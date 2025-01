Como lançar mudanças sociais na era pós-exibição polarizada

Recentemente, Donald Trump reabriu como presidente dos Estados Unidos, e o começo do que prevejo será o ano central de nossa nação. Embora seja cada vez mais difícil saber exatamente o que posso esperar, acredito que uma coisa ficou incrivelmente clara no ano passado: as perguntas mais importantes que nosso país enfrenta não será resolvida com argumentos contínuos e polarização.

Não cheguei a essa conclusão de um senso de superioridade moral. Eu me encontrei e até irritou dramas políticos recentes. O fato é que a divisão pode ser intoxicante, especialmente quando se refere às perguntas pelas quais somos apaixonados. No entanto, a própria paixão não ajudará nossos vizinhos que lutam, e permanecer dividido apenas impedirá soluções holísticas para reparar a desigualdade e elevar aqueles em nossas comunidades que são mais necessárias.

Entenda os problemas que estão disponíveis

Durante décadas, a desigualdade socioeconômica continuou a influenciar dezenas de milhões de americanos e permaneceu um dos desafios mais difíceis do nosso país. E não dê errado, esta é uma pergunta que afeta as pessoas em todos os pontos de espectro político, e isso terá que ser resolvido com a crescente urgência, independentemente do que o partido está no poder.

De acordo com Reservas federaisA lacuna de riqueza neste país ainda está se expandindo. No segundo trimestre de 2024, os primeiros 10% das famílias por riqueza foram em média US $ 6,9 milhões e têm 67% da riqueza total das famílias. Enquanto isso, os 50% mais baixos das famílias por riqueza tiveram uma média de US $ 51.000, apenas 2,5% da riqueza total da família. Paralelamente, as abordagens de apartamentos neste país também pioram, e a Coalizão Nacional de Habitação com Estimativas de Baixa Renda Baixa a desvantagem atual Mais de 7 milhões de casas acessíveis Por quase 11 milhões de receita extremamente baixa nos EUA

Dadas essas estatísticas, não deve surpreender que o atual governo democrata acabasse perdendo Votação da classe trabalhadora. Independentemente de você culpar que na inflação pós-paramação ou políticas fracas sobre o desenvolvimento do trabalho, isso não muda o fato de que toda a economia foi o principal fator motivador para os eleitores americanos e instrumental em conexão com a mudança de liderança.

A mudança não é alcançada pela divisão

Dizer que Donald Trump seria tradicionalmente uma figura polarizadora seria uma subestimação. Durante anos, sua espontaneidade apenas nas mídias sociais atraiu de maneira confiável críticas a políticos e líderes empresariais de todas as afiliações políticas e, ocasionalmente, resultou em Trump proibir mais plataformas.

No entanto, a julgar por uma série de aprovações públicas e contribuições financeiras de líderes tecnológicos respeitáveis, parece que pelo menos um setor está pronto para deixar suas diferenças em nome do progresso. Mais especificamente, descobrimos Algumas contribuições enormes Fundo inaugural de Trump. Os líderes influentes como Marko Zuckerberg sinalizam o crescente reconhecimento de que a má estratégia que distribuiu para mudar é o restante.

Embora existam muitas conclusões que podem ser tiradas desse desenvolvimento, acho que a lição mais importante aqui é que o progresso real requer aliados em liderança política, não oponentes. Vimos como esses líderes de destaque podem iniciar mudanças sociais e econômicas nos EUA, incluindo, mas não limitando a tecnologia, a inovação, a filantropia e muito mais. Portanto, quando se trata de resolver a desigualdade, acredito que esses são líderes que catalizarão mudanças reais e precisamos delas em nosso canto.

Reúna -se para começar o progresso

Como empresário de carreira e filantropo sem fins lucrativos, tive o privilégio de testemunhar em primeira mão que podemos levantar nossas mãos para nossos vizinhos toda a comunidade, o que fazemos todos os dias nos negócios. Mas também percebi que mudanças positivas são muito mais fáceis de entrar na unificação, não em uma divisão.

De fato, depois de anos trabalhando com proprietários diligentes de empresas de comunidades marginalizadas, posso confiar que a maioria das preocupações é muito menos com a divisão política do que as atividades e resultados. Além disso, e talvez mais do que qualquer coisa que essas comunidades desejam – e precisar– Só que suas vozes são ouvidas.

Essa verdade se reflete claramente em como certos grupos demográficos votaram nessas eleições, especialmente homens jovens, negros e latinos da classe trabalhadora. Citando tudo, desde os benefícios das políticas tributárias de Trump para pequenas empresas até a incapacidade dos democratas de cumprir verdadeiramente suas promessas a comunidades minoritárias, ambos os dados demográficos foram para Trump ainda mais confiantes do que em 2020, e Trump ganhou de perto dobrar a proporção de vozes de negros com menos de 45 anos de idade do que nas eleições anteriores.

Assim, como queremos que avançamos para a próxima fase dos negócios, o foco permanecerá na solução da desigualdade, mas em maior medida – incluída em uma crise imobiliária, igualdade econômica e espalhando o desenvolvimento da comunidade.

Com o dia da inauguração no espelho retrovisor, a maioria dos líderes provavelmente concordaria-eu não acredita que essa outra expressão de Trump será avançada; Ainda existem muitas perguntas e incerteza não respondidas sobre os procedimentos que assumirão os próximos quatro anos. O que quero dizer, no entanto, é que resolver desafios socioeconômicos de nosso tempo não é que somos democratas ou republicanos, mas sobre o trabalho através de linhas partidárias com um reconhecimento comum de que a unificação precisa mais do que nunca para incentivar mudanças significativas e que o caminho A maneira como o futuro melhor para todos os americanos serem muito melhores.

Ed Mitzen é co -fundador da empresa para sempre.

