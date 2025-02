Como lembrar E -Stand no Gmail

Você já se arrependeu de enviar E -Hasty? Seja um endereço errado ou um erro desagradável no estilo E – -todos, todos cometemos erros e -f. E para evitar humilhação, queremos lembrar os enviados de e -mails. A boa notícia é que você pode realmente fazer isso. Neste artigo, você aprenderá tudo sobre como lembrar o E -Gmail. Além disso, você saberá como alterar o período de cancelamento E -Ad.

Vamos mergulhar:

Requisitos de revogação enviados E -Stand no Gmail

Aqui estão os pedidos críticos para o recall enviado ao E -AP enviado no Gmail:

Você deve dar o comando para recordar no período de cancelamento

A mensagem cuidadosa deve estar aberta

Se você fechar a mensagem enviada para o pop-up, não poderá se lembrar do email, mesmo que o período de cancelamento não tenha terminado.

Como lembrar o Gmail e

A seguir, são apresentadas etapas rápidas para ajudá -lo a se lembrar do E –A errado:

Etapa. 1

Faça login na sua conta do Gmail e clique no Composse para começar a escrever E -Stage.

Etapa. 2

Escreva seu e – -este e clique no botão Enviar.

Etapa. 3

Ao clicar no botão de envio, uma janela de salto será aberta no canto inferior esquerdo.

Etapa. 4

Clique no botão de anulação rapidamente assim que as mensagens pop-up aparecerem. O procedimento de redefinição começará.

Em apenas alguns segundos, você verá uma mensagem indicando que o processo de envio foi cancelado. O e -MAIL RASH será armazenado na pasta de seus designs, permitindo que você corrija qualquer erro e novamente.

O procedimento acima descreve como recordar o e -gmail ao usar o navegador da web. Se você estiver usando um aplicativo Gmail no seu dispositivo Android ou iOS, precisará seguir as mesmas etapas para se lembrar do E -Stage.

Qual é o período de cancelamento do envio no Gmail?

O período de cancelamento no Gmail é um momento em que você deve se lembrar de e -ap. O Gmail oferece cinco segundos às configurações padrão para lembrar o e -estábulo. Depois que esses cinco segundos terminaram, você não poderá se lembrar do e.

No entanto, você pode alterar o período de cancelamento de areia do Gmail. Atualmente, o Google permite aumentá -lo por até 30 segundos.

Alterando o período de cancelamento do Gmail

Para alterar o período de cancelamento, você precisa fazer login na sua conta do Gmail usando um navegador da Web, pois isso não pode ser feito através do aplicativo Gmail no Android ou iOS.

Isto é seguido por um procedimento para alterar o período de cancelamento de areia do Gmail:

Etapa. 1

Clique em Configurações do Gmail no canto superior direito e vá para o menu de todas as configurações.

2 de setembro

No menu de configuração geral, você encontrará a seção de envio de envio, onde poderá escolher o período de cancelamento para o seu e -poruke de 5, 10, 20 ou 30 segundos.

Etapa. 3

Depois de selecionar a duração desejada no menu queda para cancelar o envio, mova a faixa das configurações gerais e clique no botão Salvar alteração.

Você ajustou com sucesso o período de cancelamento de areia do Gmail e esse período atualizado se aplicará automaticamente ao seu aplicativo Gmail no Android e iOS.

Você pode ter um período de cancelamento por mais de 30 segundos? Sim, você pode.

Com a ajuda de uma ferramenta de terceiros, você pode se lembrar do email após mais de 30 segundos. Em seguida, examinaremos alguns e -gmail alternativos para aumentar o período de cancelamento.

Lembre alternativas do Gmail e -a

Se você não deseja se lembrar do Estado E usando os recursos do Google, há alternativas que você pode explorar.

As ferramentas a seguir podem ajudá -lo a lembrar o E -AD enviado:

Bodofmail

Você pode usar Extensão do cromo Pontofmail Para aprender a lembrar o E -o Gmail. Essa ferramenta robusta oferece vários recursos avançados, incluindo a capacidade de desativar o encaminhamento, enviando e-mails para autodestruição e alterações no conteúdo das mensagens já enviadas.

Virturus

O Vertra fornece criptografia abrangente do Estado E, controle detalhado da abordagem, proteção constante de arquivos, lembrando diretamente a ramificação E -A e os recursos adicionais. Com o Virru, você pode revogar facilmente o acesso a qualquer e -infeta, permitindo que você interrompa o destinatário para abrir sua mensagem.

É fácil começar com Virtru. Download Extensão Virtra para Google Chromee ativar a ferramenta. Ao escrever o E -AF no Gmail, você verá que ele transferiu o Virtra para o canto superior direito da janela e -estável. Inclua -se para começar com a proteção do Vertrum.

Digificar para o Gmail

Usar DigitarVocê pode eliminar rapidamente o documento prejudicado erroneamente. No entanto, se você quiser aprender a se lembrar do E -Gamille, essa ferramenta não atenderá às suas necessidades. Basicamente, o Digify foi projetado para ajudá -lo a proteger, monitorar e controlar documentos importantes após serem enviados.

As ferramentas acima permitem o período prolongado de demissão. No entanto, é importante entender que, se você tentar se lembrar do e -ta após alguns minutos ou horas, seu destinatário já poderá ler.

Portanto, recomenda -se lembrar a estimativa E o mais rápido possível para reduzir o risco de lê -los.

Por que meu Gmail e -Remember não funcionando?

Lembrando que o Gmail E -Estado pode não funcionar se sua conexão com a Internet ainda for deixada imediatamente após clicar no botão de cancelamento ou já estiver desligada quando você clicava na opção de cancelamento.

Nesse estado, você receberá a seguinte mensagem:

Você está se lembrando do E -AP no site do aplicativo Gmail e Gmail da mesma forma?

Sim, lembrar o E -ATS no site do Gmail e do Gmail é o mesmo. Você terá o mesmo período de tempo para clicar no botão de cancelamento, lembre -se do estágio E do navegador ou do aplicativo.

O destinatário sabe se você se lembra do E -AP no Gmail?

Não, o destinatário não saberá se você se lembra do E -Gentle com os recursos do Google Cancelar. Isso ocorre porque o recall de e – -não atinge o endereço do destinatário.

Portanto, certifique -se de que ninguém saberá sobre seu erro desagradável e -se você puder se lembrar do e -hast enviado.

Conclusão

Agora que você entende como se lembrar do E -Gamille, aproveite esse recurso útil para encontrar todas as opções e e -e -órgãos que você não envia mais. Além disso, considere aprender a fazer uma lista de e -mails no Gmail e como lembrar o E -AP no Outlook. Sugerimos que a configuração de um período de cancelamento de 30 segundos para dar um tempo extra para se lembrar do e -mail.

Imagem: Envato Elements

Este artigo, “Como lembrar o E -Stand in Gmail”, publicado pela primeira vez em tendências para pequenas empresas

Fonte