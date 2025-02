O Microsoft PowerPoint é uma ótima ferramenta para converter idéias para a realidade. Mas as apresentações do PowerPoint também são uma maneira certa de levar seu público à morte, se você não tornar suas apresentações atraentes.

Para conectar seu público, adicionar arquivos de vídeo às suas apresentações pode ser uma boa estratégia, pois os vídeos oferecem mais engajamento do que a maioria dos outros tipos de conteúdo.

Neste artigo, você aprenderá como instalar um vídeo no PowerPoint e os benefícios dele.

Como adicionar um vídeo no PowerPoint com um disco rígido

Aqui estão as etapas simples para ativar vídeos na apresentação do PowerPoint:

Etapa. 1

Vá para a guia Inserir e clique na guia Vídeo.

Etapa. 2

Quando você clica na placa de vídeo, um menu em queda com três vídeos que a inserção aparecerá: este dispositivo, vídeos e vídeos on -line.

Escolha um vídeo de inserção deste dispositivo.

Etapa. 3

Ao escolher um vídeo de inserção deste dispositivo, você aparecerá consulta para encontrar um arquivo de vídeo no seu dispositivo. Encontre o arquivo de vídeo que você deseja usar.

Etapa 4

Clique na guia Inserir; O vídeo será adicionado ao seu slide de apresentação.

Etapa 5

Ao instalar um disco rígido de vídeo na apresentação do PowerPoint, você tem mais opções para ajustar o vídeo.

Escolha seu vídeo e clique no formato de vídeo, você obterá opções para forma de vídeo, limites de vídeo, efeitos de vídeo, tamanho de vídeo e muitos outros.

Além disso, você pode adicionar um quadro de pôster ao seu vídeo desta seção.

Clique na carta de reprodução Após selecionar o vídeo, você obterá opções para podar vídeos, definir a duração da FADA e muito mais.

Se você deseja garantir que seu vídeo seja iniciado automaticamente, pode configurá -lo com um cartão de visita na sequência de cliques.

Como adicionar vídeo do YouTube ao PowerPoint

O processo de adição de um vídeo do YouTube aos slides do PowerPoint é simples. Em apenas alguns cliques, você pode instalar o vídeo do YouTube em seu slide do PowerPoint.

Vamos explorar o procedimento.

Etapa. 1

Vá para o YouTube e escolha o vídeo que deseja adicionar à sua apresentação.

Clique no cartão de compartilhamento para copiar o link para o seu vídeo. Se você deseja que seu vídeo comece em um horário específico, reproduza o vídeo e clique na guia Compartilhar em um momento em que você deseja reproduzir. Kast o começo no começo acima e copie o URL.

Etapa. 2

Clique no botão Inserir e selecione a guia Vídeo no seu arquivo PowerPoint. Você verá três vídeos inserindo. Selecione Vídeos da Internet.

Etapa. 3

Quando você clica no vídeo inserido nos vídeos da Internet, uma caixa de diálogo será aberta para um endereço de vídeo on -line.

Atualmente, a instalação de vídeo é permitida nas seguintes plataformas da Internet:

YouTube

Apresentação

Vimeo

Fluxo

Flipgrid

Etapa. 4

Digite um endereço de vídeo copiado do YouTube e você pode ver uma revisão de vídeo.

Clique no botão Inserir e seu vídeo aparece no diamante de apresentação.

Seu vídeo conectado se reproduzirá com o YouTube. Portanto, você precisa ter uma conexão de reprodução de vídeo on -line em sua apresentação.

Etapa. 5

Para ajustar, adicionar um vídeo do YouTube à sua apresentação oferece uma opção na sequência de cliques somente quando você escolhe um vídeo e clica na carta de reprodução.

No entanto, você terá mais opção ao escolher um vídeo e clicar na placa de vídeo do formato para ajustar o vídeo. Você pode adicionar quadros de pôsteres, alterar as formas do vídeo e muito mais.

Como instalar o vídeo da Internet do Vimeo na apresentação do PowerPoint

O processo de adicionar um vídeo do Vimeo ou de qualquer outra plataforma de vídeo à sua apresentação é como adicionar um vídeo do YouTube e leva apenas alguns minutos.

A seguir, estão as etapas rápidas:

Etapa. 1

Visite o Vimeo e selecione o vídeo que você deseja incluir na sua apresentação do PowerPoint. Em seguida, clique no ícone de compartilhamento.

Copie o link para o seu vídeo. O Vimeo também permite que você escolha um certo tempo para começar a reproduzir vídeo postando tempo em um vídeo de início na caixa. Além disso, você pode selecionar automaticamente a reprodução.

Etapa. 2

Vá para a guia Inserir e clique no vídeo. Um vídeo de inserção do menu Jump aparecerá. Clique em vídeos on -line.

Etapa. 3

Quando você clica no vídeo da Internet, uma nova janela será aberta. Digite um endereço de vídeo copiado do Vimeo na fita de endereço; Mostrará uma revisão de vídeo.

Clique no botão Inserir e seu vídeo será adicionado ao diamante de apresentação.

Você tem tantas opções para ajustar para os vídeos de Built -in Vimeo quanto você tem para vídeos do YouTube (mencionado na etapa. 5 Como adicionar vídeo do YouTube à sua apresentação)

Por que você deve adicionar vídeos ao seu PowerPoint

Seguindo as principais razões pelas quais você deve adicionar vídeos à sua apresentação do PowerPoint:

1. Torne sua apresentação mais poderosa

O uso de narrativas em sua apresentação tem sido tática comprovada para melhorar os resultados. E os vídeos tornam a narração mais convincente. Portanto, se você instalar vídeos em sua apresentação, isso poderá tornar sua apresentação mais poderosa.

2- Defina o humor do seu público

A inclusão de vídeos relevantes que melhoram seus diamantes de apresentação pode efetivamente incluir seu público. Quando seus espectadores vêem que você instalou vídeos nos diamantes iniciais, eles provavelmente concluirão que o restante da apresentação será confortável e não chato.

3. Mantenha seu público envolvido

As pessoas gostam de assistir ao vídeo e Crescimento dos espectadores de vídeo Globalmente suporta essa ideia. Portanto, saber como incorporar um vídeo no PowerPoint pode melhorar suas apresentações e contratar com mais eficácia seu público.

4. Ajude você a vender mais

Você usa um diamante de apresentação para convencer seus clientes em potencial a comprar? A inclusão de vídeo em sua apresentação do PowerPoint pode melhorar sua eficiência de vendas. Isso se deve ao fato de os vídeos aumentarem as taxas de conversão.

Leia mais: Como entrar no PowerPoint no vídeo

Por que não consigo adicionar vídeo ao PowerPoint?

Aqui estão as razões usuais pelas quais você não pode adicionar um vídeo ao PowerPoint:

Você está tentando instalar um vídeo insuportável com um disco rígido

Sua conexão com a Internet está desativada se você adicionar vídeo do Vimeo ou YouTube

Seu programa do PowerPoint pode ser danificado

Seus filmes podem ser danificados

Conclusão

Agora que você sabe como instalar um vídeo no PowerPoint. É hora de criar uma apresentação terrível para ganhar seu público

A reprodução em vídeo em seus diamantes do PowerPoint pode tornar suas apresentações mais fortes e oferecer excelentes taxas de conversão. No entanto, você deve evitar os erros usuais do PowerPoint e garantir que cada vídeo construído complementa o conteúdo do diamante.

Figura: Depositphotos

Este artigo é “Como instalar um vídeo no PowerPoint”, publicado pela primeira vez em tendências para pequenas empresas

Fonte