Como criar um negócio e

Business E -It é uma ferramenta incrivelmente importante. Ajuda você a tornar sua vida pessoal separadamente, em vez de misturar tudo, e no geral parece mais profissional. Usando endereços de negócios e -estrela, você pode criar uma melhor experiência do usuário para outras pessoas, mantendo as coisas organizadas. Existem muitos recursos gratuitos de conta comercial à sua disposição.

Neste artigo, examinaremos alguns dos melhores endereços gratuitos e -Šte e como começar.

Como criar um endereço e endereço comercial

As etapas para criar um endereço comercial e serão distinguidas, dependendo do cliente do Estado E que você usa, mas o procedimento geralmente é simples. Veja como criar um endereço comercial e -ad:

Compre o nome de domínio e inscreva -se em um provedor de hospedagem ou decida sobre o serviço E -Stage. Crie seu endereço E -Ad, que pode conter contas genéricas e -stuce, como contact@yourdomain.com ou hello@yourdomain.com. Se for mais fácil, você também pode definir seu correio comercial -se for mais fácil. Adicione o estado E -Estado, incluindo seu nome, título, logotipo da empresa e formulário de contrato alternativo. Adicione seu endereço ao seu site e mídia social para fazer com que clientes e clientes saibam como entrar em contato com você.

Etapa Descrição Compre um domínio e inscreva -se para hospedar Selecione e registre seu nome de domínio via Registrador de Domínio e inscreva -se no serviço de hospedagem. Crie um endereço EMPRESAS Defina a empresa E -– -A empresa, como contact@yourdomain.com ou yourname@yourdomain.com. Adicione a assinatura e -ste Ajuste o seu e -signature -baseado, incluindo seu nome, título, logotipo da empresa e contatos. Integrar o endereço e -este ao site e mídia social Mostre a sua empresa e -stand em seu site e perfis de mídia social para facilitar o acesso ao contato.

Qual é o endereço do Business E -Student?

O endereço E -BASIC Business é basicamente exatamente isso -o endereço e -add associado à sua empresa. Normalmente compartilha o mesmo nome de domínio que sua empresa, então @yeanebusiness.com, não @gmail.com ou @hotmail.com. O uso de seu próprio domínio mantém consistente que clientes e clientes procurem você, e é mais fácil reconhecer ao navegar no seu site.

Por que você precisa de um endereço comercial e

A importância de um endereço profissional e uma conta comercial ou uma conta comercial não pode ser subestimada no ecossistema digital de hoje. É importante por muitos motivos, como:

Parece profissional: Os negócios e -com um domínio adaptado é uma imagem mais profissional e é mais provável que atraia clientes. Deixe as coisas serem organizadas: O Business E Bills pode ajudá -lo a simplificar seu trabalho e garantir que você possa seguir tudo em um só lugar. Promove sua marca: Cada vez que você envia e -Auction da sua empresa e – -, ele oferece mais reconhecimento da marca. Aumenta a detecção: É muito mais fácil para os clientes procurar e recorrer a uma mancha profissional e – -a, não pessoalmente.

Como fazer um profissional de empresário

Existem várias maneiras de fazer com que seu endereço profissional pareça bom e ganhar confiança dos clientes. Vejamos as principais coisas que você deve considerar.

As principais coisas para ligar

Domínio ajustado com o nome da sua empresa Cliente E -Mail oferecendo um bom plano de hospedagem Armazenamento na Internet, como armazenamento em nuvem E -mail curto e simples como ‘hello@yourbusinessnameme.com’ ou ‘contact@yourbusinessname.com) Signat e -stest com o nome da sua empresa e mais detalhes sobre como entrar em contato Pseudonime e -planos adicionais, se necessário, para serem organizados (ou seja, separação do feedback do cliente do e -mail geral)

Melhor plataforma para criar um endereço E Business E

Ao procurar plataformas para aprender a criar um negócio E, vários fatores precisam ser considerados. É importante encontrar um provedor que ofereça email de domínio adaptado, permitindo que você configure um endereço de e -mail com base no domínio. Geralmente, a maioria dos provedores de serviços inclui uma conta de hospedagem na web, juntamente com um endereço E BUSINESS EMPRESAS.

Gmail

Uma vez G apartamento, um Google Work Space A conta é uma das melhores opções para serviços abrangentes e -ad. Você pode abordar outros aplicativos do Google com o Gmail, como calendários, documentos, folhas e muito mais, então existem muitos valores.

Os planos básicos para o espaço de trabalho do Google começam com US $ 6, e existem inúmeras opções de hospedagem que se adaptarão à sua empresa como expandindo.

Anfitrião azul

Anfitrião azul E -isso é útil se você tiver um site do WordPress ou planejar. O Bluehost é um provedor de hospedagem e oferece um pacote de hospedagem na web junto com o e -mail de negócios. Com uma conta Azulhost, você pode criar um e -mail com seu próprio alcance e amarrar um cliente dos correios para facilitar o gerenciamento.

