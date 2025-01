Como declarar impostos para sua pequena empresa

Quer saber como declarar impostos de forma eficiente? Se for esse o caso, provavelmente você está pensando na melhor abordagem para resolver o processo. Tal como ele diz, “a viagem mais longa começa com um único passo”. Então, vamos dar o primeiro passo com este guia essencial sobre como declarar seus impostos.

Etapa 1: Colete informações de inscrição do ano anterior

Se você vai declarar seus próprios impostos 0R Use os serviços de preparação de impostos, o primeiro passo antes de preparar e apresentar sua declaração de imposto de renda é tornar a vida mais fácil e reunir todas as informações relevantes de declaração do ano passado. Isso pode incluir:

Formulário W2

Um 1099 ou vários 1099 e documentação de despesas. A coisa básica que você precisa saber como guia adicional para impostos comerciais é que você receberá um 1.099 de qualquer pessoa que pagou US$ 600 ou mais durante o ano.

Para trabalhadores autônomos (que dirigem uma empresa e não recebem o 1099), você precisará de documentos sobre suas receitas e despesas.

Quando você pode começar a declarar os impostos do ano?

É temporada de impostos novamente. Se você se inscreveu online, talvez já tenha começado. Você pode iniciar a preparação de impostos pelo IRS inserindo todos os dados necessários. Se você alterou seu endereço ou status de registro, atualizar essas informações é um primeiro passo rápido e eficaz para agilizar o processo.

O IRS estabeleceu 20 de janeiro como a data oficial de início para a apresentação de declarações de impostos federais. Os contribuintes devem garantir que suas declarações sejam apresentadas até a data de vencimento de 15 de abril, conforme definido pelo IRS.

Você fornece um reembolso? Quanto mais rápido você registrar, mais cedo seu reembolso chegará.

Decida como apresentar sua declaração de imposto de renda federal

A declaração de impostos federais junto ao IRS pode ser simples ou complicada. Você pode registrar gratuitamente. Qual é o tipo da sua declaração de imposto de renda?

É o primeiro passo no processo de tomada de decisão. Se você tiver apenas um W2, por exemplo, deverá ser capaz de preparar e declarar seus impostos sozinho. Mesmo se você tiver mais de um emprego e vários W2s, os impostos federais e estaduais já serão retidos. Os impostos locais também podem ser deduzidos ou você terá que registrá-los separadamente. Você usará a dedução padrão, que é de $ 14.600 se o seu status de registro for solteiro. Você pode aprender como declarar impostos usando o arquivo IRS gratuito. Ou você pode usar um software básico de preparação de impostos para preparar eletronicamente sua declaração de imposto de renda federal.

Se você trabalha por conta própria e está se perguntando como declarar seus impostos de trabalho autônomo, declarar seus impostos fica um pouco mais complicado. Você ainda pode declarar seus impostos sozinho, mas apreciará a orientação de um estagiário profissional ou do melhor software tributário ao preparar sua declaração federal.

Aqui estão algumas dicas da ClearValue Tax sobre como maximizar com segurança e facilidade sua restituição de imposto:

As melhores opções para apresentação de declarações fiscais

Solo? Programas? Estagiário fiscal? Arquivo grátis? Aqui estão informações mais detalhadas sobre as melhores opções para preencher declarações fiscais:

Software fiscal

O software de preparação de impostos pode facilitar o preenchimento de sua declaração de imposto de renda federal. Além disso, as informações coletadas em sua declaração federal também podem ser usadas para apresentar declarações fiscais estaduais e locais.

Ao usar o software de declaração de imposto de renda para preencher sua própria declaração de imposto de renda, você será solicitado a adicionar informações que possam cobrar créditos fiscais. Você pode encontrar deduções fiscais que não sabia que tinha (veja abaixo).

Confira TurboTax/Intuit, H&R Block, Taxact e TaxSlayer como software de declaração de impostos autônomo.

Contrate um estagiário tributário

Contratar um profissional tributário é uma ótima opção, especialmente se você é novo no tratamento de seus próprios impostos devido a um empreendimento comercial recente. Um profissional tributário fornece assistência na preparação de impostos e pode aconselhar sobre estratégias para ajudá-lo a economizar dinheiro no futuro.

