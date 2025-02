Como evitar uma reunião de alucinação

A IA generativa transforma o modo, mas suas influências não se limitam ao que ele pode fazer. Também pode nos ensinar sobre linguagem e comunicação.

Geralmente consideramos alucinações como percepções sensoriais – como som ou imagem – o que parece real na mente, mas não apareceu na realidade externa. Na época da IA ​​generativa, a palavra “alucinação” refere -se a um grande modelo linguístico que produz informações imprecisas ou fictícias.

Mas as alucinações não são apenas o problema da IA, porque as imprecisões são igualmente comuns nas interações humanas. A maioria das conversas contém alucinações e uma reunião corporativa é um espaço particularmente propenso a isso.

As reuniões geralmente são onde lidamos com as tarefas de comunicação mais desafiadoras. Equilíbrio de prioridades, trabalho através do esclarecimento de perguntas, entrega de tarefas de notícias exigem ferramentas de reação em tempo real e dobra matizada. A reunião de alucinação ocorre quando as suposições incorretas transformam as conversas. Esses mal -entendidos podem levar a conversas ou reuniões circulares que não atingem seu objetivo. Essas alucinações são uma parte essencial do quebra -cabeça de nossa cultura da reunião. E é por isso que muitas reuniões desprezam, mesmo que ainda sejam necessárias.

Conceito de terreno comum

No meu campo de linguística – pragmática – existe um conceito fundamental chamado terreno comum. Durante a entrevista, o Common Ground refere -se a informações que todas as partes descobriram que eram verdadeiras. Se as informações forem em terreno comum, você não precisará repeti -las. Em nosso papel como cientista de dados na AT&T, não sentimos a necessidade de dizer coisas como: “Esta é uma reunião da AT&T”, “somos cientistas com dados” ou “Isso é trabalho no trabalho”. No entanto, é justo dizer que todas essas suposições são comuns a qualquer momento.

Ou eles? O desafio com a reunião de alucinações acontece quando você teve suposições usuais incompletas. Compreender uma pessoa, que representa uma base comum (por exemplo, o objetivo da reunião, o objetivo do projeto, o melhor resultado da discussão, o papel dos participantes da reunião) nem sempre corresponde à de outra pessoa.Reunião de alucinação– ou suposições usuais incompatíveis nas reuniões – podem levar a um conflito que desvia o foco. Também pode mascarar um desacordo fundamental, que pode não se relacionar com uma solicitação específica de resolução – mas com o objetivo de uma grande solução.

O endereço da reunião de alucinação reduzirá a frequência das reuniões, aumentará a produtividade nas reuniões em todo o conselho e talvez o mais importante: melhorará suas reuniões. Aqui estão algumas das melhores práticas a seguir para superar essas comunicações sutis e ocultas erradas:

Considere as suposições usuais sobre a base antes da reunião

A prevenção do encontro de alucinações começa com uma compreensão do que está em sua própria série de suposições comuns. Antes de iniciar uma reunião, pense no que você deseja alcançar. Pense no que você acredita que é a verdade sobre os tópicos que você está discutindo. Considere se todas as partes compartilham essa condenação.

Bravamente citar ‘obviamente’ no topo da reunião

Ninguém quer vencer o cavalo morto. Mas vale a pena conversar com as suposições relevantes de uma base comum com outros participantes da reunião. Dessa forma, você pode evitar uma comunicação errada desnecessária e evitar a perda de tempo. Seja uma suposição comum dos prazos do tempo, que tem um emprego ou objetivo geral do projeto, reserve um tempo para dizer uma parte óbvia. Talvez não seja óbvio para todos.

Identifique possíveis lacunas na comunicação com as suposições sobre a base

Quando as alucinações se reúnem, elas exigem que você reconheça que o momento de conflito ou confusão nem sempre se deve ao tópico da discussão. Se você sentir que uma reunião vai para o sul, redefina a conversa. Você pode fazer isso reencomendo suposições comuns ou declarações de marcação que fazem uma nova suposição de uma base comum no contexto.

Perspectivas com base em resultados anteriores não relacionados, assume solidamente uma situação com base em treinamento específico, apressando -se contra julgamento sem nenhuma informação – essas são perguntas comuns que muitos têm com as reuniões corporativas. Eles também são os fatores básicos da Ai Hallucination e, em nossa cultura corporativa, eles se escondem e em nossa cultura corporativa. Uma reunião de alucinações pode parecer uma maneira estranha de pensar nas reuniões. Mas depois de aplicá -lo, você descobrirá que finalmente conhece seus colegas onde eles estão.

