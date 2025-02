Alguém que administra a empresa pelo eBay terá que estar ciente da política de devolução, porque o cliente insatisfeito em algum momento acontece com todos os vendedores. Este guia completo contém tudo o que o proprietário da empresa deve saber sobre o retorno do retorno ao eBay e como emitir um reembolso.

Qual é a política de retorno no eBay?

EM EBAA política de retorno é muito direta e segue três etapas simples, como você pode ver abaixo. As razões para o retorno do caso determinarão as opções do vendedor e elas serão examinadas em detalhes abaixo. O processo do eBay para emitir funções de reembolso da seguinte forma:

Os clientes abrem um aplicativo para retornar pelo site depois de mudar de idéia.

Digite os motivos para devolver o pedido.

Envie um pedido de volta.

Receba um reembolso total, devolução parcial ou item de substituição.

Os vendedores que operam o comércio do eBay têm uma janela de três dias que responderá a uma solicitação de reembolso após ser arquivada. Após a autorização de reembolso, o comprador receberá uma etiqueta de remessa de devolução ou será solicitado a pagar uma entrega de devolução, dependendo do motivo da alteração do comprador em conexão com a compra. Além disso, o eBay oferece uma garantia de um retorno de dinheiro relacionado à maioria das transações, garantindo que os clientes obtenham um reembolso se o pedido falhar, defeituoso ou danificado ou não corresponder à lista. Se você está se perguntando como devolver o cliente no eBay, isso é uma garantia de um aspecto essencial a considerar.

Por que o cliente gostaria de devolver o item

Há quatro razões pelas quais o cliente honesto mudou de idéia para comprar:

O item não corresponde aos dados na descrição da entrada.

Entrega do objeto errado.

Objeto danificado ou defeituoso.

O item chegou tarde demais / não é mais necessário.

Como emitir um reembolso via eBay: etapas simples

O processo de retorno do ponto de vista do vendedor é obviamente mais complexo do que para o cliente, por isso seguiremos as etapas necessárias para executar um reembolso no eBay.

Verifique suas regras de retorno

O proprietário da empresa deve sempre verificar as regras de devolução antes de solicitar um reembolso, pois pode haver uma “regra sem retorno” para determinados itens. Verifique ou edite sua regra através da opção de vendas depois de clicar na minha ferramenta do eBay na parte superior de qualquer página do eBay.

Aceitar ou recusar uma solicitação de reembolso

Na página inicial do seu vendedor, há um conselho de supervisão, onde você pode aceitar ou rejeitar as solicitações de reembolso. Você deve responder a cada solicitação dentro de três dias úteis, embora tenha o direito de contestar uma solicitação de reembolso se acredita que ela é injustificada.

Escolha ‘Enviar um reembolso’ em um menu suspenso no centro do vendedor

Para emitir um reembolso completo, selecione a exibição de exibição no seu conselho de supervisão e selecione Enviar um reembolso. Você precisará adicionar ou editar alguns detalhes adicionais antes de concluir seu dinheiro.

Escolha o motivo de um reembolso

Você tem a capacidade de adicionar motivos para reembolsar para uma referência futura. Essas podem ser simplesmente as razões pelas quais o comprador ou os motivos mais detalhados dos estados com a inspeção adicional do vendedor.

Escolha o valor a ser devolvido

Um reembolso completo solicitará automaticamente que você devolva o cliente ao total pago pelo item, juntamente com o custo do envio do problema com o problema, mas você pode editar o custo parcial do reembolso.

Decida como o item será enviado e quem paga pelos custos de envio

As taxas de envio serão cobertas pelo que a parte é responsável por retornar. Se o problema é que os artigos sobre o pedido chegaram danificados ou com defeito, o passivo do vendedor deve cobrir o retorno do retorno de retorno. Se o vendedor cobrir a entrega da sua parte, eles deverão escolher a transportadora mais apropriada para o artigo das opções de envio disponíveis.

Envie um reembolso e confirme

Depois de editar ou confirmar detalhes adicionais, clique em continuar. A próxima página exibirá o valor que retornará. Por fim, escolha a opção de devolver o cliente.

O que acontece a seguir?

Depois que o reembolso for aceito e concluído o processo de reembolso, o eBay informará o comprador sobre o tempo de retornar o item. Esse período é geralmente 15 dias, embora possa ser estendido para 35 dias em determinadas situações. Se o vendedor for responsável pelo envio do item, ele deverá enviar ao comprador um adesivo de entrega. Lembre -se de que seus clientes com seus clientes contribuem com as estatísticas do eBay, por isso é importante tratar os clientes sempre que possível.

