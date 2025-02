Todos os aspectos de negócios específicos são bem -sucedidos nos Estados Unidos. É um trabalho árduo, e muito disso é árduo. Mas os custos iniciais não são altos e os proprietários de empresas concretas podem gerar receitas significativas. Leia o guia sobre como iniciar um trabalho específico.

Por que começar um trabalho específico?

Sim, a indústria concreta nos EUA está passando por um crescimento constante, especialmente devido a projetos de infraestrutura, desenvolvimento residencial e construção comercial. A demanda por materiais de construção sustentável e eficiente de energia também é um fator que contribui.

Concortar as tendências da indústria hoje

Atualmente, existem muitas tendências que afetam a maneira como as empresas específicas Lei:

Uso de materiais reciclados: Pessoa ecológica: Com um aumento na preocupação ambiental, a indústria concreta agora usa um agregado reciclado, substituindo areia e cascalho naturais.

Com um aumento na preocupação ambiental, a indústria concreta agora usa um agregado reciclado, substituindo areia e cascalho naturais. Uso de desperdício: As indústrias de concreto começaram a usar resíduos como cinzas voadoras, escória e concreto reciclado, reduzindo os aterros sanitários.

As indústrias de concreto começaram a usar resíduos como cinzas voadoras, escória e concreto reciclado, reduzindo os aterros sanitários. Economia: O uso de materiais reciclados também pode ser demonstrado que é lucrativo em muitos cenários, pois reduz a dependência de materiais virgens. Concreto de alto desempenho: Resistência: O concreto de alto desempenho (HPC) foi projetado para longevidade, proporcionando resistência ao clima nítido e ao desgaste significativo.

O concreto de alto desempenho (HPC) foi projetado para longevidade, proporcionando resistência ao clima nítido e ao desgaste significativo. Vigor: O HPC geralmente possui mais resistência à compressão do que o concreto comum, o que o torna ideal para infraestrutura crítica, como pontes.

O HPC geralmente possui mais resistência à compressão do que o concreto comum, o que o torna ideal para infraestrutura crítica, como pontes. Propriedades auto -ciclistas: Algumas formas avançadas de HPC são incorporadas em bactérias produzidas pelo calcário, permitindo que o concreto “cure” rachaduras menores. Digitalização na indústria concreta: Impressão 3D: A indústria começou a usar uma impressão 3D para criar estruturas de concreto complexas, reduzindo o desperdício e o desperdício de material.

A indústria começou a usar uma impressão 3D para criar estruturas de concreto complexas, reduzindo o desperdício e o desperdício de material. Tecnologia Twin Digital: Simula o comportamento da estrutura ao longo do tempo, ajudando a antecipar quando a manutenção ou os reparos serão necessários.

Simula o comportamento da estrutura ao longo do tempo, ajudando a antecipar quando a manutenção ou os reparos serão necessários. Integração de software: Vários softwares de gerenciamento de projetos e análise estrutural são integrados para aumentar a produtividade e a eficiência. Concentre -se na sustentabilidade e na eficiência energética: Eficiência térmica: A massa térmica natural de concreto pode armazenar e liberar energia, fornecendo o efeito passivo do resfriamento e aquecimento em estruturas.

A massa térmica natural de concreto pode armazenar e liberar energia, fornecendo o efeito passivo do resfriamento e aquecimento em estruturas. Certificados de construção verde: Com foco na construção sustentável, o concreto é otimizado para atender aos padrões de edifícios verdes como o LEED.

Com foco na construção sustentável, o concreto é otimizado para atender aos padrões de edifícios verdes como o LEED. Pegue o carbono: Inovações como o concreto injetado em carbono estão ganhando popularidade porque registram o CO2 durante o processo de cura, minimizando a impressão de carbono.

Como muitas outras indústrias, o setor concreto se desenvolve para lidar com os desafios do nosso mundo moderno. Como requisitos para sustentabilidade e eficiência ambiental, as estratégias da indústria relacionadas a materiais, tecnologia e processos são continuamente adaptadas e inovadas.

O que uma empresa específica faz?

Habitação

Os trabalhos geralmente incluem o derramamento das fundações, caminhos de acesso e calçadas.

Comercial

Projetos de escala maior, como edifícios de escritórios, requerem equipamentos especializados.

Industrial

Inclui concreto muito durável para fábricas, armazéns, etc.

Decorativo/especializado

Concentre -se na estética, incluindo concreto carimbado ou colorido.

