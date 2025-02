Como ganhar dinheiro com o caminho

Em um mundo digital onde a criatividade não conhece os limites, Patreon apareceu como uma poderosa plataforma de associação que permite aos criadores gerar renda sustentável. Com Patreon, os criativos em todos os campos podem transformar sua paixão em lucro, contratando uma comunidade de fãs que estão dispostos a pagar uma abordagem exclusiva ao seu trabalho. Este artigo explora como ganhar dinheiro com o Patreon e fornece dicas para maximizar seu sucesso.

O que é Patreon?

Então, o que é Patreon e como os criadores podem usá -lo para ganhar dinheiro? A Patreon é uma plataforma de associação que permite que os criadores ganhem renda, oferecendo serviço de assinatura a seus fãs. Ele atua como um frasco virtual para aconselhamento ou clube de torcida, onde os fãs, chamados clientes, contribuem regularmente para uma configuração para acessar conteúdo exclusivo de seus criativos favoritos.

Por que Patreon é a plataforma ideal para os criadores

Patreon se destaca, criando uma plataforma na qual os criativos podem estabelecer laços diretos com seus fãs, permitindo que eles ganhem dinheiro enquanto fornecem conteúdo e experiências exclusivos. Abaixo estão alguns dos principais recursos que distinguem Patreon:

Conteúdo exclusivo : Os criadores podem oferecer aos clientes uma abordagem exclusiva de novos trabalhos, conteúdo cozido e muito mais.

: Os criadores podem oferecer aos clientes uma abordagem exclusiva de novos trabalhos, conteúdo cozido e muito mais. Engajamento da comunidade : A plataforma permite que os criativos se comuniquem diretamente com seus fãs, estimulando a comunidade.

: A plataforma permite que os criativos se comuniquem diretamente com seus fãs, estimulando a comunidade. Camadas flexíveis de associação : Os criadores podem oferecer vários níveis de associação, cada um com seu conjunto de prêmios e benefícios.

: Os criadores podem oferecer vários níveis de associação, cada um com seu conjunto de prêmios e benefícios. Renda repetindo: Em vez de dependentes de uma venda de uma hora, os criativos têm a oportunidade de gerar renda consistente por meio de assinaturas líquidas para os protetores.

Definir suas contas do Patreon para o sucesso

Antes de se mudar para o mundo de Patreon, existem algumas etapas importantes que garantem seu sucesso.

Escolhendo seu nicho

A identificação de um nicho que se alinha aos seus interesses e tem demanda potencial é crucial. Alguns nichos populares em Patreon incluem:

Podcasting

Arte visual

Escrita

Produção de vídeo

Música

Jogando

Configurando a página do Patreon

Depois de ter um nicho em mente, é hora de definir sua página do Patreon. Aqui está um guia detalhado para ajudá -lo a começar:

Aplicar: Crie uma conta no site da Patreon. Escolha seu nicho: Identifique qual tipo de criador você é e o que você planeja oferecer. Configurando um membro da associação: Decida sobre quais membros da associação também oferecerão benefícios para cada camada de taxa de associação. Construa sua página: Adicione uma biografia, fotos, vídeo bem -vindo e outros detalhes para tornar seu site atraente. Correr: Quando seu site estiver pronto, promova -o em outras plataformas de mídia social para atrair protetores.

Ganhar dinheiro com o patrono

A suborno de sua criatividade no Patreon pode assumir muitas formas diferentes. Nesta parte, exploraremos várias estratégias que o ajudarão a maximizar seu potencial de receita.

Ofereça várias camadas de associação

Ao fornecer diferentes opções de associação, você pode entrar em contato com os fãs de diferentes orçamentos e níveis de engajamento, o que ajudará a maximizar seus ganhos.

Crie conteúdo exclusivo de alta qualidade

Desenhe e retenha os protetores, fornecendo consistentemente conteúdo de alta qualidade que eles não conseguem encontrar em nenhum outro lugar.

Interação regular e engajamento com o padroeiro Saint

A interação frequente e o envolvimento com seu santo padroeiro incentiva a sensação de uma comunidade e os incentiva a manter seus membros.

Use o YouTube para iniciar uma assinatura do Patreon

Conecte a página Patreon ao canal do YouTube, oferecendo um patrono de acesso antecipado ou conteúdo exclusivo, estimulando mais assinatura.

Coloque assinaturas atraentes

Atingindo o equilíbrio certo entre os valores que você fornece e quanto você cobra é crucial para a instalação de camadas de assinatura atraentes.

Organize pago ao vivo ou webinar

A hospedagem de transmissões ao vivo ou webinari pode agregar valor aos seus clientes e fornecer uma fonte adicional de renda.

Vender mercadorias

A venda de mercadorias como camisetas T, pôsteres ou obras de arte adaptadas podem adicionar um fluxo lucrativo de receita.

Habilite uma abordagem precoce ou exclusiva do seu trabalho

Uma abordagem precoce ou exclusiva do seu trabalho pode incentivar mais protetor a se inscrever.

Ofereça várias aulas de prêmios e opções de associação

Ao oferecer várias opções de recompensas e membros, eles fornecem um público mais amplo, aumentando os ganhos em potencial.

Use outras plataformas de mídia social

Promova sua página do Patreon em outras plataformas de mídia social para atrair um público mais amplo.

Como ganhar dinheiro com Patreon como escritor

Os escritores podem usar o potencial do Patreon, oferecendo conteúdo ou experiências exclusivas para seus clientes. Aqui estão algumas estratégias:

Romances serializados : Libere seu capítulo Capítulo por capítulo exclusivamente para seus clientes.

