conexões mútuas que simplifica o curso do trabalho para oferecer material doméstico útil. Outros fatores, como os custos de compra de materiais inflados, terão que redefinir muito menos para fazer com que a indústria seja bem -sucedida. E com os preços de metal de hoje na troca de metais de Londres, as expectativas devem se concentrar no retorno do capital investido para a produção desses minerais críticos.

Permitir uma fonte doméstica de que a prioridade da prioridade em terras nas instalações de materiais críticos, com foco especial na purificação, é o caminho para a estabilidade. Uma vez que esses materiais estiverem dentro de nossa fronteira, temos que mantê -los aqui. Podemos conseguir isso através de um sistema de loop fechado. Quando os consumidores e os fabricantes de equipamentos originais têm uma bateria no final de suas vidas ou resíduos, eles devem coordenar com um reciclaz certificado para transporte seguro, classificação, desmontagem, processamento e desenho de materiais críticos na bateria para retornar às cadeias de suprimentos domésticos. Ao ativar esse modelo comprovado em maior medida, podemos aumentar o acesso e a capacidade no país, mas devemos ser lucrativos.

Tornar -se um líder crítico da produção mineral melhoraria a dedicação de uma nova administração à produção americana, segurança nacional, competitividade global e fortalecendo nossas cadeias de suprimentos.

Na produção terrestre

Para garantir que haja um investimento sustentável em toda a cadeia crítica do suprimento mineral, a cadeia de suprimentos geral precisa de um modelo de negócios lucrativo que possa trazer de volta o investimento necessário. Além disso, eles agora podem ser um fabricante crítico líder de minerais e usinas de energia, lançando a produção para melhorar as fontes de defesa nacional, reduzindo o mineral dependendo de assuntos estrangeiros e apoiando a prioridade da abordagem acelerada de minerais críticos no país.

Ao reciclar e recuperar esses materiais a curto prazo, podemos começar a melhorar nossas cadeias de suprimentos, trabalhando para garantir que os EUA garantem materiais críticos para a sustentabilidade a longo prazo.

David Klanecky é o CEO e presidente da Cirar Solutions.

Fonte