Como dar um retorno ao eBay via PayPal

Como o eBay usa o PayPal para processar seus pagamentos, os vendedores têm a capacidade de emitir um reembolso diretamente por meio de um método de pagamento de rede. A vantagem é permitir que o vendedor retorne a taxa de transação via PayPal, a taxa de processamento menos, enquanto muitos clientes gostam de usar sua conta e conta para esse método de pagamento. O retorno via procedimento PayPal é o seguinte:

1. Clique na conexão de atividade na página da conta do PayPal.

2. Encontre uma transação para retornar.

3. Clique no botão Retornar.

4. Digite o valor para retornar e confirme.

O que é um retorno parcial no eBay?

O reembolso parcial ocorre quando o proprietário da empresa retorna parte do pagamento total. As empresas geralmente fornecem feedback parcial para problemas com um item que não justifica o retorno completo. As situações que podem garantir um retorno parcial incluem:

Menos manchas.

Produto de cor errada.

Palavras do logotipo do logotipo.

Produto barato.

Como emitir um retorno parcial no eBay

Abra o painel de retorno para oferecer um reembolso parcial. Escolha mostrar detalhes de retorno ao lado do item. Clique em Oferecer reembolso parcial e prossiga. Digite o valor de um reembolso parcial. Adicione palavras como um comentário ou perguntas ao comprador sobre um reembolso parcial. Selecione uma oferta de envio para sugerir um retorno parcial ao cliente.

Quais são as perguntas com um retorno parcial?

Um reembolso parcial pode causar problemas se o comprador não estiver satisfeito quando o vendedor quiser oferecer um reembolso parcial. O cliente pode causar respostas que insiste em uma maior quantidade de preço de venda por motivos como:

Insatisfação com o serviço.

Um caso ou detentor diferente de publicidade (assunto principal).

Um item de baixa qualidade do que o comprador percebeu que ele era.

Coisas para mencionar no item de retorno

Quando se trata de retornar ao eBay, se eles estão cheios ou parciais, os vendedores devem estar cientes de alguns detalhes adicionais. Isso inclui:

Resistência automática – Os casos ocupacionais estão automaticamente envolvidos na empresa, para que o proprietário da empresa tenha que abolir manualmente quaisquer objetos danificados ou defeituosos.

Quantidade final do valor de empréstimo – o eBay pode atribuir o valor final do item após a solicitação de reembolso ser totalmente resolvida.

Como posso devolver o cliente ao aplicativo eBay?

Para iniciar um processo de reembolso, selecione “Return Return” no menu queda no centro do vendedor. Em seguida, selecione a referência de reembolso, digite o valor de retorno e clique no botão “Enviar reembolso” para concluir a transação.

Como posso pagar de volta ao eBay?

Os pagamentos gerenciados são uma boa maneira de vender e pagar no mesmo local, e os clientes podem usar uma ampla seleção de maneiras protegidas pelo eBay, incluindo um cartão de crédito. Para um reembolso por meio de pagamentos controlados, siga estas etapas:

Selecione um reembolso no menu Drop -Robone na minha guia Trade. Escolha o motivo de um reembolso. Digite um valor de reembolso em um item ou nível de pedido. Confirme o valor do retorno e selecione um reembolso.

O vendedor tem que aceitar um reembolso no eBay?

Todos os vendedores do eBay devem comunicar claramente sua política de retorno na lista de suas lojas. Os vendedores particulares têm a capacidade de implementar a política sem retorno, mas ainda precisam estar de acordo com a garantia de um reembolso no eBay. Ao contrário, os vendedores de negócios são legalmente obrigados a aceitar o reembolso e precisam informar seus clientes por meio de sua política de que eles podem iniciar um reembolso em 14 dias.

Retornarei o valor final do eBay após o retorno?

Os vendedores não recebem dinheiro automaticamente pago em taxas de transação relacionadas aos artigos vendidos. Se forem elegíveis, os vendedores poderão solicitar sua compensação final para a abertura do caso no Centro de Resolução do eBay.

Posso recusar uma solicitação de reembolso ao eBay após 30 dias?

Os vendedores podem recusar uma solicitação de reembolso se 30 dias se passaram porque o retorno do dinheiro expirou. O comprador ainda pode abrir uma solicitação para discutir os detalhes do pedido, mas o vendedor não foi mais obrigado a aceitá -lo por nenhum motivo.

Posso me recusar a devolver um retorno ao eBay?

Tecnicamente, sim, você pode recusar uma solicitação, mas o comprador tem uma maneira de abrir o caso de uma conta no eBay, que tomará uma decisão final. Se eles decidirem que a solicitação é razoável, processará a solicitação e transferirá dinheiro da empresa para o comprador.