: Libere seu capítulo Capítulo por capítulo exclusivamente para seus clientes. Escrita de oficina : Host Digital escrevendo um workshop ou webinari.

: Host Digital escrevendo um workshop ou webinari. Abordagem por trás da cena : Dê aos clientes por dentro, veja seu processo de escrita.

: Dê aos clientes por dentro, veja seu processo de escrita. Uma abordagem precoce: Ofereça o acesso antecipado aos protetores ao seu trabalho mais recente.

Como ganhar dinheiro com Patreon como artista

Os artistas podem usar o Patreon para transformar sua paixão em lucro. Aqui estão algumas estratégias:

Guias artísticos : Compartilhe seus especialistas por meio de livros ou palestras.

: Compartilhe seus especialistas por meio de livros ou palestras. Trabalho ordenado : Ofereça obras de arte personalizadas para protetores de nível superior.

: Ofereça obras de arte personalizadas para protetores de nível superior. Download de artes digitais : Ative partes da arte digital para baixar.

: Ative partes da arte digital para baixar. Tours de estudo: Dê o santo padroeiro do tour virtual do seu espaço ou processo de trabalho.

Patreon ganhos e estrutura de compensação

Patreon age Estrutura de taxas de cronograma Com base no plano que você escolhe, assumindo uma porcentagem de ganhos todos os meses. Atualmente, os preços incluem Pro e Premium.

Plano Pro : Patreon assume 8% de comissão com um plano profissional. Este plano oferece recursos avançados, como associação, análise e insights, ferramentas promocionais, suporte prioritário do usuário e muito mais. Ele é projetado para criativos que querem expandir seus negócios e oferecer mais aos seus clientes.

: Patreon assume 8% de comissão com um plano profissional. Este plano oferece recursos avançados, como associação, análise e insights, ferramentas promocionais, suporte prioritário do usuário e muito mais. Ele é projetado para criativos que querem expandir seus negócios e oferecer mais aos seus clientes. Plano premium: O plano premium é para criadores ou empresas bem estabelecidas que precisam de um pouco mais. Oferece tudo para o plano Plus para associação e um gerente de parceiro dedicado para uma comissão de 12% ou US $ 600 por mês, dependendo do que é maior. De acordo com Patreon, o plano é o melhor para os criadores que esperam ganhar pelo menos US $ 5.000 por mês no Patreon, portanto, 12% das taxas são iguais a pelo menos US $ 600 mensalmente Patreon.

Além da Comissão Patreon, seus ganhos também estarão sujeitos a taxas de transações. Essas taxas podem ser flutuadas com base no método de pagamento selecionado por seus clientes, mas geralmente totalizam aproximadamente 2,9% + 0,30 USD para cada pagamento bem -sucedido de mais de 3 e US $ 5% + 0,10 USD para pagamentos de 3 ou menos.

Estudo de caso: criadores de sucesso de Patreon

Muitos criativos transformaram com sucesso suas paixões em empreendimentos lucrativos em Patreon. Aqui estão alguns exemplos inspiradores:

GOPO TRAP : Este podcast de comédia política ganha mais de US $ 160.000 por mês em Patreon.

: Este podcast de comédia política ganha mais de US $ 160.000 por mês em Patreon. Amanda Palmer : Músico e artista ganham mais de US $ 40.000 por cada parte do conteúdo que ele cria.

: Músico e artista ganham mais de US $ 40.000 por cada parte do conteúdo que ele cria. Experimente os caras : Conhecido por seus vídeos engraçados e informativos do YouTube, ganhe mais de US $ 30.000 por mês.

: Conhecido por seus vídeos engraçados e informativos do YouTube, ganhe mais de US $ 30.000 por mês. Diaries Darknet : Este podcast, focado no cibernético-kriminal, e o anfitrião Jack Rhysyder, cria cerca de US $ 30.000 por mês a partir de seus leais ouvintes.

: Este podcast, focado no cibernético-kriminal, e o anfitrião Jack Rhysyder, cria cerca de US $ 30.000 por mês a partir de seus leais ouvintes. Jessica Nigri: Este cosplayer usa o Patreon para fornecer photoshops e conteúdo exclusivo de primo, ganhando mais de US $ 20.000 por mês.

FAQ: Ganhar dinheiro com Patreon

As perguntas geralmente aparecem quando os criativos começam o caminho para Patreon. Aqui estão as respostas resumidas para algumas das mais comumente perguntadas.

Quanto o criador de Patreon poderia esperar?

Os ganhos do patrício diferem muito, dependendo dos fatores como o número de protetores, os preços dos membros e a incidência de liberação de conteúdo.

Como posso atrair mais santo padroeiro para o meu site?

Desenhe mais protetores, oferecendo conteúdo exclusivo e de alta qualidade, lide regularmente com seu público e promovendo a página do Patreon em várias plataformas.

Quanto tempo leva para iniciar os ganhos no Patreon?

O tempo necessário para iniciar os ganhos no Patreon pode diferir. Geralmente, depende de fatores como o tamanho do seu público existente, a qualidade do seu conteúdo e suas estratégias de promoção.

Com que frequência você paga associação ao Patreon?

Os pagamentos de associação são processados ​​1 a cada mês.

Quais são alguns desafios que eu poderia enfrentar em Patreon?

Alguns desafios podem incluir a construção e manutenção do público, estabelecer os preços apropriados da assinatura e criar consistentemente conteúdo exclusivo de alta qualidade. Se esses desafios o impedirem de usar o Patreon de maneira eficaz, existem outras opções. Por exemplo, você pode explorar como ganhar dinheiro em Tictok, como ganhar dinheiro com Twitch ou como ganhar dinheiro no PayPal.