Formulários do IRS on-line

Todos os formulários exigidos para declaração de impostos federais podem ser acessados ​​através do IRS. Você precisará de formulários diferentes para impostos estaduais e locais. Você pode baixar e imprimir esses formulários para usar como planilhas antes de usar o arquivo IRS Free ou pode preenchê-los diretamente usando os formulários de preenchimento do IRS.

Arquivo grátis

Você pode apresentar uma declaração de imposto de renda federal sem o IRS. Bem, parte da opção de arquivo gratuito do IRS é gratuita – é claro, você ainda pode precisar pagar o que deve em sua declaração de imposto de renda! Você pode pagar o que deve usando um cartão de crédito, vincular à sua conta bancária ou configurar um plano de pagamento (se não puder pagar tudo o que deve imediatamente). Você pode obter um reembolso vinculando à sua conta bancária.

A opção IRS inclui formulários gratuitos que você pode preencher online. Muitos ainda imprimem formulários de arquivo sem irs -ai e os usam como planilhas antes de clicar no botão enviar. Para obter mais informações sobre como preencher uma declaração de imposto de renda federal gratuita, consulte Arquivo grátis : Pague seus impostos federais de graça | Receita Federal ( irs.gov ).

Aqui está um gráfico que lista as melhores opções de declaração de impostos, juntamente com seus prós e contras.

Opção Descrição Profissionais Desvantagens Solo Arquivar impostos por conta própria, sem ajuda. – Controle total sobre o processo de inscrição. – Pode perder potenciais créditos ou deduções fiscais. Software fiscal Uso de software de preparação de impostos para declarar impostos federais, com opções potenciais para impostos estaduais e locais. – Procedimento simplificado com instruções para créditos tributários. – Alguns softwares podem ter custos associados. Estagiário tributário Contratar um profissional tributário para preparação guiada de impostos e possíveis sugestões futuras para economizar dinheiro. – Orientação e ajuda profissional. – Pode ser mais caro em comparação com outras opções. Formulários do IRS on-line Acesse todos os formulários fiscais federais exigidos diretamente do IRS para preenchimento manual ou como planilhas. – Opção gratuita para quem se sente confortável com o carregamento manual. – Requer mais esforço e cálculos em comparação ao software. Arquivo grátis Usando a opção IRS Free File para registrar impostos federais; Eles podem precisar pagar impostos ou estabelecer planos de pagamento. – Opção gratuita para declaração de impostos federais. – Custos adicionais caso você deva impostos ou opte por opções de reembolso que incluam contas vinculadas.

Cada opção tem seus prós e contras, portanto, a escolha da melhor abordagem depende do seu nível de conforto com a declaração de impostos, da complexidade da sua situação fiscal e de considerações orçamentárias. Considere os recursos e benefícios de cada opção para encontrar aquela que atenda às suas necessidades e garanta uma experiência de declaração de impostos tranquila e precisa.

Determine em qual faixa de impostos você se enquadra

Existem 7 faixas de impostos que determinam sua taxa de imposto. A alíquota do imposto varia de 10% a 37%.

A alíquota do imposto de renda é afetada por duas condições principais: sua renda e seu status de declaração. Por exemplo, a taxa de imposto pode ser baseada na sua renda, mas é ajustada com base no seu status de declaração – solteiro, casado, etc.

Seu rendimento tributável é calculado usando o total ganho e o rendimento de investimento e, em seguida, ajustando esse valor com base nas deduções. Leia mais sobre a dedução abaixo.

Reúna seus documentos fiscais

Confie em nós – é importante reunir todos os seus documentos fiscais antes de começar. Talvez você já tenha tudo de que precisa, como arquivos QuickBooks ou software semelhante. Alternativamente, seus documentos podem ser guardados em um local menos formal, como uma gaveta grande. De qualquer forma, vamos começar:

Deduções fiscais

O valor total de suas deduções fiscais afetará sua escolha entre apresentar sua declaração de imposto de renda e optar pela dedução padrão. E A dedução padrão varia de acordo com o status do pedidoportanto, você precisará calcular o total de deduções para determinar para qual opção você se qualifica.

Você tem deduções fiscais significativas que poderiam ajudá-lo a se qualificar para créditos fiscais e obter um reembolso? Você tem os recibos para comprová-los? Você pode se qualificar para um crédito fiscal e obter um reembolso.