Um tipo de serviço Trabalhos/recursos típicos Equipamento/requisitos Habitação O derramamento da fundação, os caminhos de acesso, as calçadas. Misturadores de concreto padrão, bombas, lâminas/ferramentas para acabamento. Comercial Proporções maiores, como edifícios de escritórios. Equipamento especializado, misturadores maiores e bombas. Industrial Concreto durável para fábricas, armazéns, etc. Equipamento pesado de concreto e concreto. Decorativo/especializado Foco estético; Concreto impressionado e colorido. Mixers especiais, aditivos de cores, ferramentas de estampagem.

Principais etapas para iniciar seu próprio negócio de concreto

Como sempre com todas as empresas, iniciar um negócio concreto envolve inúmeras etapas. Se você estiver interessado em aprender a iniciar um emprego nesse campo em crescimento, leia para um guia.

Pesquisa de mercado na indústria da construção

Antes de iniciar um trabalho concreto, você precisa explorar completamente o mercado. A pesquisa deve incluir todos os tipos de obras concretas que estão sendo feitas em sua área.

Após a pesquisa, você pode entender que pode começar melhor com um nicho com uma maneira insuficiente, como aplicações de concreto decorativo ou concreto especializado para projetos de construção exclusivos.

Criando seu plano de negócios específico

Seu plano de negócios deve conter informações sobre sua estrutura de negócios, como se você tivesse formado uma empresa como uma corporação de responsabilidade limitada ou LLC (isso é comum), parceria ou corporação.

Você também deve incluir detalhes sobre a pesquisa de seu mercado, estratégia de marketing e planos de crescimento de negócios nos próximos anos.

Os credores amam, é claro, para ver a documentação de todas as suas finanças e também gostam de ver o plano de negócios.

Registrando seus requisitos comerciais e legais específicos

Você precisará de uma licença comercial, um número de identificação do empregador (EIN) e provavelmente uma licença de artista. A conformidade com os regulamentos locais, estaduais e federais é obrigatória.

Pesquisa de seguro de responsabilidade geral

Esse seguro de pequenas empresas protege contra perdas financeiras devido a lesões corporais, danos à propriedade ou outros riscos gerais que podem ocorrer durante os negócios.

Financiando seu negócio concreto

Depois de criar seu plano de negócios, organize todas as suas informações financeiras para que você possa apresentá -las a um credor.

Você pode procurar financiamento de vários mutuários. Não negligencie a busca de empréstimos aprovados pela Administração de Pequenas Empresas (SBA). O SBA possui diferentes programas de empréstimos oferecidos através dos credores de participação. Os empréstimos da SBA geralmente têm taxas de juros mais baixas e pagamentos mais longos.

Licenças e certificados necessários

Os requisitos podem diferir dependendo do estado, mas geralmente consistem em uma licença comercial, licenças de artistas e possivelmente especializados para certos tipos de trabalho.

Executando um trabalho concreto bem -sucedido

Depois de aprender a iniciar um trabalho específico, você terá que se concentrar em fornecer serviços concretos para seus clientes. Aqui estão algumas dicas:

Concreto de qualidade e satisfação do cliente

Seu contrato com o cliente deve ser claro. É um acordo que descreve o tipo de trabalho que precisa ser feito e suas despesas.

Não ignore o rastreamento com o cliente. Verifique se eles estão satisfeitos com o trabalho concluído. Peça feedback para avaliar seu nível de satisfação, pois essas informações serão essenciais para seus esforços futuros.

Cirurgia eficaz e gerenciamento de estoque

Uma das partes mais críticas da realização de negócios concretos é organizar a entrega de concreto. Grandes empregos podem exigir numerosos entrega de caminhões de concreto.

Assim que você contratou o trabalho, comece a tomar medidas para configurar uma entrega específica. Obviamente, o tempo sempre pode ser um fator para definir seus melhores planos. Mas pelo menos o fornecedor de concreto saberá como você será especificamente para o seu trabalho, permitindo que o fornecedor planeje definir a produção e os drivers de acordo.

Padrões de segurança e conformidade

A principal preocupação envolve a segurança dos trabalhadores em relação a equipamentos pesados, exposição a elementos e propriedades químicas do concreto. As diretrizes da OSHA são críticas.

Marketing de seu negócio concreto

Você deve estabelecer um site e presença nas redes sociais. Além disso, considere ingressar na Câmara de Comércio local, que permitirá que você se conecte com outros profissionais de negócios da comunidade, especialmente os artistas. Os contratados de diferentes indústrias podem focar seus clientes em seus negócios.

Construção de relacionamentos de longo prazo com clientes

Depois de ter bons clientes, não os negligencie. Agradeça a eles pela Business Association. Solicite feedback sobre o nível de satisfação no trabalho e solicite sugestões.

