Como e quando assistir aos prêmios BAFTA 2025, esteja você no Reino Unido ou nos Estados Unidos

O Oscares estão a menos de um mês de distância, mas antes da maior noite de Hollywood, as pessoas através da lagoa estão se movendo para comemorar.

A Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão (BAFTAS) será realizada no domingo, 16 de fevereiro, no Royal Festival London Hall. Historicamente, como o poderoso preditor de um Oscar, os BAFTAs podem atingir o pico do que vem neste ano não convencional, cheio de controvérsias, catástrofe e troca de candidatos a frente. Aqui está tudo o que você deve saber e como se adaptar.

O que o príncipe William tem que fazer?

Como parte de seus deveres reais, o príncipe de Gales é o presidente do BAFTA. Ele e sua esposa, Kate Middleton, frequentemente participam de um grande evento que parece bastante impressionante.

Terça -feira foi anunciada que Nem vai comparecer Este ano. Em vez disso, William atraiu uma mensagem de vídeo especial com antecedência. No ano passado, ele participou solo por causa do tratamento do câncer de Kate. Ela retornou às tarefas reais que estavam enfrentando o público, mas ainda tem um cronograma reduzido.

Quem hospeda o prêmio BAFTA 2025?

Só porque o Windsor não estará presente, isso não significa que outras celebridades não serão abundantes.

David Tennant sediará o segundo ano consecutivo. The Boy’s Band Take To Toer tocam sua música de sucesso “The Greatest Day”, que foi usada na cena introdutória do melhor filme Cond Anora. Jeff Goldblum, que interpretou o Mágico de Oz em Perversamente, Eles cancelarão o marfim durante o movimento Always no segmento Memoriam.

Quem são alguns dos indicados a serem separados?

Não vamos esquecer o candidato, embora nem todos comparecem.

Após tweets ofensivos, eles foram feitos à tona, Emilia Pérez A atriz Karl Sofía Gascón não é esperada. Ela é a primeira a abertamente uma atriz transgênero indicada para o BAFTA. Na semana passada ela emitiu uma declaração Dizer que ela espera que seu trabalho possa falar por si mesma.

“Meu silêncio permitirá que o filme seja apreciado pelo que é”, concluiu, “desculpo -me sinceramente a todos que estão magoados no caminho”.

Apesar da controvérsia, o programa deve continuar e há muito em destaque para os maiores candidatos do ano.

Thriller do Vaticano de Edward Berger Conclave Reigns supremo aqui com 12 indicações. Oferta musical de Jacques Audiard Emilia Pérez está perto de um segundo com 11, enquanto a história do imigrante de Brady Corbet BrutalistaCom nove indicações, não há necessidade de lidar.

Timothée Chalamet cumprirá um dever duplo, apresentando os dois Dunas: a segunda parte e biópica Bob Dylan Completamente desconhecido.

Verificar Lista completa Nomeado no site do BAFTA.

Fora de categorias competitivas, Warwick Davis Será homenageado com uma bolsa de estudos. Este prêmio de conquista vitalícia celebra seu trabalho impressionante em filmes como Guerra nas Estrelas,,, Salgueiroe Harry Potter.

Como posso assistir ou fluir uma recompensa 2025 BAFT?

Se você mora no Reino Unido, Inclua na BBC One Ou flui no iPlayer às 19:00, horário local.

Para aqueles de nós nos Estados Unidos, Britbox tem direitos de streaming exclusivos E a cerimônia começa às 14:00 ET.

Você pode se inscrever diretamente usando o serviço de streaming e até usar uma avaliação gratuita de sete dias. Se você possui conta do Amazon Prime, também pode capturar a ação adicionando uma caixa britânica à sua assinatura. Há também uma opção de avaliação gratuita.

Independentemente da maneira como você decide olhar, um pote de chá e alguns biscoitos seriam uma ótima opção de refresco – ou gim e tônico, dependendo do seu humor.

