Como lidar com mais eficácia com uma frustração no local de trabalho

A frustração é uma emoção comum. É um primo próximo de raiva, porque ambos lidam com sua reação a um obstáculo que impede que você atinja seus objetivos. Onde eles diferem é que a raiva (geralmente) é direcionada a um obstáculo externo. Energia e raiva de que a raiva pode ser útil para tentar o impacto físico nesse obstáculo externo.

A frustração geralmente se concentra em um obstáculo interno ou sistêmico que você não pode fazer muito. Você pode ficar frustrado porque não tem a capacidade ou o tempo de fazer algo ou sentir que algum aspecto da sua empresa (ou sociedade) impede que você atinja seu objetivo.

Mas a frustração geralmente é improdutiva, porque você o energiza sobre algo que não consegue consertar. Na verdade, você pode pensar menos claro se se tornar muito enérgico e isso pode dificultar a avanço. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para tratar efetivamente a frustração, especialmente quando aparece no local de trabalho:

Dar um passo atrás

O estudo retorna Quase 120 anos mostra que existe um lugar doce para a quantidade de energia mental necessária para uma ação eficaz. Quando você tem um baixo nível de energia, não pensa efetivamente porque não está envolvido com a situação. À medida que você se torna cada vez mais energia, você se torna mais eficaz em pensar até o ponto. No entanto, energia adicional realmente criará muita emoção. Naquele momento, você é difícil de se concentrar.

Pouca frustração pode ser útil, pois pode realmente levar você a prestar atenção a algo que, de outra forma, poderia evitar sua notificação. No entanto, quando a situação cria uma frustração mais extrema, você terá problemas com isso efetivamente.

Você precisa desenvolver estratégias para desperdiçar essa energia. Idealmente, levaria algum tempo para se separar da situação. Alguma atividade física pode ajudar. Uma rápida caminhada ou exercício, depois disso, pode deixá -lo mais calmo. Técnicas para se acalmar também podem ser úteis. Exercícios de respiração profunda, ioga e meditação são opções cuidadosas. Algumas dessas técnicas (especialmente a respiração profunda) também são úteis quando você não pode se excluir completamente com a situação.

Entenda a raiz de sua frustração no local de trabalho

Quando você sente frustração no local de trabalho, nem sempre é óbvio o que causa essa emoção. Ou seja, você pode ter um sentimento irresistível de que está preso sem saber o porquê. Vale a pena pensar mais sobre a natureza do obstáculo e o que seria necessário para superar.

Como você se sente desajeitado para assumir a tarefa que realiza? Se você precisar da ajuda de outra pessoa ou da oportunidade de construir suas habilidades, desenvolva uma proposta que você possa fazer ao supervisor para ser mais eficaz no futuro.

Até que ponto existem estruturas organizacionais que estão no seu caminho? Talvez outra pessoa dificulta concluir seu trabalho. Você pode precisar de permissão de alguém para avançar e não pode progredir.

Conversar com seu supervisor também pode ser útil aqui. Se você não tiver certeza de onde vem a barreira, poderá ajudar. Se você conhece a causa do problema, eles também poderão limpá -lo. A aproximação dessas fontes de frustração organizacional na atenção do supervisor também vale a atenção, porque se você tiver problemas, provavelmente é que há outros colegas que também são.

Obtenha ajuda

A frustração ocasional faz parte da vida pessoal e profissional de todos. O desenvolvimento de estratégias para lidar com o excesso de energia que mencionei anteriormente ajuda muito. Mas se você frequentemente frustra no trabalho, considere ver uma carreira de carreira ou um treinador de carreira.

É natural pensar que a frustração no local de trabalho está enfrentando um problema de sinalização com a organização para a qual você trabalha. Você pode pensar que a organização é mal motivada, que seu gerente é um problema ou que você é ruim para sua função atual. E é bem possível que essa seja uma ótima fonte do problema. Um bom terapeuta ou treinador pode ajudá -lo a identificar uma fonte de uma frustração significativa que você sente.

Uma razão importante para trabalhar com outra pessoa é que também é possível ajudar a exacerbar essa sensação de frustração com suas próprias reações a coisas que acontecem no trabalho. Eles podem interpretar os procedimentos de outra pessoa de uma maneira que eles se sintam obstáculos quando não são assim. Você pode superestimar suas próprias habilidades e isso leva você a situações que são irresistíveis. Talvez você queira agradar aos outros e aceitar mais trabalho do que pode lidar. O terapeuta ou treinador pode ajudá -lo a ver como você contribui para seus sentimentos de frustração.

Isso é importante, porque você pode pensar que a mudança de emprego aliviará sua frustração no local de trabalho. Mas se suas ações ou reações contribuirem para o seu senso de frustração, elas não apenas desaparecerão, passando de um emprego para outro.

