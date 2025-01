O funil de vendas continua sendo um aspecto fundamental do pipeline de vendas, movendo um cliente potencial desde o contato inicial com uma empresa até sua eventual conversão em um cliente pagante.

Compreender o que é um funil de vendas e as várias etapas de um funil de vendas é essencial para que uma equipe de vendas crie um funil de conversão eficaz, conforme descrito neste artigo. Com esse conhecimento, os proprietários de pequenas empresas estão prontos para projetar seu próprio funil de vendas que impulsiona as vendas e aumenta os lucros.

Como construir um funil de vendas para sua empresa

Um funil de vendas eficaz ajudará sua pequena empresa a converter mais clientes e fechar mais negócios? Você aprendeu os quatro estágios do funil de vendas e viu vários exemplos de funil de vendas e agora está pronto para construir um funil de vendas para sua empresa?

As etapas a seguir ajudarão você a criar o funil de vendas certo para apoiar sua estratégia de marketing:

1. Reúna informações sobre o seu mercado-alvo

A informação é fundamental para compreender seus clientes potenciais, e a primeira etapa na construção de um funil de marketing eficaz é coletar dados sobre seus clientes atuais e público-alvo. O que interessa aos seus atuais clientes pagantes e o que os atrai para a sua marca?

Conduza pesquisas competitivas para entender melhor por que os clientes em potencial preferem outras marcas. Quanto mais informações você coletar sobre seu mercado-alvo, mais eficazmente aprenderá como criar um funil de vendas.

2. Atraia a atenção com valor

Seu funil de vendas não será eficaz se você não atrair clientes em potencial para ele. Para chamar a atenção deles, forneça algo de valor. Por exemplo, um restaurante pode oferecer um cupom para uma sobremesa grátis aos clientes que assinam seu boletim informativo por e-mail.

Outras maneiras de chamar a atenção incluem estratégias de SEO, postagens em mídias sociais e referências de clientes. Um funil de vendas diversificado usará vários métodos para atrair clientes em potencial.

3. Nutrir clientes potenciais com conteúdo

Uma coisa é ter interesse e desejo de construir um funil de vendas para sua pequena empresa; outra bem diferente é criar um funil de conversão que atraia leads e feche negócios. Depois de atrair clientes com uma oferta valiosa, para onde eles irão?

Uma maneira de gerar leads com conteúdo é construir uma página de destino à qual outros esforços de marketing possam vincular. Lá, os clientes podem receber postagens de blog, vídeos e e-books interessantes e úteis para se informarem ainda mais sobre a marca, seus produtos e serviços. Outro método de nutrir leads com conteúdo é configurar uma campanha por e-mail, enviando informações para as caixas de entrada dos clientes ao longo do tempo.

4. Faça as pessoas agirem

Depois de adicionar as etapas do funil de vendas para gerar interesse em sua empresa, produtos ou serviços, é hora de fazer com que seus clientes potenciais entrem em ação. Continue seus esforços de marketing ao longo do funil de vendas, atraindo visitantes do site com uma página de destino e postagens de blog envolventes, empurrando suavemente os clientes potenciais do estágio de interesse para a meta.

Não presuma que seus clientes em potencial tomarão automaticamente uma decisão de compra com base no conteúdo que você fornece. Certifique-se de que seu conteúdo inclua uma frase de chamariz clara, solicitando uma venda ou uma reunião de acompanhamento.

5. Feche o negócio e mantenha contato

Seu funil de vendas não termina com uma frase de chamariz. Quer a venda seja online ou em loja física, a etapa final do funil de vendas ocorre com uma transação monetária. Só então o cliente se converte totalmente em uma venda.

É claro que um processo de vendas bem-sucedido não apenas aceita o dinheiro do cliente e o esquece. É importante promover a repetição de negócios e reter clientes conquistados com dificuldade. Fique em contato com os clientes durante toda a jornada do cliente, fornecendo mais conteúdo para impulsionar vendas adicionais.

6. Otimize seu funil de vendas

Só porque você construiu seu funil de vendas, não significa que o processo acabou. É de vital importância monitorar continuamente seus resultados e procurar áreas fracas de fluxo onde parece estar caindo mais. Gerenciar adequadamente seu funil de vendas significa otimizá-lo para melhoria contínua.

Não sabe como otimizar seu funil de vendas? As dicas a seguir devem ajudá-lo ao longo do caminho:

Avalie seu conteúdo em todas as fases do funil de vendas. Qual é o desempenho de cada seção e quantos clientes em potencial o conteúdo está atraindo? Se algum conteúdo tiver desempenho pior do que outros, ou se os clientes em potencial não clicarem nas frases de chamariz, é hora de retrabalhar seu conteúdo de marketing.