Godaddy

Godaddy é outro provedor de hospedagem da web para o site do WordPress e oferece contas e contas gratuitas de negócios com seu pacote de hospedagem. Godaddy usa seu próprio espaço de trabalho e o cliente e -ATS ou o Microsoft Client E -Stage. As opções e as opções podem diferir dependendo de qual hospedagem é comprada. No entanto, é uma das soluções mais leves, porque você pode criar uma PESTE EMBALIONAL GRATUITA que está relacionada à sua conta de hospedagem.

Correios Zoho

Correios Zoho é um provedor de serviços -uma mordida que pode ser vinculada ao seu nome de domínio. O Zoho Mail fornece um serviço E -Osta para empresas seguras e seguras, e você pode conectar facilmente sua e -Hasty com o nome de domínio existente. O Zoho Mail também vem com as ferramentas de produtividade semelhantes ao espaço de trabalho do Google por valor agregado. O Zoho Mail oferece muita privacidade com sua facilidade, que pode ser uma ótima opção para equipes menores que desejam aumentar.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook É uma ótima opção para um e -mail comercial gratuito para sua simplicidade e usuários. Este serviço E -Service permite que você simplesmente crie um e -AF de negócios gratuito. Se você estiver interessado em mais produtos da Microsoft, poderá abordá -los com um plano pago. A Microsoft é frequentemente considerada em clientes com um padrão -ouro, o que a torna uma opção consistentemente popular para o endereço E Business E.

Como obter um endereço de negócios e negócios de graça gratuitamente

Existem muitas maneiras de olhar se você estiver procurando por um endereço e empresa gratuito. Muitos provedores de hospedagem tendem a tê-lo como um valor adicional para a hospedagem da web, por isso vale a pena olhar para essas opções-um lote se você tiver um site WordPress.

Fornecedores de Serviço E -osta, onde você pode criar um endereço E BUSINAL EMPRESENTO INCLUI:

GoDaddy (com um nome de domínio ou comprando hospedagem) Bluehost (com um domínio personalizado ou compra de hospedagem) Microsoft Outlook

Qual é a melhor maneira de obter um endereço profissional e -D?

Existem muitas plataformas à sua disposição para obter um e -item profissional para o seu negócio. Por exemplo, você pode usar plataformas como o Google Workspace, o Microsoft Outlook e o Zoho Mail para obter um endereço comercial para sua empresa usando seu próprio nome de domínio para trazê -lo de volta à sua empresa.

O Gmail é livre de emprego?

O Gmail tem uma variedade de planos pagos, dependendo das necessidades. Para o endereço comercial e -estação e outros aplicativos do G Suite, o plano básico começa a partir de US $ 6 por usuário. Os preços custam US $ 12 ou US $ 18 por usuário, dependendo das necessidades do armazenamento em nuvem e de outras considerações.

Integração de um e -stell de negócios com outras ferramentas de negócios

A integração dos negócios e -AP com sistemas de CRM, ferramentas de gerenciamento de projetos e outros softwares de negócios pode simplificar significativamente o trabalho do trabalho. Essa integração aumenta a eficiência, reduz a ingestão manual de dados e garante que todas as comunicações comerciais sejam centralizadas e facilmente acessíveis.

A manutenção do profissionalismo na comunicação é -depois

Para manter o profissionalismo na comunicação, é crucial se concentrar em uma linguagem clara e concisa, manter um tom respeitado e fornecer respostas rápidas. A atualização regular de sua assinatura e – -é um dado de contato relevante e credenciais profissionais também contribui para uma imagem positiva e profissional.

Criando um negócio e -a -bother para crescimento e profissionalismo

Em conclusão, o endereço de um negócio profissional e não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas é uma propriedade vital para a marca e a confiança nos clientes.

Escolhendo a plataforma E -Estado certa, é eficaz integrar -se a outras ferramentas de negócios e aderir aos padrões de comunicação profissional por meio de E -pode melhorar significativamente a eficiência operacional dos negócios e uma imagem profissional.

Ter um endereço comercial profissional é crucial para qualquer emprego no mundo digital de hoje. Não apenas parece profissional, mas também ajuda a promover a confiança da marca e do cliente. Com várias opções gratuitas e pagas, as empresas podem facilmente criar um endereço de email personalizado com base em um domínio.

Plataformas como Gmail, Bluehost, GoDaddy, Zoho Mail e Microsoft Outlook oferecem excelentes oportunidades de como criar um endereço EMPRESAS.

Seguindo as etapas simples, as empresas podem configurar seu endereço e -estrela, adicionar a assinatura e -ad e integrá -lo ao seu site e mídia social para facilitar o contato com os clientes.

Se você decide sobre um serviço gratuito ou pago, um endereço profissional e profissional é um ativo valioso que pode melhorar a comunicação e a credibilidade com clientes e clientes.

Figura: Depositphotos

Este artigo, “Como criar um EMPRESENTO EMPRESAS”, é publicado pela primeira vez nas tendências das pequenas empresas

Fonte