Vamos dar uma olhada nas seguintes possíveis deduções fiscais para as quais você pode ter direito:

Imposto de renda estadual e local: O dinheiro que você pagou para a carga de imposto de renda estadual e local pode ser deduzido de sua declaração de imposto de renda federal.

O dinheiro que você pagou para a carga de imposto de renda estadual e local pode ser deduzido de sua declaração de imposto de renda federal. Imposto sobre imóveis e bens pessoais : O dinheiro que você pagou por esses impostos também pode ser deduzido quando você declara seus impostos federais.

: O dinheiro que você pagou por esses impostos também pode ser deduzido quando você declara seus impostos federais. Juros hipotecários residenciais: Dependendo da taxa de hipoteca, o valor dos juros que você paga pode ser significativo.

Dependendo da taxa de hipoteca, o valor dos juros que você paga pode ser significativo. Doações para instituições de caridade: Doações de caridade também podem ser perdidas. Você precisará de recibos, além de documentação que comprove que a entidade que recebe seu presente é uma instituição de caridade.

Doações de caridade também podem ser perdidas. Você precisará de recibos, além de documentação que comprove que a entidade que recebe seu presente é uma instituição de caridade. Despesas médicas e odontológicas: Isso inclui o custo dos prêmios que você pagou. Se você estiver no seguro de saúde. Outras despesas médicas e odontológicas podem ser cobertas, mas somente se a despesa exceder 7,5% da sua renda bruta ajustada.

Isso inclui o custo dos prêmios que você pagou. Se você estiver no seguro de saúde. Outras despesas médicas e odontológicas podem ser cobertas, mas somente se a despesa exceder 7,5% da sua renda bruta ajustada. Juros do empréstimo estudantil: O valor dos juros que você pagou no seu empréstimo estudantil também pode ser deduzido, mesmo que você não seja mais estudante em período integral.

Como pagar impostos

Agora que você sabe como declarar seus impostos on-line, também pode garantir que seus impostos sejam pagos em dia. A melhor maneira de fazer isso é pagar conforme o registro – você receberá juros sobre valores vencidos em sua conta.

Se você não deve e está recebendo um reembolso, pode configurar um depósito direto em uma conta bancária ao enviar o arquivo por e-mail ou receber um cheque em papel para receber seu dinheiro.

Conta bancária

Ao apresentar sua declaração de imposto de renda, você pode pagar com uma conta corrente ou poupança.

Cartão

Você pode pagar com cartão de crédito pessoal ou empresarial.

Plano de pagamento

Os contribuintes podem configurar pagamentos programados. Você pode configurar o processo gratuitamente online usando o site IRS Free File.

Declarações fiscais para a próxima temporada de declarações fiscais

Se precisar de mais tempo, você pode solicitar uma prorrogação sem nenhum custo. É importante solicitar uma prorrogação até o prazo fiscal. A solicitação de uma extensão requer apenas informações mínimas. Você precisará fornecer estimativas e usar o Formulário 4868 do IRS, que está disponível para download e uso gratuito.

Como apresentar uma declaração de imposto alterada

Os contribuintes podem cometer erros ao declarar seus impostos. Talvez você tenha deixado de fora uma dedução, por exemplo. Ou se você trabalha por conta própria, pode receber um 1099 atrasado e querer adicioná-lo ao seu retorno.

Você precisará apresentar uma declaração de imposto alterada usando o Formulário 1040X do IRS.

Como declarar impostos atrasados

Se você se encontrar em uma situação em que deve imposto de renda, é fundamental que tome as medidas adequadas para resolver o problema. Do contrário, você poderá enfrentar muitos juros acumulados ou até mesmo multas.

O melhor curso de ação é trabalhar diretamente com o IRS para resolver a dívida fiscal pendente. Para iniciar o processo, você precisará configurar uma conta usando irs.govdando a você acesso às ferramentas e recursos necessários para gerenciar seus impostos atrasados.

Abrir uma conta no IRS é um processo simples, geralmente feito online por meio do site oficial. Depois de estabelecer sua conta, você poderá explorar as opções de pagamento disponíveis para determinar o melhor plano para sua situação financeira. O IRS oferece uma variedade de planos de pagamento, permitindo que você distribua seus pagamentos por um período adequado ao seu orçamento.

Este artigo, "Como declarar seus impostos para pequenas empresas", foi publicado pela primeira vez no Small Business Trends

