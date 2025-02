Como convencer seu empregador agora para permitir que você trabalhe no exterior

Trabalhar no exterior pode ser exatamente o que é sua carreira e vida pessoal – você precisa. Isso (e entes queridos) expõe você com um novo, diferente e potencialmente gratificante de modos de vida. Isso estende sua visão de mundo. E constrói uma habilidade e uma reputação que pode servir bem no seu chão no caminho.

Marissa Andrada, que governava as pessoas por equipes dispersas nas principais organizações, incluindo Kate Slea, Starbucks, Red Bull e Universal Studios, lembra um funcionário americano que estava convencido de que assumiu o papel em Hong Kong para levar a recursos humanos para o asiático-Pacífico região. Quando a mulher retornou aos Estados Unidos após o final de sua tarefa, ela rapidamente se mudou para a administração das operações globais de RH. “São fabricantes de carreira para pessoas, definindo momentos, onde você pode mostrar essa capacidade não apenas de assumir esse conhecimento, mas também criar algo na trilha dessa cultura local. Você amadurece tanto quanto um ser humano como líder “, diz ela.

As empresas também se beneficiam do emprego, desenvolvimento e suporte para expatriados, pois todos permitem gostar de uma base de clientes mais ampla, reter talentos excelentes e gerar força de trabalho mais diversificada e qualificada.

“As organizações devem realmente incentivar mais”, diz Anita Woolley, professora de comportamento organizacional da Escola de Negócios de Tepper, Carnegie Mellon, que se concentra na produtividade e cooperação entre as equipes distribuídas. “Quando você tem indivíduos com experiência em várias culturas, eles contribuem para uma quantidade enorme para facilitar o trabalho de qualquer equipe em que essas equipes sejam compartilhadas pela mesma experiência cultural ou não”, acrescenta ela.

Obviamente, a instalação de uma loja em outro país não pode e não deve ser uma decisão. “Embora isso possa ser uma aventura divertida que pronuncie a cultura, há coisas que você precisa considerar – e depende de onde você está e na sua fase de vida. Funciona para sua família? Está agindo para você?”

Mas se a resposta for ecoada “Sim”, aqui estão três oportunidades de manter um emprego com uma empresa americana enquanto moram no exterior:

1. Transferência para outro escritório

Digamos que sua empresa tenha uma sede ou presença em outros países e queira matar um lugar. A primeira coisa necessária é iniciar essas conversas o mais rápido possível.

“Tive essa conversa com seu gerente O:” Ei, estou realmente curioso para saber o que está acontecendo deste lado do mundo e qual é o processo de chegar lá? “, Diz Andrada. Se você se aproximar do seu chefe ou se preocupar em poder reagir, pense com quem você se sente confortável confiando nesse objetivo”. Para as relações com os funcionários – e apenas converse com eles “, diz ele, acrescentando:” Não há vergonha.

Quando você estiver claro sobre os detalhes e procure compras internas, você precisará fazer um terreno forte, o que deve fazer você se mover de todas as pessoas. Liquidar seu efeito atual e as vitórias crescentes que você liderou e, em seguida, concentre -se no que você pode oferecer a uma nova equipe ou escritório ou como sua mudança terá um efeito positivo na sua equipe com base nos EUA. “Se é uma organização que tenta incentivar uma melhor coordenação em diferentes locais, se alguém familiarizado com um local for para outro local é incrivelmente útil”, diz Woolley.

Além disso, cubra onde e como você agregará valor em termos de construção de relacionamentos e moral. “A vantagem é quando você diz:” Aqui está minha experiência com essa cultura. Aqui está o idioma sobre o qual posso falar “, diz Andrada. Ele acrescenta que isso não significa que você precisa fluência fluente fluente no idioma local – você já deve estar aberto a aprender e assimilar e mostrar os passos que você está tomando para se tornar Nesta área, como login para um curso de idioma ou etiqueta.

“As pessoas mais bem -sucedidas que vi realmente o aceitaram”, diz ela.

2. Negocie uma função remota

O que você diz para um caso em que não pode se mudar para outro escritório, mas pode haver espaço para um trabalho de longo prazo completo? As dicas acima são aplicadas aqui, mas você também deseja abordar como projetará e gerenciará seu tempo sem supervisão direta. “Se alguém não o administrar lá … como você se tornará auto-governamental, como você se certificará de ficar conectado, você se comunica com seus principais parceiros nos EUA?” Andrada diz.

Depois de ser aprovado para um trabalho a distância e se estabelecer em seu novo local, leve esse conselho sobre como trabalhar regularmente. “Conheça as pessoas onde estão”, acrescenta Andrada, sendo consistente e transparente comunicador e definindo claramente seus resultados, prazos e outros requisitos de seu gerente e equipe.