Ferramentas, equipamentos e custos básicos para iniciar um negócio específico

Misturadores de concreto : US $ 1.000 a US $ 10.000, dependendo do tamanho e da funcionalidade.

: US $ 1.000 a US $ 10.000, dependendo do tamanho e da funcionalidade. Bombas de concreto : US $ 20.000 a US $ 50.000 para modelos básicos.

: US $ 20.000 a US $ 50.000 para modelos básicos. Ferramentas de bola/apoiadas: Algumas centenas de dólares para um bom conjunto.

Equipamento Intervalo de custos Notas Misturadores de concreto US $ 1.000 – 10.000 dólares O preço varia de acordo com o tamanho e a funcionalidade. Bombas de concreto 20.000 – $ 50.000 Para modelos básicos. Os modelos de classe sênior podem custar mais. Ferramentas de bola/apoiadas Até várias centenas de dólares Custo para um bom conjunto. O preço pode variar dependendo da qualidade e das marcas.

Marketing e crescimento de seus negócios específicos

Se você está se perguntando: “O que é marketing para um trabalho concreto?” Aqui estão algumas dicas que ajudarão você a fazer com que seu novo empreendimento seja bem -sucedido.

Estratégias de marketing digital

Sua página do Facebook e links de redes sociais devem ser atualizados regularmente com fotos e vídeos que mostram seus projetos mais recentes e análises de clientes.

Parcerias de construção com empresas de construção

Esse tipo de parceria pode funcionar para vocês dois. Uma empresa de construção ou artista fornece potencial ou recomendações, e você faz isso por eles.

Por exemplo, depois de concluir uma parte pavimentada de concreto estampado para o cliente, o cliente compartilha que seu filho comprou muito no mesmo desenvolvimento e planeja construir uma casa. Você pode sugerir uma empresa de construção em que você confia.

Estratégias de retenção de clientes

Pesquisando o feedback do cliente é um método comprovado de retenção de clientes. Isso ocorre porque um feedback positivo e negativo informa onde você precisa melhorar. Você pode usar o feedback do cliente para fornecer o melhor trabalho possível.

Lançando um pequeno trabalho de concreto

É verdade que você pode gastar US $ 1.000 começando com uma pequena batedeira. Você precisará de US $ 20.000 para uma bomba básica de concreto e cerca de US $ 100 para ferramentas.

Em outras palavras, você pode estar equipado para o seu negócio por menos de US $ 22.000. Isso não inclui seus custos de seguro ou permissão.

Muitos trabalhos de construção são “pequenos empregos”, como um quintal em um quintal ou uma banheira de hidromassagem ou uma almofada de spa. São trabalhos que empresas concretas “grandes” podem não estar interessadas nele.

Tomar pequenos trabalhos de concreto será lançado. Com os clientes satisfeitos e a crescente base de usuários, seu novo trabalho concreto pode continuar a crescer. Você pode comprar equipamentos maiores e melhores, porque pode pagar.

Perguntas frequentes: como iniciar um trabalho específico

Quão lucrativo é o trabalho específico?

As empresas de lucro ou concreto podem ser muito distinguidas com base em proporções, locais e tipos de trabalho, mas esperam margens de 2% a 10%, dependendo de diferentes fatores, incluindo custos de direção e operação.

Os ganhos anuais de um empreiteiro de concreto podem flutuar significativamente com base em fatores como a localização, o tamanho de seus negócios e a natureza dos contratos que eles assumem. De acordo com as estatísticas do trabalho, o salário anual do meio para gerentes de construção, que inclui artistas de concreto, é de cerca de US $ 95.260. No entanto, o empreiteiro autônomo, que opera como proprietário de uma empresa, pode fazer muito mais ou menos, sob a influência de seu modelo de negócios específico e as condições predominantes do mercado.

Que qualificações são necessárias para se tornar um artista de concreto?

As qualificações geralmente incluem um diploma do ensino médio ou equivalente, seguido de treinamento ou aprendizagem no terreno. Muitos países também exigem que artistas específicos passem no exame de licenciamento que testa o conhecimento das melhores práticas, códigos de construção locais e protocolos de segurança. A experiência é muito apreciada e alguns artistas podem buscar certificados adicionais em áreas especializadas.

Existem riscos associados a empresas específicas?

Sim, sempre existem riscos ao trabalhar com equipamentos pesados. Existem diretrizes da OSHA em um relacionamento Segurança dos trabalhadores em comparação com equipamentos pesados, exposição a elementos e propriedades químicas do concreto. A adesão às diretrizes da OSHA é fundamental.