Revise sua página de destino. O conteúdo reflete a oferta que levou o cliente até lá? Existe um apelo à ação e o site recolhe informações de contacto de potenciais clientes?

Compare os resultados de diferentes ofertas para entender melhor qual valor está atraindo a atenção do cliente e qual não está. Quantas compras são resultado de vários e-mails e outras campanhas de marketing? Se nada disso estiver ganhando força, talvez seja hora de retrabalhar seu funil de vendas.

Acompanhe suas taxas de retenção de clientes. Quantas conversões levam a vendas adicionais, vendas cruzadas ou compras repetidas? Seus clientes existentes estão recomendando a pequena empresa para novos clientes? Se a resposta for não, é fundamental melhorar a comunicação com seus clientes atuais para melhorar a retenção, o que é fundamental para o sucesso.

O melhor software de funil de vendas

Ainda não sabe como criar um funil de vendas? Não se preocupe, você não está sozinho. Muitos proprietários de pequenas empresas procuram ajuda para criar funis de conversão eficazes e usam ferramentas de software de funil de vendas para ajudá-los a projetar, implementar e otimizar os funis de vendas e marketing mais eficazes para melhorar o processo de compra.

Procurando o melhor construtor de funil de vendas? As cinco ferramentas de software a seguir oferecem algumas das melhores opções para construir funis de vendas eficazes:

GetResponse

O software de funil de vendas ponta a ponta é popular porque oferece uma solução de marketing completa, incluindo ajuda em tudo, desde campanhas de mídia social até páginas de destino e automação de e-mail. Os usuários podem até vender produtos através GetResponse ou integre o software à sua solução de comércio eletrônico existente.

Preço: US$ 49 a US$ 165 por mês para 1.000 a 10.000 usuários

Mapa

Ideal para agências, Mapa oferece uma solução completa para otimizar seu ciclo de vendas. Este software completo permite que você crie um modelo de vendas de negócios, fornecendo construtor de sites e páginas de destino, banco de dados de leads de CRM, automação de marketing por e-mail, formulários de aceitação, hospedagem de vídeo, chat ao vivo e formulários de cobrança.

Preços: de 79 a 249 dólares por ano

Páginas principais

Os empreendedores podem coletar um número ilimitado de clientes potenciais com Páginas principais software de construção de funil de vendas. Os populares planos ilimitados permitem que os usuários criem seus próprios sites responsivos para dispositivos móveis, páginas de destino, páginas de vendas e pop-ups usando um editor simples de arrastar e soltar. Embora o software não inclua ferramentas de marketing por email, também é uma opção mais barata do que muitas alternativas.

Preços: De $ 37 a $ 321 por mês

Systeme.io

O software oferece um plano gratuito com vários recursos, o que o torna um popular criador de funil de vendas. Systeme.io ajuda os usuários a gerenciar e automatizar suas campanhas de e-mail, vender produtos, oferecer cursos online para ganhar atenção e credibilidade e configurar seus próprios programas de afiliados para impulsionar seus esforços de marketing. O serviço inclui ainda um modelo de funil de vendas de amostra grátis.

Preço: Gratuito para 2.000 peças de conteúdo, depois US$ 32 a US$ 116 por mês para mais

ClickFunnels

As equipes de vendas podem gerenciar seu processo de funil de vendas para um número ilimitado de contatos com o software ClickFunnels. A ferramenta fácil de usar foi projetada para proprietários de pequenas empresas com pouco ou nenhum conhecimento de codificação e inclui recursos como construtor de landing page, editor de pop-up e vários exemplos úteis de funil de vendas.

Preços: US$ 97 para contatos ilimitados a US$ 297 por mês para tudo ilimitado

Quanto custa construir um funil de marketing de vendas?

Um funil de vendas eficaz pode variar de US$ 30.000 a US$ 50.000, de acordo com os especialistas da Stashlr. Este preço varia dependendo do número de streams, das suas funções e das ferramentas neles integradas. Alternativamente, você pode usar um software de funil de vendas para criar seu próprio funil de vendas por menos de US$ 100 por mês.

Como você cria etapas do funil de vendas no Excel?

Você pode projetar seus próprios estágios do funil de vendas no Excel usando o fluxograma do software popular. Na verdade, os usuários do Excel podem criar um fluxograma incorporado em algumas etapas simples:

Crie um gráfico com uma coluna para estágios de fluxo e outra coluna para valores. Marque todos os dados. Abra a guia “Inserir”. Selecione “Inserir gráfico em cascata, funil, estoque, superfície ou radar”. Selecione “Transmitir”.