No processo de negociação, você pode mencionar outras subidas à presença no segundo fuso horário. Por exemplo, a aplicação em horas diferentes pode ajudar a preencher prazos apertados, expandir a clientela ou fornecer um serviço abrangente aos clientes.

Se sua empresa não possui o hardware, o software e a equipe apropriados, o HR para apoiar o trabalho remoto, explique que o investimento e a construção dessa infraestrutura podem beneficiar todos -e a essência.

“Se existe uma categoria de talento para a qual uma organização está atualmente lutando pelo emprego, muitas vezes vinculando esse tom com esse ponto de dor pode ser útil”, diz Woolley. “Se eles estiverem definidos para permitir que as pessoas trabalhem remotamente, elas poderão contratar mais pessoas de diferentes locais. E você pode simplesmente afirmar enquete Após uma pesquisa com os candidatos atuais de emprego ou pessoas que estão dispostas a se mudar e que a opção de trabalho remoto é extremamente atraente e algo que aprecia muito mais do que muitos outros aspectos do trabalho. “

3. Procurando trabalho

Talvez sua empresa não permita trabalho remoto ou tenha sistemas para trabalhadores que vivem fora dos EUA, se no exterior for realmente o seu sonho, você pode ter que caçar algo mais amigável (ou, alternativamente, se tornar seu próprio chefe).

Antes de solicitar a função, limpe os requisitos para cumprir as condições, como o processo de permissão de visto ou trabalho e se a empresa é patrocinada. “A maneira mais fácil será se você encontrar uma organização que já tenha distância ou distância já à distância – eles já estão configurados para lidar com alguns deles”, diz Woolley, acrescentando: “Se essa é uma organização que é Nem mesmo disposto a falar quando estão quando estão de maneira a contratá -lo, é um sinal bastante forte.

Conversar com moradores ou emigrantes pode ajudar a descriptografar a logística, encontrar empregos abertos e verificar os locais da qualidade de vida. “Comece a construção de uma rede de pessoas com sede na área”, diz Andrada, usando o LinkedIn ou outras comunidades da Internet.

Em seguida, ajuste sua aplicação ao padrão do país. Por exemplo, um currículo ou ser pode ser mais comum e mais aceitável que o resumo tradicional.

Na fase de oferta, faça sua pesquisa sobre o custo de vida e o mercado para avaliar com precisão quanta receita você precisa para se estabelecer confortavelmente – e, diz Andrada, espere que esse número possa ser menor do que o que você faz nos EUA

Funcionários de qualidade devem trabalhar no exterior

Independentemente da sua situação, se você deseja alterar sua base em seus negócios atuais ou encontrar uma nova empresa com acesso no exterior, Andrada diz que esses dois recursos compõem os principais candidatos globais: habilidades técnicas e o que ela chama de “conhecimento tribal”.

O conjunto ideal de habilidades técnicas será diferente dependendo do seu setor, mas, em geral, as empresas desejam mover (ou alugar) funcionários cuja experiência em nicho não pode ser facilmente repetida ou encontrada em outro lugar – por exemplo, IA generativa ou análise de dados. “Se você tem um conjunto de habilidades que está faltando, essas pessoas sempre podem enviar mais solicitações”, diz Woolley.

O conhecimento tribal, como Andrada o define, é uma experiência e conhecimento enraizados que geralmente são encontrados apenas em funcionários veteranos em uma empresa em particular. Desde que parte do crescimento e expansão da empresa já existe há algum tempo e incentivou fortes relações e reputação, e então “trazê -la (ing. Essa outra parte do mundo é realmente valiosa para essas empresas de base global”, diz ela. As organizações têm maior probabilidade de patrocinar seu visto se o seu “conjunto de conhecimento único” não puder ser encontrado localmente nessa região, acrescenta ela.

Por trás desses dois atributos, você precisa ser um alto desempenho. “É mais fácil quando você já está produzindo”, diz Adrada. Para os candidatos a emprego, isso significa que você pode mostrar de forma clara e confiante seus resultados e como contribuir de maneira única para o sucesso de empresas e equipes anteriores, global ou não.

Por fim, diz Woolley, ir para o exterior começa com o ambiente de trabalho certo.

“Encontre uma organização que o apoiará nisso e, idealmente, reconhecerá como vale a pena para eles”, diz ela. “Porque então é provável que eles forneçam um monte de recursos que ajudassem a se mudar para esse novo local, talvez até ajudá -lo a se mover, pode até fornecer algum apoio local enquanto se instala em um novo local”.

E quando isso finalmente acontecer, dê -se tempo e paciência para se adaptar totalmente. “Você está simplesmente se preparando para frustrar”, acrescenta, se espera que se contente apenas por alguns dias.

