Como esse mascote inspirado no anime para o Jubileu da Igreja Católica 2025. Inclui a tradição

Luce, Mascote oficial inspirado no anime Para o Jubileu da Igreja Católica 2025, cujo nome em italiano significa “luz”, recebe muita atenção nas redes sociais. Algumas pessoas amam o desenho animado e o consideram “doce”, mas outras consideram isso “inapropriado “e até” nojento.

O Vaticano introduzido Luce em um Convenção de quadrinhos na Itáliacom o objetivo de contratar jovens e falar sobre o tópico da esperança.

Projetou Simone Legno, mascote com grandes olhos azuis e cabelos azuis, com uma coroa em volta do seu pescoço, representa um peregrino católico. Ela está vestida com roupas de peregrina que têm roupas padrão ao longo dos séculos. Seu sinal, uma peregrinação da esperança, denota o aniversário de 2025. Ele mostra figuras azuis, verdes, amarelas e vermelhas que abraçam uma cruz que termina no fundo com uma âncora, um símbolo de esperança. Os números formam os contornos de um navio navegando sobre as ondas, evocando fotos da viagem.

Há muito tempo me interessa no papel central que a peregrinação desempenha em muitas tradições religiosas, que culminaram em uma exposição e um livro “,”Peregrinação e fé: budismo, cristianismo e islamismo“2010 Luce entra em uma perspectiva contemporânea sobre a famosa tradição de peregrinação cristã.

Símbolos de peregrinos

Os símbolos que Luce carrega serve como um lembrete da origem da peregrinação cristã que começou com uma visita à Terra Santa, onde Cristo morava.

Essa peregrinação foi documentada por uma pessoa que ficou conhecida como um peregrino anônimo de Bordeaux. Ele escreveu em seu diário “Peregrino de Bordeaux“333 sobre tudo sobre a Terra Santa, quando ainda estava sob a construção da basílica do túmulo sagrado, um lugar onde Jesus foi enterrado e que se acredita ser ressuscitado.

Luce carrega símbolos associados à peregrinação na Europa desde o século XII, especialmente aqueles relacionados ao santuário de St. James, no noroeste da Espanha.

Esta peregrinação à Terra Santa construiu uma tradição de cristãos que não apenas visitam lugares sagrados, mas também retornam com lembranças tangíveis, como pedra da Terra Santa, água de poços ou até pedaços de tecido ou estátua que tocaram o túmulo de Cristo . E Uma caixa pintada de seis séculos que agora está localizada no Vaticano Ele contém pedaços de terra e pedras como lembranças em lugares na Terra Santa.

A peregrinação em homenagem a St. James, um dos apóstolos de Cristo, cujo grave foi encontrado no noroeste da Espanha, tornou -se popular no início do século XII. O O caminho da peregrinação foi chamado Caminho de Jacob, Camino de Santiago de Compostela. A peregrinação levou os crentes através de várias rotas na Espanha, França e Portugal, culminando em Santiago de Compostela, na Galiza, ao norte da Espanha.

O itinerário da viagem, escrito por um francês anônimo em 1137, cita vistas naturais, costumes locais e igrejas especiais construídas em homenagem a diferentes santos. Ao longo dessas rotas, o intercâmbio artístico, econômico e cultural fluiu. Por costume, os peregrinos que voltaram depois de visitar o túmulo de St. Jacob adotou o emblema. Como o santuário estava perto do mar, o símbolo de James se tornou uma concha do boné de Jacob que os peregrinos levaram para mostrar suas realizações.

Os peregrinos estavam orgulhosos dessas viagens, o que significava muitas dificuldades físicas e o compromisso. Na Igreja de Santa Prassede, em Roma, Giovanni de Montpoli, que descreve seu ofício como uma preparação de drogas, ordenou uma lápide do século XIII do século XIII. mostrando -se como um peregrino. Ele estava vestido com um casaco de pele de peregrino para recusar chuva e manter o calor. Ele usa um graveto e uma carteira transferida por cima do ombro. O boné de Jacob que adorna seu chapéu abrangente indica que ele viajou para o Compostela.

A popularidade da peregrinação a St. James foi realizada através do Renascença, Assistido por fraternidades de peregrinação que ajudaram as pessoas a encontrar companheiros para viajar e permanecer conectados um ao outro após retornar. Às vezes, os subgrupos da fraternidade até patrocinavam as artes relacionadas à peregrinação, como vitrais.

A evidência de tais atividades é visível no mosteiro de Wettingen, perto de Zurique, na Suíça. St. James foi retratado como um peregrino no vitral de 1522. Doado por Hans Hünegger e Regina von Sur. Ela usa uma capa e um chapéu decorado com crachás de peregrinação.

Crachá de peregrinação

Até o meio da década do século XII, os crachás de peregrinação de metal eram produzidos a um preço baixo. Eles logo estavam disponíveis em santuários em toda a Europa. Todo local de peregrinação tinha seu distintivo distinto.

A concha de Santiago, do Cap de Jacob, permaneceu um emblema universal de peregrinação ao longo dos séculos. E Uma janela de vitral do século 19 Na Igreja Sainte -Clotilde, em Paris, o rei francês Luís IX do século XIII – o único monarca francês que foi proclamado um santo – com conchas do manto de Jacó, embora sua peregrinação estivesse em Jerusalém, não ao santuário de Santiago.

Às vezes Jantar no EmausQuando Cristo conheceu dois discípulos após sua ressurreição, ele mostrou mostrando os alunos como peregrinos contemporâneos.

Um dos exemplos mais impressionantes é Foto de Caravaggi de 1601Na Galeria Nacional, em Londres, ele mostra o surpreso apóstolo que carrega uma concha do boné de Jacob no colete.

Luce, um peregrino

Luce continua, mas também transforma essas tradições. Em seus olhos grandes, duas conchas de bonés de Jacó que refletem esse mil anos são um símbolo antigo. Como Giovanni de Montpoli em Roma, ela usa um casaco que protege de elementos E ela usa um graveto. A cor amarela do manto aponta para a cor da bandeira do Vaticano.

Como a pintura suíça de St. James do século XVI, ela carrega um emblema de peregrinação, que declara uma peregrinação às esperanças do Jubileu 2025. Suas botas lamacentas apontam para caminhadas na natureza, com a qual qualquer jovem pode se identificar. Ela é retratada como mulher, que representa todas as pessoas, não apenas mulheres.

O desenho animado no estilo contemporâneo e globalmente popular sugere abertura para novas reuniões em todo o mundo.

Virginia Raguin é um proeminente professor de ciências humanistas de emérito em College of the Holy Cross.

Este artigo foi publicado por Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

